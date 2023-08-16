الأربعاء 16 أغسطس 2023
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خارج الحدود

أمريكا تندد بهجمات روسيا على البنية التحتية لتصدير الحبوب في أوكرانيا

الحبوب، فيتو
الحبوب، فيتو

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تندد باستمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية لتصدير الحبوب في أوكرانيا، وتحث موسكو على العودة إلى اتفاق تصدير الحبوب على الفور.

وقال فيدانت باتل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يعبأ بالأمن الغذائي العالمي".

جاء ذلك بعدما قالت أوكرانيا، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن روسيا هاجمت منشآت لتخزين الحبوب الليلة الماضية.

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