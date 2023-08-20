تنسيق الجامعات، أسماء 500 طالب من أوائل الثانوية العامة للشعبة الأدبية 2023

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تنسيق الجامعات 2023، حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي علي الأحتفاء بـ 500 أوائل الثانوية العامة للشعبة الأدبية لعام 2023 من خلال نشر اسمائهم علي موقع التنسيق فضلا عن اعفائهم من المصروفات الدراسية والتوزيع الجغرافي.

وضمت قائمة اوائل الثانوية العامة للشعبة الأدبية 2023 كل من:

1121026 على عامر صلاح الدين محمد طاهر 406.0

1267712 انغام عماد زين الفتوح على 405.0

1121011 ساره محمد احمد احمد 404.4

1219622 احمد ايهاب عبدالمنعم محمود شمعه 403.3

1121024 سيف وليد محمود احمد 403.3

1219626 يوسف نبيل جاد عزمى 403.3

1219624 محمود اشرف احمد شحات 403.3

1223729 جنى حاتم عنتر ابراهيم غنيم 402.2

1540814 ادم عصمت جابر شحاته احمد 401.1

1220426 نورالدين محمد محفوظ عبد الرحيم فرغل 401.1

1540947 محمود السيد محمد سليمان عبد الله 401.1

1222022 عبدالرحمن يوسف سليمان يوسف حسن 401.1

1222023 محمد ماجد محمد عبدالمنعم مدبولي 401.1

1220006 هارون احمد ضياء الدين مصطفى حسن محمد 401.1

1219623 مارفن ايهاب نظمى يونان 401.1

1394460 يوسف متى منقريوس خله 401.0

1120782 عبدالرحمن على عبدالوهاب حمدالله 401.0

1540949 يوسف عاطف جورج حنا عبد الملك 400.0

1540946 محمد شعبان عيد محمودمحمد 400.0

1540985 عبد الرحمن احمد حلمى احمد عبد الله 400.0

1223480 محمد هانى محمد مختار محمد المليجى 399.0

1281794 تقى ايمن محمد عبدالحكيم خليفه 399.0

1540948 يحيى عاطف احمد عبد الحميد أبو كرم 398.9

1120815 محمد ايمن محمد فهيم سليمان 398.9

1394462 زياد وليد سعيد على 398.9

1219625 يوسف جمال احمد عيد حسين 398.9

1426080 عمر شريف عبد السلام ابراهيم 398.0

1002840 محمد احمد عبدالرحمن محمود 398.0

1540945 محمد احمد محمد على مصطفى 397.8

1223702 زياد محمد مصطفى عبد الحميدعلي 397.8

1540941 حسن محمد حسن محمد احمد 397.8

1222024 مصعب حماده صالح كامل 397.8

1120508 يوسف اكرم لبيب تادرس سليمان 397.0

1223482 يوسف محمد يسرى عبدالعزيز 397.0

1223483 يوسف هانى حسنى عبدالحميد 397.0

1219462 عبدالرحمن وليد ابوالسعود محمد 397.0

1835912 بسملة مصطفى سعد خليل 396.7

1002702 كريم محمد حسين فهمي احمد فهمي 396.7

1223703 عبدالرحمن محمد على عبدالله 396.7

1002601 بريهان محمد حامد محمد سليمان 396.7

1418428 يوسف محمد خيرى حسين لاشين 396.0

1218484 مريم سمير شحاته شعبان سلطان 396.0

1702553 على عبد الله محمد عبد الله سليمان الشامى 396.0

1219654 ساره جمال عوض عبدالحميد المؤذن 395.5

1394707 عبدالرحمن حسن عبدالسلام حسن 395.5

1540950 يوسف مصطفى يونس عبد القادر محمود 395.5

1120635 روجيه صموئيل سمير نجار سمعان 395.0

1394485 سلمى سعد فرج معوض فرج 395.0

1218482 مريم ايهاب عبدالحكيم محمد جاد الله 395.0

1120633 روبن صموئيل سمير نجار سمعان 395.0

1223479 محمد عبدالرحمن عبدالحميد سلام 395.0

1394482 يوسف كمال عبدالرحمن عباس عبده 394.4

1121007 حياه محمد سمير توفيق 394.4

1394539 محمد عبدالمنعم عبدالرحمن عزب 394.4

1245841 زياد محمد احمد موسى الكومى 394.4

1540944 محمد احمد محمد عبد الرؤف عبد الرحمن 394.4

1245842 مهاب سيد فتحى عتريس 394.4

1541018 خالد طارق جلال عمار 394.4

1218296 عبدالرحمن هشام عبدالرحمن حسن رضوان 394.0

1408433 عبدالله اسلام مصطفى مصطفى ابراهيم 394.0

1219992 احمد عاصم حسن سيد يوسف 394.0

1416741 منار خالد مسعد محمد حسين 393.3

1002703 فرح خالد حسن مختار الروبي 393.3

1394491 فيرونا عبدالمسيح القمص ميخائيل بولس 393.3

1394419 باسم محمود عبدالحميد محمود عبدالهادى 393.3

1002733 مريم عمرو السيد العربي سعد 393.3

1394421 كريم محمود عبدالحميد محمود 393.3

1686810 نور اشرف سبع الفلا العربى محمد عبدالوهاب 393.0

1002583 هاجر محمد ابراهيم محمد 393.0

1220125 يوسف اشرف كمال الدين احمد السيد الفار 393.0

1120630 سما وليد عبد الحميد ابراهيم 393.0

1220137 ملك صابر محمد بغدادي محليسى 393.0

1120527 جنة محمد احمد عاصم 393.0

1039364 فايزه علي محمد محمود 392.5

1394479 عمر وليد سلامه نصر 392.2

1223704 معاذ مدحت السيد عبد الله السطيحه 392.2

1394481 مصطفى ياسر احمد السيد 392.2

1002699 احمد سعد عبدالحليم نصر محمد 392.2

1408583 محمد احمد جاد الكريم احمد حسن 392.2

1394420 حسن السيد حسن محمد منصور 392.2

1408584 محمود اسماعيل محمود موسى ابراهيم 392.2

1120547 فرح خالد شفيق امام 392.2

1541016 اندرو سامي حناوي حنا 392.2

1230676 زينب ماجد فتحى امام 392.2

1541017 انطونيوس هانى موريس جرجس 392.2

1540979 مريم علاء عمر احمد بشر 392.2

1540909 شهاب الدين محمد ابراهيم محمد 392.2

1120504 رامز ماجد مكرم وهبه 392.0

1408447 عمر حمدى ابراهيم حسن ابراهيم 392.0

1002367 عبدالله معتز سعدالدين سيد 392.0

1128702 عمرو خالد ناصر عفيفى 391.5

1394834 فرح عبدالرؤف احمد ابراهيم رخا 391.1

1222100 احمد عمر حسن حسين مدين 391.1

1540943 محمد احمد ابو المجد مرسى احمد 391.1

1540977 مادونا ايهاب منير عبد الملاك سليمان 391.1

1219461 سيف محمد عبدالمعز محمد 391.0

1408380 احمد مصطفى محمد احمد السيد 391.0

1227812 احمد رافت رياض امين مؤمن 391.0

1408381 احمد ممدوح رزق حسن السيد العلوى 391.0

1408520 مصطفى محمد محمد السيد منسى 391.0

1408544 يوسف عاصم سليمان السعيد العزب 391.0

1009193 محمد حاتم عبدالسلام عبدالوهاب 390.5

1401189 فرح محمد قدرى ابراهيم حسن 390.5

1223690 احمد مصطفى محمد عز الدين عزالدين محمد 390.0

1810981 احمد مجدى منصور محمد 390.0

1002403 عبدالرحمن طارق كمال حافظ علي 390.0

1394478 عبدالرحمن محمد احمد محمد 390.0

1218306 رامى احمد شريف فتحى محمد ابراهيم 390.0

1394425 شهد نبيل سيد عيد جاد السعداوى 390.0

1002464 منه ياسر صلاح محمد 390.0

1416475 روان لؤي محمد ابراهيم عاشور 390.0

1259516 الاء طارق محمد سعيد عبدالمجيد العناني 390.0

1002710 محمد ناصر زكريا عبدالمنعم 390.0

1120830 شهد بدر يحيى بدر عبد الفتاح 390.0

1120878 عفيفى احمد عفيفى عبد الرحيم 390.0

1428092 نسمه محمد سليمان جسار 389.5

1127745 عزالدين احمد العوضى رزق 389.5

1835902 فهد ايهاب محمد اسماعيل 389.0

1220002 شريف محمد محمود احمد جمال الدين 389.0

1002863 محمد حسن عبدالعزيز صالح 389.0

1220003 على رجب عبدالستار على 389.0

1002462 اسراء عبدالله عطيه السيد عطيه 389.0

1002604 محمد عصام محمد عزت الحسيني 389.0

1002523 عمر السيد موافي ابراهيم موافي 389.0

1408582 عمرو سمير عبدالله مرسى السيد 388.9

1002602 مصطفي محمد عبدالقادر عبدالحميد 388.9

1624490 ملك عمرو محمد توفيق حسين 388.9

1121009 روان محمد نصر عبد الحفيظ 388.9

1394424 حبيبه هشام حامد هاشم 388.9

1120670 رؤى احمد منشاوي عبده الصباح 388.9

1394464 كريم احمد عبدالعزيز السيد عطوه 388.9

1394467 محمد احمد عبدالعزيز السيد عطوه 388.9

1394489 الاء جميل سلامه سليمان محمد 388.9

1395802 جهاد طارق احمد عبدالقادر 388.9

1129271 عائشه هانى محمد فتحى عبد الحميد ابو عاصى 388.5

1648929 مروه ابو النصر ابوزيد ابو النصر محمد 388.0

1120756 مريم نشأت فهيم جرجس 388.0

1394484 رانيا السيد احمد محمد على 388.0

1002371 كيرلس طلعت رشدي بطرس 388.0

1688609 بسمله علاء ابراهيم امين 388.0

1541151 زكريا سامى زكريا ابراهيم عبد السلام 388.0

1835938 ايمن احمد حسانين يونس 388.0

1223705 ياسر محمود امام عبدالرحيم 387.8

1408586 مصطفى احمد مصطفى مصطفى على البلتاجى 387.8

1120519 تبارك عجمى ابراهيم عجمى ابراهيم 387.8

1624489 سلمى محمد رفعت على عبد المنعم 387.8

1019528 ندا عمر السيد محمد 387.5

1408550 يوسف محمد عبدالوهاب عبدالغنى خضر 387.0

1220124 مايكل هانى ادوار ميخائيل 387.0

1408411 سيف الدين محمد سعيد احمد حسن على 387.0

1015807 معاذ عبدالرحيم احمد يونس 387.0

1408425 عبدالرحمن محمد السيد محمد احمد العياط 387.0

1246449 مريم يسرى هلال طلبه هلال 387.0

1002468 شهد حسام عبدالواحد رمضان 387.0

1120506 عمر محمد هشام محمد الجنزوري 387.0

1434781 حبيبة امير ابراهيم عبد الله منصور 386.7

1002905 فرح سامي سيد محمد ابراهيم 386.7

1002700 محمد احمد سعد خلف الله 386.7

1629155 نوران محمد مصطفى محمد محمد فوزي 386.5

1221285 مريم تامر محمد ابراهيم الشامندى 386.5

1715400 زياد محمد رضا حسنى ابراهيم 386.5

1006821 رنيم عبدالسلام فريد عبدالسلام 386.5

1139388 سيف علاء الدين محمد صدقى ابراهيم 386.5

1541153 يوسف محمد احمد محمد التداوى 386.0

1324124 زياد محمد زكى سليمان 386.0

1750613 منه الله عز الدين محمد مصطفى 386.0

1002395 محمد حسن يحيي علي 386.0

1408427 عبدالرحمن محمد محمود حنفى محمود عمر 386.0

1325906 ياسمين فايد عبدالمقصود فايد 386.0

1408486 محمد علاء احمد محمد عبداللاه 386.0

1052827 عبدالرحمن خالد سيد صميده 386.0

1120841 جنى وليد حمدى موسى 386.0

1394422 مروان حسن سيد حسن فهمى 385.6

1541158 جويس مجدى عوض عرندس 385.6

1133046 تبارك علي محمد علي محمود 385.5

1691610 هند طارق احمد امين مراد 385.5

1121442 لطيفه محمد تيسير جميل البارودى 385.5

1014503 ملك ايهاب عبدالمنعم المتولي 385.5

1010873 ايه اشرف سيد اسماعيل درويش 385.5

1011169 كريم خالد علي علي محمد 385.5

1135724 بسمله عادل صالح اسماعيل 385.5

1541152 مصطفى ياسر عبد الحميد سالم الأعصر 385.0

1318833 ندى مجدى محمد سليمان 385.0

1425209 عبد الرحمن ابراهيم محمد محمد السبكى 385.0

1002482 يوسف محمد سالم سادات عبد المقصود 385.0

1503857 منه الله اسامه يوسف عيسى 385.0

1218041 نادر اشرف محمد عبدالمنعم 385.0

1411882 حبيبه محمد عبد المنعم عبد الرحمن على 385.0

1002579 يوسف هادي زكي محارب 385.0

1009192 مازن محمد عبدالقادر ابراهيم الششتاوي 385.0

1134999 يوسف حسن محمد النبوى يوسف مفتاح 385.0

1130231 فريده محمد حسن حسنين 385.0

1120730 شادى هارون فوزى عطيه بنيامين 385.0

1753415 ملك محمد رأفت عبد الحكيم 384.5

1120705 جورج ماجد صابر ذكي 384.5

1395906 محمود حسنين سيد احمد فرح 384.5

1120785 ستيفن سامح محروس نيازى 384.5

1406712 علي جمال راشد محمد قنديل 384.5

1002616 سما ياسر شوقي مصطفي حسن 384.5

1540942 عبد الرحمن اكرم محمد عبد الحميد 384.5

1223725 ملك محمود رجب محمد رشوان 384.0

1694254 يوسف طارق عبد العليم محمد سليمان 384.0

1002603 سيف حازم محمد حسام الدين حسن التكريتي 384.0

1487386 منةالله ممدوح أحمد ابراهيم 384.0

1223695 عاصم محمد عرابى محمد صيام 384.0

1475550 محمود تامر محمد عادل محمد وفائى 384.0

1012048 جمانه طارق ابوبكر عبدالعزيز خليفه 384.0

1408456 فارس محمد على عبدالعال شيخون 384.0

1340123 زياد اشرف نور الدين محمود عبدالرازق 384.0

1009270 مريم عماد عبدالرحمن عفيفي 384.0

1315272 عليا اشرف السيد احمد وهب 384.0

1026691 مني احمد محمد يحيي 384.0

1120673 سلمى محمود محمد عبد المنعم محمود 384.0

1567133 رنا ممدوح سالم عزام 383.5

1122086 جينا ابراهيم عبد الخالق ابراهيم 383.5

1582321 وسام محمود محمود عمر 383.5

1010002 كنزي هاني حمزه محمد 383.5

1138566 لجين محمد احمد حامد ابو العينين 383.5

1541159 رحمه وليد محمد حجاج 383.4

1120677 منار هاني محمد سليمان محمد عمار 383.4

1693620 شهد محمد فاروق حماد اسماعيل 383.0

1280708 ايه خالد سليمان ابراهيم القطب 383.0

1540806 سارة محمد محمد ياقوت رمضان 383.0

1120634 يحيي رامي يحيي احمد محمد 383.0

1691607 هبه الله محمد فتحى صالح إبراهيم الجبه 383.0

1220135 رغد خالد عوض محمد خير 383.0

1475835 نور كريم ابراهيم محمد عوض 383.0

1135180 حبيبه وليد السيد ابراهيم الغزالى 383.0

1418754 ايمان محمود احمد يوسف النحراوى 383.0

1002517 شهد هاني خميس محمد ابراهيم 383.0

1416480 زينب اسامه فهمى محمد ابراهيم 383.0

1006838 حنين ايمن عبدالمعين السيد 383.0

1150005 مريم انور شحاته شنوده 383.0

1694883 مهند محمد عبد الله عبد المحسن 382.5

1181864 روضه اشرف عبد المنعم محمد 382.5

1476485 مريم محمد صالح مغازى 382.5

1027353 ساره ابراهيم حسين محمد حمد الكومي 382.5

1219703 فريده هانى فريد عبد الحى موسي 382.5

1132172 روان شريف على محمد عبدالرؤف 382.5

1232974 كريم ابراهيم جادالله عبد الرحيم جاد الله 382.5

1130228 فاطمه الزهراء وائل سيد عبدالرحمن 382.5

1225187 بريهان محمد عبدالرحيم حسن 382.5

1238877 مريم ممدوح سعيد محمد على 382.5

1540817 يوسف شريف أحمد خميس أحمد 382.2

1120549 ميريم خالد شفيق امام 382.2

1394477 حسام اشرف محمد عبداللطيف 382.2

1219913 تسبيح محمد سعيد محمد 382.2

1120525 لوجانا رضا سعد باشا عبد العظيم 382.2

1120526 على محمد عبدالحميد محمد 382.2

1002723 جرجس داود جرجس جادالله 382.2

1693536 نور سامح صبري وفا علي 382.0

1007356 ملك محمد ذكري سيد احمد ادريس 382.0

1465077 ياسمين ابراهيم محمد احمد 382.0

1008406 حبيبه تامر محمد النادي 382.0

1848229 محمد عشماوى محفوظ عبد العال 382.0

1013051 محمد ايمن محمد كامل عفيفي 382.0

1533677 اسراء عمران حسين احمد 382.0

1120512 فيلوباتير ماجد جورج سامى غالى 382.0

1475767 سلمى ابراهيم محمد عبد اللطيف الرافعى 382.0

1144121 هنا هشام محمد محمد السيد 382.0

1428110 هند صلاح عبدالحليم حسب النبى 382.0

1171578 احمد على جلال الدين عبد اللطيف الجيار 382.0

1429445 مريم محمد ابراهيم محمد الضوينى 382.0

1587519 حبيبه وليد عبد العزيز محمد 382.0

1221432 مفدى ميشيل اميل صموئيل 381.5

1693628 كنزى الحسين حسن عبد الرحمن قناوى 381.5

1171581 حمزه مصطفى محمد على قرين 381.5

1430564 بافلى صبحى فهيم صليب جرجس 381.5

1224502 شهد مصطفى محمد محمد محمد درويش 381.5

1686708 حبيبه الشريف مأمون محمد الشيخ 381.5

1150038 ايناس حسن جمال حسن 381.5

1434522 فرحه صبحى حسب النبى عبد الواحد 381.5

1235990 فاطمه عماد محمد احمد الديب 381.5

1490473 لندا احمد رمضان البنداري رزق 381.5

1018223 حسن خالد سيد عبدالله 381.5

1560339 سلمى احمد محمد شمس الدين عبد العزيز الحنفى 381.5

1333609 معاذ عبدالعليم موسى حسن البربرى 381.5

1688875 ملك محمد على عيسى محمد 381.1

1002662 حبيب الله هشام محمد نصر علي 381.1

1394469 محمد عبدالباسط محمد ابراهيم 381.1

1120629 فريده فخرى محمد عماره 381.1

1394517 محمود يوسف محمد يوسف 381.1

1121005 امنيه محمد البدرى محمد 381.1

1394804 سمر السعيد على غلاب سلطان 381.1

1394806 منه الله السيد ابو زيد محمد ابو السعود 381.1

1394827 اية محمد فتحى احمد زيدان 381.1

1334738 سلمى اشرف محمد عبدالعزيز علي 381.0

1691934 منه الله ياسر حامد مسعد سعد 381.0

1120945 رضوى اشرف علي عبد الله 381.0

1410211 مازن محمد ابراهيم محمد اسماعيل 381.0

1335207 مرام السيد محمد صبحى مرسى 381.0

1686513 مصطفى أشرف محرم توفيق محمد 381.0

1130230 فريده احمد سمير نجيب 381.0

1693621 شهد محمد محمد على حمام 381.0

1318941 ميرهان احمد رفعت محمد 381.0

1751230 شروق عياد عبد الحميد محمد 381.0

1135183 يارا محمد محسن طه مردان 381.0

1790716 ندا عمران محمد على 381.0

1361661 منه عزت ابراهيم سعد سويلم 381.0

1002534 علاء عبدالمنعم خيري عزيزي 381.0

1324637 شريف محمد متولى متولى محمد 381.0

1009553 ملك وليد محمد ياقوت 381.0

1369896 سهيله محمد احمد معروف 381.0

1151075 تسنيم نصر عبدالصادق شعبان 381.0

1232690 احمد مصطفى قناوي حسين احمد 381.0

1153452 ادهم ابراهيم صابر محمد 381.0

1280321 مصطفى محسن السيد محمود احمد موسى 381.0

1215829 ملك ابراهيم عبداللطيف عبدالعزيز 381.0

1410231 كريم محمود عبد العظيم صالح عبد الظاهر 380.5

1155286 تقى صلاح محمد عيد صالح 380.5

1858565 جنة محمد صلاح محمد 380.5

1229482 عمرو خالد عبدالراضى عباس 380.5

1427939 رؤى ياسر فاروق مصطفى عبد الوهاب 380.5

1138569 منة الله مصطفى محمد عاطف ابو علم 380.5

1784368 ماريو سمير داود وهيب 380.5

1255101 اشرقت عبدالحافظ عبدالحافظ عبدالحليم 380.5

1842778 محمد ابراهيم حفنى امين 380.5

1056100 حسام احمد حسين احمد 380.5

1750659 شروق اشرف عنتر عبد الغني 380.5

1264554 اسراء فتحى فخرى طايل 380.5

1708633 منه الله مالك محمد عبدالعزيز متولى 380.5

1239759 ايمان بدران حامد ابراهيم 380.5

1629949 منه الله محمد موسى بدير ابو العنين 380.5

1239989 ملكه محمود عبدالجليل عبدالحميد 380.5

1638808 منه محمد طارق مصطفى عبد الحميد البراز 380.5

1318845 الاء ايمن مصطفى حسن 380.5

1428069 منه الله محمد سليمان جسار 380.0

1018320 يوسف محمد عبدالوهاب محمد 380.0

1687092 خالد حسن عبد الرحمن محمد حسنين 380.0

1230015 فاطمه ادهم ابورواش سيد موسى 380.0

1440505 نيرة حسن محمد حسين الشوكي 380.0

1010090 عليا ماجد محمود محمد خليفه 380.0

1714355 سيف أيمن عبدالحليم حسن عبد الله 380.0

1244213 محمد احمد محمود احمد 380.0

1503860 ندى ايمن محمد طاهر محمد البيه 380.0

1002516 سميه حامد حمزه بكر دياب 380.0

1694530 نوران سامح سعد بهنسى محمد 380.0

1221923 جيسيكا ايمن شحاته ساويرس 380.0

1541157 نورين احمد مصطفى عبداللطيف الجيار 380.0

1135062 هدى طارق محمد عبد الله 380.0

1860585 احمد عبدالمنعم مصطفى السيد 380.0

1220998 حبيبه سامح محمد حسين محمد 380.0

1501721 رزان عماد عبد العظيم محمد حسين 380.0

1133602 مريم توفيق جرجس توفيق 380.0

1540008 اصفهان اكمل حسن حسين 380.0

1179641 يوسف عادل رافت فوزى 380.0

1409680 زياد محمد ابراهيم محمد النداف 380.0

1121939 روموندا بطرس حبيش متي 380.0

1409805 احمد محمد سالم احمد سالم 380.0

1120511 محمد خالد تاج الدين نسيم محمود نسيم 380.0

1416112 ريم خالد توفيق غازى الشعراوى 380.0

1128157 مريم احمد رافت عبدالحميد 380.0

1422831 محمد احمد عبد الله يوسف الحضرى 380.0

1157844 لينا اشرف محمد حرفوش 380.0

1394692 تامر حسنى عبدالفتاح حسن 380.0

1154804 هبه حسن سعيد عجيل 380.0

1407278 محمد حسين محمد حسين عبد المجيد 380.0

1169816 يوسف جمال صبحي محمد عبدالرؤوف 380.0

1408378 احمد محمد احمد بيومى داود 380.0

1394480 عمرو ناصر محمد سيد 380.0

1589359 روان السعيد محمد شحاته النقار 380.0

1583076 محمد فؤاد شفيق مصطفى خليف 380.0

1213623 شهد احمد محمد مصطفى الجندي 379.5

1693642 مريم وليد محمد سعد محمد 379.5

1152610 نور احمد محمد عبد العزيز 379.5

1571802 فاطمه رضا عبدالحميد ابراهيم على 379.5

1215395 زياد احمد محمود احمد محمود فراج 379.5

1624227 ملك محمد سعيد محمود محمد خضر 379.5

1150111 شهد يسري علي عبد العال 379.5

1404719 محمد رضا ابراهيم محمد ابواليزيد 379.5

1273415 مريم محمد ابراهيم سالم 379.5

1412886 جودى احمد فتحى محمد البنا 379.5

1135733 حور على محمد صلاح على حبيشى 379.5

1503859 ندى احمد عبد المنعم محمد خليل 379.5

1241655 هايدى ايهاب يونس على ابراهيم 379.5

1482994 رواء هاني محمد الليثي 379.5

1124089 كنزى سمير ناجى حبيب غبريال 379.5

1428142 ملك محمد كمال حسين عزت 379.5

1318938 ميار السيد محمد السيد نحله 379.5

1125940 اوجيستا هانى حسنى جبرائيل 379.5

1329483 فرح مصطفى عبدالمنعم محمد 379.5

1127825 عبدالرحمن عماد عبدالرحمن عبدالحليم 379.5

1012346 ملك تامر محمد عبدالعليم محمد 379.5

1028019 مصطفي احمد محمد صالح زكير 379.5

1021510 نور احمد جوده السيد مراد 379.5

1712113 كاترين عصام ادوار فهمى غالى 379.0

1381148 بسمله مجدى عبداللطيف فوزي 379.0

1499906 يمني علي عبد المحسن محمد عطيه 379.0

1019957 هاجر احمد محمود شريف 379.0

1835946 هبه الله عبد الرحمن احمد محمد 379.0

1221921 مصطفى رضا محمد السيد الطحان 379.0

1394483 خديجه هشام يوسف محمود 379.0

1021494 ماهيتاب وجدي عباس عباس 379.0

1221922 محمد اسامه محمد سليم 379.0

1012332 ملك احمد حمدي احمد مهران 379.0

1002607 هايدي خالد محمد فاروق ابراهيم الخولي 379.0

1002697 محمد وائل نصر الحسيني عبدالجواد 379.0

1127144 حسن محمد حسن محمد 379.0

1125630 ملك احمد محمد على محمد 379.0

1121730 رويدا احمد عبد العال السيد خالد 379.0

1121050 ملك عماد احمد عبد القادر 379.0

1120745 محمد محب عيد السيد 379.0

1176510 فرح احمد عبد المجيد محمد عثمان 379.0

1540928 فارس اشرف ابراهيم محمد السماحى 378.9

1120618 احمد عادل عبد الحميد عبدالله 378.9

1541020 عبدالله عصام فتحى ابراهيم 378.9

1221510 رقيه احمد سمير عبد العزيز الامام 378.5

1415096 فريده محمد على عبدالله احمد 378.5

1121801 ناردين ناصر عزيز سيدهم العشارى 378.5

1584516 عبد الرحمن ناجى عبد الرحمن محمد الفخرانى 378.5

1177618 محمد مصطفى على حامد 378.5

1132489 يمنى على ابراهيم دسوقى 378.5

1219064 على محمد صلاح الدين الشيمى 378.5

1012246 عمار هشام صالح محمد جبر 378.5

1313426 مى طارق السيد على فرج سعيد 378.5

1010089 جنه ياسر محمد سيد حسن مؤمن 378.5

1328403 محمود حسين ممدوح سعد 378.5

1029965 مريم محمد بدر محمد الحلفاوي 378.5

1174294 دنيا حمدى محمد عفيفى 378.5

1144047 سلمى مجدى ابراهيم محمود 378.5

1144635 جنه حربى بدر جبريل 378.5

1792786 تسنيم على محمود عثمان 378.0

1313738 سما حسام عيد السيد 378.0

1415838 منه الله خالد نوح حموده 378.0

1136153 مريم حسن على حسين 378.0

1661957 محمد حامد محمود صبرى 378.0

1284402 عبدالرحمن محمد محمد صالح عبد الرحيم 378.0

1567874 محمد فؤاد فخرى الزامل 378.0

1033185 فاطمه علي عبدالعظيم احمد 378.0

1508912 يوسف احمد عبدالجواد عراقى 378.0

1182383 شهد خالد سيد حسن 378.0

1069050 لمياء مصطفي احمد حسن 378.0

1221140 ملك احمد عبدالفتاح عبدربه 378.0

1135492 الاء عماد الدين ابراهيم على 378.0

1228024 تيا احمد محمد ثروت عباس 378.0

1130218 حبيبه احمد فكرى احمد المرسى 378.0

1131097 نوران احمد محمد محمود 378.0

1127145 سيف الدين مدحت رزق محمد 378.0

1123846 كلارا البير ابراهيم يوسف 378.0

1430813 كيفن ناجى عبد الملك ميخائيل 377.8

1219914 عاليه احمد جلال الدين السيد بحبح 377.8

1541103 ملك محمد عبدالوهاب خليفه محمود 377.8

1120545 على عبد الغفور احمد محمد ابراهيم 377.8

1572500 حسن عبدالفتاح حسن محمود هيكل 377.8

1233413 مروان محمد ابوالفتح محمد علي 377.8

1002738 فاطمه احمد عبدالعظيم محمد محمود 377.8

1432640 فاطمه عمرو محمود علي حسن 377.5

1254721 ريم محمد محمد سعد على 377.5

1430563 بافلى ريمون مكرم حبيب 377.5

1068003 دنيا علي محمد علي 377.5

1475962 محمد حسين شعبان سيد 377.5

1240988 منه سعد زهران محمد ابراهيم 377.5

1519133 سما هانى السعيد احمد عوده 377.5

1017226 ملك شريف حسن عبدالعاطي 377.5

1508900 مروان مجدى احمد محمد عبدالرحمن 377.5

1261980 نورين احمد قرنى ابراهيم عبد العواض 377.5

1488967 دعاء ناصر عطيه عبد الله عسكر 377.5

1122401 زياد محمد عبد المتعال محمد 377.5

1408444 عمار الشحات فرج احمد بركات 377.5

1368791 منه الله عبدالله عبدالبديع عبدالله السيد 377.5

1407273 عمر هانى محمد عبدالفتاح طه 377.5

1136826 مريم عصام محمد فتحى مصطفى الصباغ 377.5

1340352 السيد ابواليزيد السيد عبدالله 377.5

1144186 ندا جابر صدقى عبدالرحمن 377.5

1360339 فرح ايمن محمد ابراهيم شعراوى 377.5

1219758 مريم محمد جلال صالح 377.5

1182651 وعد وليد سيد محمد 377.5

1177974 نجاه رضا السيد محمد 377.5

1693606 سلمى السيد محمد محمود محمد 377.0

1150173 نيره عاطف محمد عامر 377.0

1408927 اسلام فرج محمود عطيه عبد النعيم 377.0

1215514 شهد هانى عبدالمحسن على 377.0

1782069 نادين ربيع محمد ابوالحمد 377.0

1159129 يوسف عبد الحميد سيد البسيونى 377.0

1416115 مايا طارق عبد الله محمد السيد البنا 377.0

1215263 بافلى اشرف نصحى عبده 377.0

1416685 ياسمين هشام هلال محمود طولان 377.0

1131903 نغم مراد عبدالحميد حسن 377.0

1489272 شاهنده سامي محمود احمد محمد 377.0

1219464 حازم ماهر عبدالمنجى عبدالله 377.0

1478095 يمنى محمود عبد العال احمد عبد ربه 377.0

1120744 فيلوباتير شحاته وديع غبريال 377.0

1535918 ضحي محمد فهيم محمد النهر 377.0

1229896 مرام ايهاب مصطفى محمد 377.0

1476174 يوسف اسامة صادق يس 377.0

1120887 مازن طارق زياد الماجدى 377.0

1541181 اسراء عاطف عبدالمحسن محمود حسب الله 377.0

1223728 ميار على عبدالوهاب عبد الله الفقى 377.0

1541155 عبد الرحمن حازم محمود نبيل توفيق التحفه 377.0

1012890 مريم محمود حسن محمود عبدالجواد 377.0

1221918 احمد سعد عبدالحميد سعد 377.0

1012052 هنا عادل امين عبدالمحسن 377.0

1369957 مريم السيد عبدالجابر ابراهيم 377.0

1032461 تقي عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالحميد الجمل 377.0

1341963 شهد اشرف ابراهيم عبدالسلام 377.0

1002760 كنزي اشرف سيد مرسي 377.0

1314005 فاطمه محمد على ابراهيم 377.0

1259507 هبه صالح عبدالغفار خليفه 377.0

1315347 نور وائل وفاء عبدالقادر ابراهيم 377.0

1315480 نوران امجد محمد عبدالحميد محمد 377.0

1317998 اية الله محمد عبدالحميد حسين عبدالحميد 377.0

استثناءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من التوزيع الجغرافي

وكشف المجلس الأعلى للجامعات إعفاء 1500 طالب من أوائل الجمهورية بمرحلة الثانوية العامة 2023 بواقع "500 من كل شعبة سواء علمي علوم، علمي رياضة، أدبي" من قواعد التوزيع الجغرافي، والمصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية.

تنسيق المرحلة الثانية 2023، ينتهي طلاب الثانوية العامة 2023، من تسجيل الرغبات على موقع تنسيق الجامعات 2023، اليوم الأحد، كآخر موعد لتسجيل الرغبات، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد مد فترة التقديم التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًّا لطلاب المرحلة الثانية 2023، لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، بدلا من السبت وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

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وأشار السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من خلال حسابهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/ 2024.

315 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

تنسيق المرحلة الثانية 2023، وأعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي امس السبت أن عدد الطلاب المُتقدمين لـتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 315 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

وأضاف أ. السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء اليوم الأحد الموافق ٢٠ أغسطس الجاري، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:



● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads)

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.