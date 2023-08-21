ضبط  دراجات نارية مخالفة، ورفع 331 إشغالا بالدقي وغلق 5 كافيهات بالهرم (صور)

قام حي الدقي بحملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، والمقدم محمود العجيزي رئيس مكتب مرافق الدقي، ومباحث المرافق، وذلك في شارع السودان وامتداد محيي الدين والتحرير وميدان المساحة وشارع جهينة وميدان الدقي.

وأسفرت الحملة عن ضبط 8 دراجات نارية مخالفة ورفع 331 إشغالا وتحرير 18 محضر إشغال للطريق العام، وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



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غلق وتشميع 5 كافيهات مخالفة بحدائق الأهرام

وفي السياق، نفذت محافظة الجيزة حملة مكبرة من خلال حي الهرم، بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة، أسفرت عن غلق وتشميع ٥ كافيهات مخالفة بشارع الضغط العالي، وذلك استجابة لشكاوى عدد من المواطنين لما تسببه من ضوضاء، وإزعاج مستمر للمواطنين قاطني المنطقة، واستخدام أجهزة مكبرات الصوت خلال الفترة الليلية.

رفع 520 حالة إشغال بجنوب الجيزة

كما تم مصادرة المخالفات الخاصة بالكافيهات من كراسي وترابيزات متعدية على الطريق العام ومكبرات الصوت واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب برفع ٥٢٠ حالة إشغال وتعدي لمحال ومنشآت تجارية بشوارع خلف المحكمة وربيع الجيزي وزكريا بن بخنس وميدان المحطة وتمشيط الشوارع من كافة المخالفات.

وفي حي إمبابة، تم رفع إشغالات وتعديات المطاعم والمقاهي بشوارع العامل الأول وطريق النصر والوحدة وإزالة الحواجز الحديدية المتعدية على الطريق بمنطقة أرض الجمعية وجاري المتابعة لعدم تكرار المخالفات.

رفع 400 حالة إشغال متنوعة

كما أسفرت حملة إشغالات بالقطاعين الشمالي والجنوبي بحي الهرم عن رفع 400 حالة إشغال متنوعة من شوارع العمد، وترسا والشيخ ونظمي وحسن محمد وعبد اللطيف عبد الفتاح واستوديو مصر والعروبة وعثمان محرم والكونيسة وعثمان أحمد عثمان ومحمود القط، وذلك بمتابعة الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حي الطالبية.

حملات إشغالات

وشن حي جنوب الجيزة، حملات إشغالات مكبرة برئاسة المهندس طه عبد الصادق رئيس الحى، ومعتز مسعود نائب رئيس الحي، وحسام سرحان رئيس قطاع الأشغال بالحي.. حيث تتوالى الحملات بنطاق الحى يوميا لإحكام السيطرة وعدم عودة الباعة الجائلين بمحيط ميدان الجيزة وقطاع المنيب رفع مخلفات إزالة المباني الآيلة للسقوط.



كما قام رئيس الحى بمتابعة أعمال تطوير سوق السمك وتنفيذ ورفع مخلفات إزالة المباني الآيلة للسقوط، وتطوير شارع ربيع الجيزى، كما يتم متابعة العمل ليلًا ونهارًا لرفع كفاءة جميع الشوارع بالحى من إنارة وانترلوك وبلدورة.

إزالة 150 حالة إشغال

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي الطالبية، حملة إشغالات مكبرة، برئاسة أشرف تامر غالي رئيس حي الطالبية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحسين مستوى النظافة واستمرار الجهود اليومية لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات والتعديات من نهر الطريق.

وأسفرت الحملة عن إزالة 150 حالة إشغال متنوعة، وضبط سنتر تعليمي للدروس الخصوصية بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

ورفع مسئولو حي الطالبية بمحافظة الجيزة تراكمات أعلى رصيف وأماكن أكشاك هيئة النظافة سابقا بشارع نادي الطالبية من شارع الهرم، وبشارع كساب من شارع مدرسة نصر الدين على سور مدرسة الشهيد محمد جمال، بالإضافة إلى رفع المخلفات بشارع مدرسة الصنايع من شارع أحمد لطفي السيد وسور كلية التربية الرياضية بشارع فيصل ورفع كفاءة النظافة، وذلك بمتابعة من عبدالله عبدالعظيم رئيس حى العمرانية، وكافة الإدارات المعنية.