السبت 19 أغسطس 2023
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خارج الحدود

أول تعليق من روسيا على تزويد أوكرانيا بطائرات إف 16 الأمريكية

طائرات أف 16، فيتو
طائرات أف 16، فيتو

علق السفير الروسي بالولايات المتحدة الأمريكية على قرار تزويد أوكرانيا بطائرات إف 16 الأمريكية.

ووصف سفير روسيا  بواشنطن  أناتولي أنتونوف، القرار الأمريكي تزويد كييف بطائرات "إف 16"، بـ "القرار المتهور والمجنون".

تزويد أوكرانيا بطائرات إف 16 الأمريكية

ونقلت وسائل إعلام روسية عن السفير الروسي قوله، إن "الخطوات الأخيرة للصقور في أمريكا، ومنها إرسال طائرات مقاتلة من طراز إف 16، كالذي يدفع بقطار على سكة حديد بأقصى سرعة دون فرامل".

وأضاف أنتونوف، أن "البيت الأبيض يدفع نفسه لطريق مسدود ويتخذ المزيد من القرارات المجنونة للخروج من هذا الطريق".

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وأشار إلى أن "هذه الخطوات تأتي بسبب فشل الهجوم الأوكراني المضاد، وأن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، لم تعد تلقى شعبية كبيرة داخل الولايات المتحدة".
وأعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بدء تدريبات طياري كييف على المقاتلات الأمريكية "إف-16" مشيرا إلى أن المدربين سيقدمون تقريرا عند الانتهاء منها وإتقان الطيارين للأمر.

 

تأهيل الطيارين الأوكرانيين


وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن التقارير ذات الصلة حول تأهيل الطيارين الأوكرانيين ستكون جاهزة عندما يرى المدربون أن الطيارين والمهندسين والفنيين قد أتقنوا المهارات الجديدة وأنهم بدأوا في التفاعل بشكل صحيح مع بعضهم البعض.

 

وقال ريزنيكوف: "سيتم تخصيص فترة التحضير هذه في صيغة فهم من أجل مواصلة العمل على مشروع بحيث نمتلك من خلاله طائراتنا الخاصة بنا. والأهم من ذلك، كم عددها؟".

إلى ذلك، رفض ريزنيكوف الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالتدريبات، معربا عن ثقته في أن قوات كييف ستستخدم بالتأكيد مقاتلات "إف-16"، ولكن من غير المعروف متى سيحدث ذلك بالضبط.


بدوره، أرسل وزير الخارجية أنتوني بلينكن رسالة إلى نظرائه الأجانب بمثل هذا القرار، وفي الوقت نفسه، لم يتم الكشف عن التوقيت الدقيق لتسليم المقاتلات حتى الآن.
 

أوكرانيا تعلن بدء تدريب الطيارين على طائرات إف 16 الأمريكية

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