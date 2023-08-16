أمريكا تندد بهجمات روسيا على البنية التحتية لتصدير الحبوب في أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تندد باستمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية لتصدير الحبوب في أوكرانيا، وتحث موسكو على العودة إلى اتفاق تصدير الحبوب على الفور.

وقال فيدانت باتل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يعبأ بالأمن الغذائي العالمي".

جاء ذلك بعدما قالت أوكرانيا، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن روسيا هاجمت منشآت لتخزين الحبوب الليلة الماضية.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر ، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



