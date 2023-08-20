الأحد 20 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تنسيق المرحلة الثانية، بالخطوات كيف يعرف الطالب الكلية المرشح لها

تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية 2023، فيتو

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، يبحث طلاب الثانوية العامة 2023، عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للالتحاق بالجامعات، خاصة بعد قرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني المرحلة الثانية يومًا إضافيًا.

وكان من المقرر لـ موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023 يوم أمس السبت 19 أغسطس الساعة السابعة مساءً، وجاء مد فترة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بـ التنسيق الإلكتروني حتى الآن.

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موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويترقب الطلاب معرفة موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، حيث من المنتظر أن يسجل خلالها نحو 350 ألفا و133 طالبًا وطالبة من مختلف التخصصات العلمية والأدبية، موزعين ما بين طلاب علمي علوم ورياضة وأدبي، والتي تم تحديد الحد الأدنى بالنسبة للشعبة العلمية بـ 250 درجة، أما طلاب الشعبة الأدبية يمكنهم التسجيل بداية من 238 درجة فأكثر، وبالتالي يتوقع أن يكون موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة، خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.

تنسيق المرحلة الثانية 2023، كيف يمكن للطالب معرفة الكلية المرشح لها بشكل نهائي

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

تنسيق المرحلة الثانية 2023، هل يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق

• لا يحق له ذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، ويمكن للطالب الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من خلال الرابط التالي هنا.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

تنسيق الجامعات، أسماء 500 طالب أوائل الثانوية العامة علمي رياضة 2023

تنسيق الجامعات، أسماء 500 طالب من أوائل الثانوية العامة للشعبة الأدبية 2023

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.


 

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