الأحد 20 أغسطس 2023
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أخبار مصر

غلق وتشميع 5 كافيهات مخالفة بحدائق الأهرام ورفع 520 حالة إشغال بجنوب الجيزة (صور)

حملة اشغالات بالجيزة؛فيتو
حملة اشغالات بالجيزة؛فيتو

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتصدي للمخالفات وكافة أشكال التعدي علي الطرق العامة لعدم إعاقة الحركة المرورية. 


غلق وتشميع ٥ كافيهات مخالفة بحدائق الأهرام 
 

وفي هذا الإطار نفذت محافظة الجيزة حملة مكبرة من خلال حي الهرم بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة أسفرت عن غلق وتشميع عدد ٥ كافيهات مخالفه بشارع الضغط العالي وذلك أستجابة لشكاوي عدد من المواطنين لما تسببه من ضوضاء وازعاج مستمر للمواطنين قاطني المنطقة واستخدام أجهزة مكبرات الصوت خلال الفترة الليلية.

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رفع ٥٢٠ حالة إشغال بجنوب الجيزة
 

كما تم مصادرة المخالفات الخاصه بالكافيهات من كراسي وترابيزات متعدية علي الطريق العام ومكبرات الصوت وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية .
وفي نفس الغطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب برفع ٥٢٠ حالة اشغال وتعدي لمحال ومنشأت تجارية بشوارع خلف المحكمة وربيع الجيزي وزكريا بن بخنس وميدان المحطة وتمشيط الشوارع من كافه المخالفات. 


وفي حي إمبابة تم رفع اشغالات وتعديات المطاعم والمقاهي بشوارع العامل الأول وطريق النصر  والوحدة وإزالة الحواجز الحديدية المتعدية علي الطريق بمنطقة ارض الجمعية وجاري المتابعة لعدم تكرار المخالفات.
 

رفع 400 حالة إشغال متنوعة 
 
 
 

كما أسفرت حملة إشغالات بالقطاعين الشمالي والجنوبي بحي الهرم  عن رفع 400 حالة إشغال متنوعة من شوارع العمد’ وترسا والشيخ ونظمي وحسن محمد وعبد اللطيف عبد الفتاح واستوديو مصر والعروبة وعثمان محرم والكونيسة وعثمان أحمد عثمان ومحمود القط، وذلك بمتابعة الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حى الطالبية.

 

حملات إشغالات
 

 

شن حي جنوب الجيزة، حملات إشغالات مكبرة برئاسة المهندس طه عبد الصادق رئيس الحى، معتز مسعود نائب رئيس الحي،حسام سرحان رئيس قطاع الأشغال بالحي.. حيث تتوالى الحملات بنطاق الحى يوميا لإحكام السيطرة وعدم عودة الباعة الجائلين بمحيط ميدان الجيزة وقطاع المنيب رفع مخلفات إزالة المباني الآيلة للسقوط.
 

 كما قام رئيس الحى بمتابعة أعمال تطوير سوق السمك وتنفيذ ورفع مخلفات إزالة المباني الآيلة للسقوط، وتطوير شارع ربيع الجيزى، كما يتم متابعة العمل ليلًا ونهارًا لرفع كفاءة جميع الشوارع بالحى من إنارة وانترلوك وبلدورة.

إزالة 150 حالة إشغال 
 


 

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي الطالبية، حملة إشغالات مكبرة، برئاسة أشرف تامر غالي رئيس حي الطالبية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحسين مستوى النظافة واستمرار الجهود اليومية لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات والتعديات من نهر الطريق.

 وأسفرت الحملة عن إزالة 150 حالة إشغال متنوعة، وضبط سنتر تعليمي للدروس الخصوصية بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

ورفع  مسئولو حي الطالبية بمحافظة الجيزة تراكمات أعلى رصيف وأماكن أكشاك هيئة النظافة سابقا بشارع نادي الطالبية من شارع الهرم، وبشارع كساب من شارع مدرسة نصر الدين على سور مدرسة الشهيد محمد جمال، بالإضافة إلى رفع المخلفات بشارع مدرسة الصنايع من شارع أحمد لطفي السيد وسور كلية التربية الرياضية بشارع فيصل ورفع كفاءة النظافة، وذلك بمتابعة من عبدالله عبدالعظيم رئيس حى العمرانية، وكافة الإدارات المعنية.

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احمد راشد محافظ الجيزة ارض الجمعية الجيزة ترسا حدائق الأهرام حي جنوب الجيزة حي الطالبية حي امبابة

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