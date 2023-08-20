الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

صراع بين أندية الدوري السعودي للتعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأحد، بأن بعض أندية الدوري السعودي تستهدف ضم مهاجم مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن بعض الأندية السعودية (لم تكشف عنها)، تسعى لضم الفرنسي أنتوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة، أن الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، سيوافق على رحيل مارسيال، إذا تلقى عرضا ماديا مناسبا، سواء داخل إنجلترا أو خارجها.

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وارتبط اسم مارسيال بالانتقال لصفوف وست هام، رغم صعوبة تحمله قيمة الصفقة وراتب اللاعب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الهلال كان قد وضع اسم مارسيال ضم قائمة اهتماماته، إذا فشل في ضم ألكسندر ميتروفيتش من فولهام، ولكن الهلال تعاقد مع ميتروفيتش رسميا مساء أمس السبت، من فولهام بمقابل مادي وصل إلى 50 مليون يورو.

ومع ذلك، هناك أندية سعودية أخرى تريد ضم مارسيال، واستغلال وضعه في مانشستر يونايتد.

أرقام الجولة 2 من الدور السعودي 

وشهدت الجولة الثانية تفوق للاعبين الأجانب من حيث تسجيل الأهداف مقارنة باللاعبين السعوديين وجاءت أرقام الجولة الثانية كالتالي:

‏9 مباريات
7 ‏انتصارات
2 تعادل إيجابي
‏25 هدفا
‏2.77 هدف لكل مباراة
‏22 لاعبًا تعاقبوا على تسجيلها
‏10 سعوديين
‏12 أجنبي
‏3 ركلات جزاء
‏35 بطاقة صفراء
‏1 بطاقة حمراء

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الدوري السعودي أنتوني مارسيال مانشستر يونايتد مارسيال تين هاج

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