واشنطن ترفض التعليق على اعتقال رجل أعمال أمريكي في روسيا

رفضت السلطات الأمريكية التعليق على اعتقال رجل أعمال أمريكي في روسيا.

وكانت وكالات أنباء روسية قد أعلنت أمس الخميس أن محكمة في موسكو قررت احتجاز المواطن الأمريكي من أصل روسي جين سبيكتور بتهم تجسس.

يقضي حكمًا بالسجن 3.5 سنوات

وأوضحت وكالة "تاس" للأنباء أن سبيكتور، وهو رجل أعمال، يقضي بالفعل حكمًا بالسجن 3 سنوات ونصف بعد إقراره بالذنب في 2022 لدوره في رشوة أركادي دفوركوفيتش مساعد نائب رئيس الوزراء الروسي السابق.

سبيكتور ولد في مدينة سان بطرسبرج الروسية، ثم انتقل للعيش في الولايات المتحدة.

Advertisements

وفي السياق، قالت وكالة تاس إنه كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة ميدبوليميربروم، المتخصصة في أدوية علاج السرطان، قبل اعتقاله في 2021.

محاكمة خلف أبواب مغلقة

إلا أن الوكالات لم تذكر أي تفاصيل عن الاتهامات الجديدة، وأشارت إلى أن جلسة المحكمة عقدت خلف أبواب مغلقة بعد تصنيف المواد الخاصة بالقضية على أنها سرية.

من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، في تصريحات عبر شبكة "سي.إن.إن"، إن الإدارة الأمريكية لا تزال تجمع معلومات عن القضية وليس لديها تعليق بعد، ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعقيب.

اعتقال صحفي أمريكي

وفي مارس الماضي، اعتقلت روسيا صحفيًا أمريكيًا يعمل لصالح صحيفة وول ستريت جورنال متهمة إياه بالتجسس.

يشار إلى أن الصحفي إيفان جيرشكوفتش، وهو مراسل خبير في شؤون روسيا، كان يعمل في مدينة يكاترينبيرج وقت اعتقاله.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنها "قلقة للغاية" على سلامته ونفت بشدة الاتهامات الموجهة إليه.

وبدوره، زعم الكرملين أن المراسل اعتقل "متلبسًا".

"نشاطات غير مشروعة"

فيما قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إنه "أوقف نشاطات غير مشروعة"، وإن المراسل كان "يعمل بناء على توجيهات أمريكية" و"يجمع أسرار الدولة".

وبعد ساعات، أخذه جهاز الأمن إلى محكمة منطقة ليفرتوفو في موسكو من أجل اعتقاله رسميًا. وشوهد لاحقًا وهو يقاد خارج المبنى قبل أن يُؤخذ بسيارة بعيدًا عن المكان.

وقررت المحكمة احتجازه حتى 29 مايو.

منع المحامي من الحضور

وأفاد محاميه بأنه لم يُسمح له بدخول قاعة المحكمة. وأفادت وكالة "تاس" للأنباء بأن الصحفي نفى التهم الموجهة إليه.

من جانب آخر، كانت المحكمة قد أخليت في وقت سابق من الموظفين والزوار بسبب تهديد بوجود قنبلة، حسبما أفادت وكالة "ريا" الروسية الرسمية للأنباء.

السجن 20 عامًا

يذكر أن القانون يعاقب على التجسس في روسيا بالسجن 20 عامًا كحد أقصى.

وخلال السنوات الأخيرة، تزايد اعتقال المواطنين الأمريكيين في روسيا في ظل العلاقات بين موسكو وواشنطن، خصوصًا بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، ما دفع واشنطن إلى اتهام موسكو باعتقال أمريكيين تعسفًا لاستخدامهم ورقة مساومة واستعادة روس محتجزين في الولايات المتحدة.

تبادل السجناء

وفي ديسمبر، تبادلت الدولتان السجناء، إذ أُطلق خلاله سراح نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر التي كانت مسجونة في روسيا، مقابل إطلاق سراح تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت الذي كان مسجونًا في الولايات المتحدة.