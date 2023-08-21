تطوير وتجميل مدخل المنوات في أبو النمرس (صور)

يواصل مسؤولي مركز ومدينة أبو النمرس تطوير وتجميل مدخل المنوات نطاق مركز ومدينة أبو النمرس تحت إشراف المهندس مبروك عمارة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ورأفت دياب رئيس وحدة المنوات ومجموعة العمل المرافقة بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة.

تحرير ٥٧٧ محضرا تموينيا لمحال عامة

وأكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة أنه تم تحرير ٥٧٧ محضرا تموينيا لمحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر وعدم وجود شهادة وضبط ١٨ ألف علبة سجائر مخزنة إلى جانب تحرير ١٦ محضرا لمحطات وقود ومستودعات لضبط عددًا من المخالفات بهم .

وأشار محافظ الجيزة أن الحملات تأتي إستكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وشملت الحملات ضبط مخزن لإعادة تدوير الزبدة الصناعي وتحويلها إلى زبدة بلدي بالمخالفة مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

حي الدقي والعجوزة

ووجه المحافظ بمراجعة أعمال الرصف التي تمت بعددًا من الشوارع نطاق حي الدقي والعجوزة وعدم الاستلام من الشركات المنفذة قبل تلاشي كافة الملاحظات.

وخلال جولته استمع المحافظ لعدد من شكاوى وآراء المواطنين مؤكدًا على الاستجابة لهم، رافق المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وياسر سامي رئيس حي العجوزة.

وفي سياق أخر عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة ملفات العمل الجارية ونسب الإنجاز في المشروعات المدرجة.

طرح كافة المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية

وكلف محافظ الجيزة الجهاز التنفيذي بالانتهاء من طرح كافة المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ نهاية الشهر الجاري لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين مؤكدًا أن المحافظة تمكنت خلال الثلاثة سنوات الماضية في الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100%، مشددا على ضرورة الحفاظ علي ذلك بالخطة الجديدة واستكمال منظومة العمل لخدمة المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تلافي كافة المشكلات أو المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ الخطة الماضية وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواصفات والمواعيد المحددة للتنفيذ، مؤكدا على التنسيق مع شركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات) قبل رصف وتطوير الشوارع المدرجة لتحويل أي مرافق أو كابلات متعارضة أو إجراء الصيانات اللازمة.

الاهتمام بملف النظافة والحالة العامة بالشوارع الداخلية

كما أكد محافظ الجيزة أنه غير مقبول أي تقصير في ملف النظافة والاهتمام بالحالة العامة بالشوارع الداخلية ورفع المخلفات والاهتمام بتطبيق منظومة الجمع السكني لكي تغطي كافة قطاعات المحافظة والقرى والوحدات المحلية.

كما أعلن المحافظ خلال الاجتماع عن طرح مشروع لرصف وتطوير الطريق بدءًا من شارع الملك فيصل بمنطقة المريوطية وحتى كوبري الصحابة بطول ٢.٥ كم في إطار خطة التطوير التي يشهدها القطاع بالكامل.