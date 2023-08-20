الأحد 20 أغسطس 2023
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حوادث

احالة ٣ متهمين بتهريب المهاجرين للمحاكمة الجنائية

هجرة غير شرعية، فيتو
هجرة غير شرعية، فيتو

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة 3  أشخاص إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بتكوين جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين المصريين إلى دول إيطاليا والنمسا والأردن، من خلال جوازات سفر وأوراق مزورة تدعي عمل المهاجرين بجهاز رقابي، وإصدار رئيس الجهاز مأموريات سفر لهم لهذه الدول، ومن خلال أوراق وتوقيعات مزورة منسوبة لرئيس الجهاز.   

وجاء في امر احالة القضية التي حملت رقم 5918 لسنة 2023 جنايات النزهة، وقيدت برقم 598 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة، ان المتهم محمود م. إ.، 34 سنة، موظف مسؤول بالجهاز، ومحمود م. ع.، 32 سنة، موظف بجمعية في الجهاز، وحمدناه م. م.، 44 سنة، موظف مسؤول بالجهاز، وأحمد ر. ص.، 41 سنة، سمسار هجرة غير شرعية، وعصام ر. س.، 40 سنة، سمسار هجرة غير شرعية قيام المتهم الأول بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين إلى خارج مصر، وقام على إدارتها وتولى قيادتها وانضم إليها باقي المتهمين كأعضاء، وتحددت أدوارهم فيها في اضطلاع الأول بمهمة استخراج جوازات السفر الخاصة بالمهاجرين المهربين ثابت بها عملهم بالجهاز الرقابي على خلاف الحقيقة.

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واضاف امر الاحالة قيام المتهمين الثاني والثالث بمقابلة راغبي الهجرة والتحصل منهم على الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جوازات السفر، واستلام المبالغ المالية مقابل التهريب، وكذلك مرافقة المهاجرين المهربين أثناء سفرهم إلى الخارج، واضطلاع المتهمون الرابع والخامس واخرين مجهولين على جذب راغبي الهجرة خارج مصر.

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نيابة شرق القاهرة الكلية تهريب المهاجرين المصريين النيابة العامة مديرية أمن القاهرة اخبار الحوادث اليوم

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