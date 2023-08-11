دميتري مدفيديف: استسلام أوكرانيا قد يفتح طريقا للسلام

قال الرئيس الروسي السابق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إنه على أوكرانيا الاستسلام الذي قد يفتح الطريق إلى السلام.

السلام بين روسيا وأوكرانيا

ولفت مدفيديف خلال منشور عبر تليجرام، إلى أن ما تحتاجه أوكرانيا حقا هو الاستسلام الذي قد يفتح الطريق إلى السلام، لكن واشنطن وكييف لا تريدان ذلك، مشيرا إلى أن أمريكا تريد سلطة مطلقة وفي سعيها لذلك لا تكترث بدماء الأوكرانيين.

وأشار مدفيديف إلى أن الآلاف من جنود القوات المسلحة الأوكرانية يموتون أثناء الهجوم المضاد، لكن حتى هذا الجهد لن يساعد نظام كييف في البقاء، فإن "جثته يستحيل إحياؤها".

وفي وقت سابق ميدفيديف، فكرة الجلوس للتفاوض مع أوكرانيا، في الوقت الحالي، وحدد 3 شروط من أجل "تحقيق السلام" في أوكرانيا.

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نتائج محادثات جدة بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

وقيم نائب ميدفيديف نتائج المحادثات الماضية بشأن أوكرانيا في جدة، مؤكدا أن الشعوب لها حق تحديد المصير، مثل ما للدول حق السيادة.

وأشار ميدفيديف إلى أن أي اقتراح للسلام لديه فرصة للنجاح إذا تم استيفاء 3 ثلاثة شروط رئيسية هي:

-مشاركة طرفي النزاع في المحادثات، وليس كما حصل في الاجتماع الأخير الذي لم يضم روسيا.

-أخذ السياق التاريخي في عين الاعتبار، السياق هو على النحو التالي: دولة أوكرانيا لم تكن موجودة قبل عام 1991، فهي جزء من الإمبراطورية الروسية.

- أخذ الوقائع على الأرض بعين الاعتبار. الوقائع هي على النحو التالي: تمر أوكرانيا بمرحلة التفكك الجزئي، فيما عاد جزء من أراضيها إلى روسيا.

وأشار إلى أن أي وسيط للسلام، يجب أن يكون على استعداد للاعتراف بهذه النقاط "الواضحة"، من أجل منح فرصة لنجاح تحقق السلام، أما بغير ذلك فلا.

وختم بعبارة: "وعلى ذلك، لا حاجة حاليا للمفاوضات، وعلى العدو أن يزحف على ركبه متوسلا الرحمة".