ضبط 2328 مخالفة وتحرير 3084 محضرا تموينيا بالجيزة خلال شهر

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة الحملات الرقابية والمرور على جميع الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من مدى توافر السلع الغذائية ووصول الدعم إلى مستحقيه.



وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية التموين خلال شهر والتي أسفرت عن ضبط وتحرير عدد ٣٠٨٤ مخالفة تموينية حيال المخابز الغير ملتزمة والمحال العامة ومحطات البنزين.



ضبط ٤٤ طنا ما بين دقيق مدعم وسكر وأرز

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط ٤٤ طنا ما بين دقيق مدعم وسكر وأرز ومكرونة و نخالة مجهولة المصدر و٣٠٩٧ كرتونة زيت تمويني بمنشآت مخالفة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن.

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لافتا محافظ الجيزة أن المخالفات المحررة شملت ضبط ٢٣٢٨ مخالفة لمخابز لإنتاج الخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالإضافة إلى ضبط مخالفات عدم وجود سجل تفتيش وشهادات صحية وعدم نظافة أدوات المعجن وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وتصرف في الأرصدة وتجميع بطاقات بإجمالي ١٢١٠ بحوزة مخابز وبداليين تموينيين بمناطق أوسيم والبدرشين للاستغلال والتصرف في الدعم المخصصة للمواطنين وحيازة سلع مجهولة المصدر.

تحرير ٥٧٧ محضرا تموينيا لمحال عامة

وأكد راشد أنه تم تحرير ٥٧٧ محضرا تموينيا لمحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر وعدم وجود شهادة وضبط ١٨ ألف علبة سجائر مخزنة إلى جانب تحرير ١٦ محضرا لمحطات وقود ومستودعات لضبط عددًا من المخالفات بهم

وأشار محافظ الجيزة أن الحملات تأتي إستكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وشملت الحملات ضبط مخزن لأعادة تدوير الزبدة الصناعي وتحويلها إلى زبدة بلدي بالمخالفة مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.



حي الدقي والعجوزة

ووجه المحافظ بمراجعة أعمال الرصف التي تمت بعددًا من الشوارع نطاق حي الدقي والعجوزة وعدم الاستلام من الشركات المنفذة قبل تلاشي كافة الملاحظات.



وخلال جولته استمع المحافظ لعدد من شكاوى وآراء المواطنين مؤكدًا على الاستجابة لهم، رافق المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وياسر سامي رئيس حي العجوزة.

وفي سياق أخر عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة ملفات العمل الجارية ونسب الإنجاز في المشروعات المدرجة.

طرح كافة المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية

وكلف محافظ الجيزة الجهاز التنفيذي بالانتهاء من طرح كافة المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ نهاية الشهر الجاري لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين مؤكدًا أن المحافظة تمكنت خلال الثلاثة سنوات الماضية في الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100%، مشددا على ضرورة الحفاظ علي ذلك بالخطة الجديدة واستكمال منظومة العمل لخدمة المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تلافي كافة المشكلات أو المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ الخطة الماضية وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواصفات والمواعيد المحددة للتنفيذ، مؤكدا على التنسيق مع شركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات) قبل رصف وتطوير الشوارع المدرجة لتحويل اي مرافق او كابلات متعارضة او إجراء الصيانات اللازمة.

الاهتمام بملف النظافة والحالة العامة بالشوارع الداخلية

كما أكد محافظ الجيزة أنه غير مقبول أي تقصير في ملف النظافة والاهتمام بالحالة العامة بالشوارع الداخلية ورفع المخلفات والاهتمام بتطبيق منظومة الجمع السكني لكي تغطي كافة قطاعات المحافظة والقرى والوحدات المحلية

كما أعلن المحافظ خلال الاجتماع عن طرح مشروع لرصف وتطوير الطريق بدءًا من شارع الملك فيصل بمنطقة المريوطية وحتى كوبري الصحابة بطول ٢.٥ كم في إطار خطة التطوير التي يشهدها القطاع بالكامل.