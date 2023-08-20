الأحد 20 أغسطس 2023
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خارج الحدود

إعلان حالة الطوارئ في واشنطن بسبب الحرائق

حرائق غابات، فيتو
حرائق غابات، فيتو

أعلن حاكم ولاية واشنطن الأمريكية الطوارئ اليوم الأحد عقب استمرار حرائق الغابات  مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وتدمير أكثر من 185 مبنى في أعقابه.

إعلان الطوارئ في ولاية واشنطن الأمريكية

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن جاي إنسلى- حاكم ولاية واشنطن قوله مع احتدام هذه الحرائق في مقاطعة سبوكان، نريد أن نشكر أول المستجيبين الذين يقومون بمثل هذا العمل الهائل في جهد منسق. أولويتنا الأولى، هي إنقاذ الأرواح، ونأمل أن يركز الجميع على ذلك.


وأضاف لقد تحدثت إلى رؤساء بلديات المقاطعة، وأكدوا لي أن الدولة توفر جميع الموارد التي يعتقدون أنه يمكن الاستفادة منها في هذا الأمر، لكننا سنواصل تقديم المساعدة بكل طريقة ممكنة.
وأشار إلى أنه تم إصدار أوامر بإخلاء أجزاء من المقاطعة.

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حرائق غابات اليونان

وفي سياق آخر ضربت الحرائق غابات اليونان من جديد مما تسبب في فرار آلاف المواطنين وتدمير عدة منازل، حيث أخلت السلطات اليونانية 4 قرى أخرى بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا، اليوم الأحد، مع اقتراب حريق غابات هائل دمر عدة منازل بالفعل نهاية الأسبوع.


حرائق غابات اليونان
واندلعت حرائق الغابات بالقرب من بلدة الكسندروبوليس، والذي أدى لإخلاء ثماني قرى أخرى أمس السبت.
واشتعلت النيران وسط هبوب رياح عاتية، وحذرت سلطات الحماية المدنية من خطر نشوب حريق ضخم يوم الاثنين في المنطقة المحيطة بالعاصمة أثينا، وأجزاء أخرى جنوبي اليونان.


ويكافح نحو 200 رجل إطفاء - بمساعدة 16 طائرة - ومتطوعين بالقرب من الكسندروبوليس.


معركة للحماية المدنية اليونانية من اجل السيطرة على الحرائق


وذكرت السلطات المحلية أن نحو 12 منزلا ومبنى  لحقت بها أضرار بالغة في قريتين تم إخلاؤهما، بالإضافة إلى كنيسة، فيما أغلقت السلطات أجزاء من الطريق السريع الرئيسي لليوم الثاني على التوالي مع تسبب الدخان في ضعف الرؤية، بينما نصحت سكان ألكسندروبوليس بإبقاء نوافذهم مغلقة.
ومن جانبه قال فاسيليس كيكيلياس، وزير الحماية المدنية اليوناني، اليوم الأحد، إن رجال الإطفاء وأفراد من الشرطة والجيش ومتطوعين "يخوضون معركة مكثفة" في ألكساندروبوليس، ودعا إلى توخي الحذر العام الشديد في جميع أنحاء البلاد يوم الاثنين.
وأضاف: "لن نسمح بأي نشاط في الهواء الطلق قد يؤدي لنشوب حريق. يتعين علينا جميعا حماية بلدنا".
تعاني اليونان من حرائق غابات مدمرة كل صيف، وقال مسؤولون إنها تفاقمت بسبب تغير المناخ.
لقي 104 أشخاص حتفهم في حريق هو الأكثر دموية في عام 2018 داخل منتجع ساحلي بالقرب من أثينا، ولم تصدر السلطات تعليمات بإخلائه.
باتت السلطات أكثر استخداما لخيار الإخلاء منذ ذلك الحين لتوخي الحذر، حيث أصدرت أوامر إخلاء جماعي سريعة كلما تعرضت مناطق مأهولة للخطر.
أجبر حريق هائل في منتجع جزيرة رودس الشهر الماضي على إجلاء نحو 20 ألف سائح.
 

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