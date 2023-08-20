بيع شقة بعقد مسجل لكلب يثير الجدل فى إيران والشرطة تتحرك (فيديو)

القت الشرطة الإيرانية، اليوم، على وكيل عقاري بسبب إشرافه على بيع شقة لصالح كلب بعقد مسجل.

بيع شقة بعقد مسجل لصالح كلب

ووفق وسائل إعلام محلية، أعلنت الشرطة الإيرانية، توقيف مدير وكالة عقارية بتهمة تقويض القيم الأخلاقية لبيعه شقة فى عقار لـ كلب.

وكانت الشرطة الإيرانية فتحت تحقيقا، فى مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر توقيع وكالة عقارية فى العاصمة "طهران" عقد بيع شفة لكلب.

مقطع الفيديو الذي لاقى رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، أظهر زوجين يعلنان بيع شقة لكلبهما ويدعى "تشيستر" لعدم وجود وريث لهما، وبدا الكلب الأبيض الصغير الذي كان واقفا على مكتب الوكيل العقاري، يوقع العقد بمساعدة المرأة من خلال البصم عليه بمخلبه.

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رفتند یه آپارتمان به اسم سگشون آقا چستر زدن، سگه پای قولنامه انگشتم زد 🤦‍♂️ pic.twitter.com/uSd30ZkCOe — کتابشاه سوم (@ketabshah3) August 18, 2023

وحسب موقع " ميزان أونلاين" التابع للقضاء الإيراني قال نائب المدعي العام في طهران رضا طبر: إن "الشرطة أوقفت صباح السبت رئيس الوكالة وأغلق مكتبه بأمر من السلطة القضائية".

وأضاف نائب المدعي العام في طهران، "لا سند قانونيا للفعل الذي ارتكبته هذه الوكالة العقارية"، واتهم رئيسها بـ "الرغبة في تقويض القيم الأخلاقية للمجتمع".

وتعتبر إيران الكلب حيوانا نجسا، كما هي الحال في عدد من الدول الإسلامية، لكن القانون لا يحظر امتلاكه، وبات عدد متزايد من الإيرانيين من الطبقتين المتوسطة والميسورة يحتفظون بحيوانات أليفة معظمها من الكلاب والقطط.

عودة شرطة الأخلاق فى شوراع إيران

فى سياق أخر كانت منظمة العفو الدولية، أعربت عن قلقها بشأن عودة دورية شرطة الأخلاق إلى شوارع إيران وإصدار "أحكام قضائية مهينة" لمعارضي الحجاب الإجباري.

وقالت المنظمة في بيان لها صد يوليو الماضى، إن سلطات النظام الإيراني كثفت من قمع النساء والفتيات الإيرانيات.

كما أشارت العفو الدولية، إلى التقارير والصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الإحصائيات التي نشرتها قوات الشرطة وغيرها من المؤسسات والسلطات، وأعلنت عن إيقاف السيارات، وإرسال الرسائل النصية، وحالات الحرمان المختلفة وغيرها من الإجراءات ضد النساء والفتيات فيما يتعلق بالحجاب الإجباري.

وأضافت العفو الدولية في بيانها "أن تكثيف حملة القمع يكشف الطبيعة المشكوك فيها للادعاءات السابقة للسلطات الإيرانية بحل "شرطة الأخلاق"، وسط تصريحات رسمية متناقضة أخيرة حول عودة هذه الشرطة إلى شوارع إيران".