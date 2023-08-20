الهند تغلق المدارس أسبوعًا بسبب هذا الوباء
كشف مسؤولون بالهند أن ثلاث مقاطعات بولاية ناجالاند الهندية قررت إغلاق المدارس بها لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم غد، بسبب تزايد حالات الإصابة بالتهاب الملتحمة في هذه المقاطعات.
اغلاق المدارس فى 3 مقاطعات هندية
ونقلت وكالة أنباء برس تراست أوف إنديا، اليوم الأحد، عن المسؤولين قولهم إن المدارس في مقاطعات ديمابور وتشموكيديما ونويلاند ستظل مغلقة حتى 26 من أغسطس الجاري.
ونقلت الوكالة عن هويتو سيما، طبيب بالبرنامج الوطني لمكافحة أمراض العيون والضعف البصري، أن أول حالة إصابة بالتهاب الملتحمة ظهرت في الولاية في شهر يوليو الماضي.
التهاب الملتحمة
والتهاب الملتحمة أو العين الوردية هي التهاب أو إصابة الغشاء الشفاف الذي يبطن الجفن ومقلة العين ويسبب احمرار العين، وأعراض التهاب الملتحمة تشمل الاحمرار والإحساس بالحكة في عينيك وغالبًا ما تشكل الإفرازات قشرة على رموشك أثناء الليل، في هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من التهاب الملتحمة.
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