تشريح جثث ضحايا مذبحة الوراق لبيان سبب الوفاة

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على جثة طفلة عمرها 6 سنوات، وجثة شقيقها الأكبر البالغ من العمر 24 سنة، بعدما أطلق والدهما عليهما الرصاص بمنطقة الوراق، وذلك لإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان ما بهما من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

عامل يقتل أسرته فى الوراق

وارتفع عدد ضحايا حادث إطلاق عامل النار على أسرته بمنطقة الوراق إلى شخصين متوفيين و3 مصابين آخرين.

وتوفيت الأبنة الصغرى للمتهم البالغة من العمر 6 سنوات داخل المستشفى، بعد ساعات قليلة من وفاة شقيقها الأكبر البالغ من العمر 24 سنة، فيما ترقد الأم وابنتاها الأخريان فى حالة حرجة داخل المستشفى.

Advertisements

جريمة أسرية فى الوراق

وكان عامل أقدم على قتل أسرته فى مشاجرة داخل منزلهم بدائرة قسم شرطة الوراق، وذلك لمروره بأزمة مالية.

تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوجود متوفى ومصابة داخل منزل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب متوفى، كما تبين إصابة والدته وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا، وألقى القبض عليه واعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مع زوجته، إثر مروره بأزمة مالية وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.