أعلن رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيجور كيريلوف، أن الولايات المتحدة بدأت الاستعدادات لوباء جديد، من خلال البحث عن طفرات فيروسية.

الاستعداد للأوبئة

وقال كيريلوف خلال إحاطة إعلامية: "من بين أولويات هذه الإدارة، إدارة الاستعداد للأوبئة وسياسات الاستجابة التي استحدثتها هي تطوير لقاحات وعقاقير لمكافحة الفيروسات ومتغيراتها المعدلة وراثيا، فضلا عن إدخال تكنولوجيا متقدمة في الإنتاج الحيوي، وهكذا، بدأت الولايات المتحدة، كما في عام 2019، في الاستعداد لوباء جديد من خلال الحث عن طفرات الفيروسات".

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الأعمال العسكرية التطبيقية

وأشار كيريلوف إلى أن الولايات المتحدة يمكنها القيام بمجموعة كاملة من الأعمال العسكرية التطبيقية مع مسببات الأمراض الخطيرة، التي تشكل مكونات الأسلحة البيولوجية.

وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، الفريق إيجور كيريلوف، الجمعة الماضية، أن البيانات التي حصلت عليها وزارة الدفاع الروسية تثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة تطور أسلحة بيولوجية على أراضي أوكرانيا نفسها منذ عام 2003، وحالة واحدة لانتقال العدوى إلى البشر، إلا أنه لم يكن هناك تفشي للأمراض التي تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي في الولايات المتحدة، مثل مرض حمى القلاعية وحمى الخنازير الأفريقية.

مختبرات بيولوجية

وأضاف: "في الوقت نفسه، يدرس الجيش الأمريكي نشاط هذه الإصابات المهمة اقتصاديًا خارج الأراضي الوطنية، في مختبرات بيولوجية تقع على طول حدود خصومه الجيوسياسيين. وهذا يؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة تطور مكونات أسلحة بيولوجية خارج الولاية الوطنية، بما في ذلك أراضي أوكرانيا".