الأحد 13 أغسطس 2023
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خارج الحدود

أوكرانيا تضع لافتة جديدة على جزيرة الأفعى تأكيدًا على استعادتها

جزيرة الثعبان بموقع
جزيرة الثعبان بموقع استراتيجي مميز، فيتو

جزيرة الأفعى، وضعت قوات حرس الحدود الأوكرانية لافتة جديدة على جزيرة الأفعى، السبت، لتعيد إلى الأذهان ما حدث في الساعات الأولى من الغزو الروسي عندما استخدم أحد حراس الجزيرة الاستراتيجية الواقعة في  البحر الأسود عبارة منتقاة لرفض الاستسلام لسفينة حربية.

وفي مقطع مصور عبر فيسبوك، تناقله قائد قوات حرس الحدود سيرجي دينيكو، يظهر رجل يرتدي زيًا عسكريًا أمام عامود باللونين الأزرق والأصفر اللذين يرمزان للعلم الأوكراني. 

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ويقول: "سيتم تثبيت اللافتة الحدودية التالية في شبه جزيرة القرم بعد أن تحررها قوات الدفاع الأوكرانية".

وأصبحت جزيرة الأفعى الصغيرة رمزًا للمقاومة الأوكرانية في الساعات الأولى من بدء الغزو الروسي في 24 فبراير 2022، عندما أرسل ضباط روس على متن السفينة الحربية "موسكفا" التابعة لأسطول البحر الأسود رسالة باللاسلكي للحراس الأوكرانيين هناك وأمروهم بالاستسلام أو الموت.

أهمية استراتيجية قصوى

وتتمتع الجزيرة التي حاولت أوكرانيا إعادة سيطرتها عليها سابقا، بأهمية استراتيجية قصوى، وصفها خبراء بأنها تمثل للجيش الروسي في عمليته العسكرية "بوابة التأمين الرئيسية ومفتاح التحكم في البحر الأسود".

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