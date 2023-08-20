آخر فرصة، إغلاق موقع تنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الثانية السابعة مساء اليوم

رابط موقع التنسيق الإلكترونى عبر بوابة الحكومة المصرية

موقع تنسيق القبول بالجامعات، بالتزامن مع انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات إذ من المقرر أن ينتهي الطلاب من تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساء، ينشر "موقع فيتو" رابط موقع تنسيق القبول بالجامعات الإلكترونى عبر بوابة الحكومة المصرية، حيث يقوم الطلاب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغباتهم.



ويمكن للطلاب الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكترونى من خلال الرابط التالى: من هنـــا



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واستقبلت معامل التنسيق بالجامعات الطلاب طوال فترة التنسيق اعتبارًا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرًا، فيما يتيح موقع تنسيق القبول بالجامعات الإلكتروني التسجيل أمام الطلاب من خلال الحاسب الشخصي طوال فترة التنسيق لمدة 24 ساعة.

الموعد المحدد لغلق باب تسجيل الرغبات

ووجه مكتب تنسيق القبول بالجامعات، برئاسة السيد عطا، طلاب تنسيق الثانوية العامة بسرعة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد لغلق باب تسجيل الرغبات المقرر له السابعة من مساء اليوم الأحد.



وأكد مكتب التنسيق، أنه لا نية لمد باب تسجيل الرغبات مرة أخرى أمام طلاب تنسيق المرحلة الثانية، وعلى الطلاب سرعة التسجيل أو تعديل رغباتهم.

وانطلقت المرحلة الثانية للتنسيق يوم الثلاثاء 15 أغسطس الحالى و، باجمالى 350 ألفا و133 طالبا وطالبة، منهم 259 ألفا و445 بالشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% و90 ألفا و688 بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 238 درجة بنسبة مئوية 58.5%.



عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية



وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن اليوم الأحد، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 337 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق القبول بالجامعات الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.



وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.



وأضاف السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس الجاري، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.