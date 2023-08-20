الأحد 20 أغسطس 2023
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أخبار مصر

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تنسيق الجامعات، أسماء 500 طالب من أوائل الثانوية العامة للشعبة الأدبية 2023

اوائل الثانوية العامة
اوائل الثانوية العامة للشعبة الأدبية 2023،فيتو

تنسيق الجامعات 2023، حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي علي الأحتفاء بـ 500 أوائل الثانوية العامة للشعبة الأدبية لعام 2023 من خلال نشر اسمائهم علي موقع التنسيق فضلا عن اعفائهم من المصروفات الدراسية والتوزيع الجغرافي.

وضمت قائمة اوائل الثانوية العامة للشعبة الأدبية 2023 كل من:

 

1121026          على عامر صلاح الدين محمد طاهر      406.0

1267712          انغام عماد زين الفتوح على    405.0

1121011          ساره محمد احمد احمد          404.4

1219622          احمد ايهاب عبدالمنعم محمود شمعه      403.3

1121024          سيف وليد محمود احمد         403.3

1219626          يوسف نبيل جاد عزمى         403.3

1219624          محمود اشرف احمد شحات     403.3

1223729          جنى حاتم عنتر ابراهيم غنيم   402.2

1540814          ادم عصمت جابر شحاته احمد 401.1

1220426          نورالدين محمد محفوظ عبد الرحيم فرغل            401.1

1540947          محمود السيد محمد سليمان عبد الله        401.1

1222022          عبدالرحمن يوسف سليمان يوسف حسن  401.1

1222023          محمد ماجد محمد عبدالمنعم مدبولي       401.1

1220006          هارون احمد ضياء الدين مصطفى حسن محمد      401.1

1219623          مارفن ايهاب نظمى يونان      401.1

1394460          يوسف متى منقريوس خله     401.0

1120782          عبدالرحمن على عبدالوهاب حمدالله       401.0

1540949          يوسف عاطف جورج حنا عبد الملك      400.0

1540946          محمد شعبان عيد محمودمحمد 400.0

1540985          عبد الرحمن احمد حلمى احمد عبد الله    400.0

1223480          محمد هانى محمد مختار محمد المليجى   399.0

1281794          تقى ايمن محمد عبدالحكيم خليفه           399.0

1540948          يحيى عاطف احمد عبد الحميد أبو كرم   398.9

1120815          محمد ايمن محمد فهيم سليمان  398.9

1394462          زياد وليد سعيد على 398.9

1219625          يوسف جمال احمد عيد حسين 398.9

1426080          عمر شريف عبد السلام ابراهيم            398.0

1002840          محمد احمد عبدالرحمن محمود            398.0

1540945          محمد احمد محمد على مصطفى           397.8

1223702          زياد محمد مصطفى عبد الحميدعلي      397.8

1540941          حسن محمد حسن محمد احمد  397.8

1222024          مصعب حماده صالح كامل     397.8

1120508          يوسف اكرم لبيب تادرس سليمان          397.0

1223482          يوسف محمد يسرى عبدالعزيز            397.0

1223483          يوسف هانى حسنى عبدالحميد 397.0

1219462          عبدالرحمن وليد ابوالسعود محمد          397.0

1835912          بسملة مصطفى سعد خليل      396.7

1002702          كريم محمد حسين فهمي احمد فهمي      396.7

1223703          عبدالرحمن محمد على عبدالله  396.7

1002601          بريهان محمد حامد محمد سليمان          396.7

1418428          يوسف محمد خيرى حسين لاشين         396.0

1218484          مريم سمير شحاته شعبان سلطان          396.0

1702553          على عبد الله محمد عبد الله سليمان الشامى           396.0

1219654          ساره جمال عوض عبدالحميد المؤذن     395.5

1394707          عبدالرحمن حسن عبدالسلام حسن         395.5

1540950          يوسف مصطفى يونس عبد القادر محمود            395.5

1120635          روجيه صموئيل سمير نجار سمعان      395.0

1394485          سلمى سعد فرج معوض فرج  395.0

1218482          مريم ايهاب عبدالحكيم محمد جاد الله      395.0

1120633          روبن صموئيل سمير نجار سمعان        395.0

1223479          محمد عبدالرحمن عبدالحميد سلام         395.0

1394482          يوسف كمال عبدالرحمن عباس عبده      394.4

1121007          حياه محمد سمير توفيق         394.4

1394539          محمد عبدالمنعم عبدالرحمن عزب        394.4

1245841          زياد محمد احمد موسى الكومى            394.4

1540944          محمد احمد محمد عبد الرؤف عبد الرحمن           394.4

1245842          مهاب سيد فتحى عتريس       394.4

1541018          خالد طارق جلال عمار         394.4

1218296          عبدالرحمن هشام عبدالرحمن حسن رضوان         394.0

1408433          عبدالله اسلام مصطفى مصطفى ابراهيم  394.0

1219992          احمد عاصم حسن سيد يوسف 394.0

1416741          منار خالد مسعد محمد حسين   393.3

1002703          فرح خالد حسن مختار الروبي 393.3

1394491          فيرونا عبدالمسيح القمص ميخائيل بولس 393.3

1394419          باسم محمود عبدالحميد محمود عبدالهادى            393.3

1002733          مريم عمرو السيد العربي سعد 393.3

1394421          كريم محمود عبدالحميد محمود            393.3

1686810          نور اشرف سبع الفلا العربى محمد عبدالوهاب      393.0

1002583          هاجر محمد ابراهيم محمد      393.0

1220125          يوسف اشرف كمال الدين احمد السيد الفار           393.0

1120630          سما وليد عبد الحميد ابراهيم   393.0

1220137          ملك صابر محمد بغدادي محليسى         393.0

1120527          جنة محمد احمد عاصم          393.0

1039364          فايزه علي محمد محمود        392.5

1394479          عمر وليد سلامه نصر          392.2

1223704          معاذ مدحت السيد عبد الله السطيحه       392.2

1394481          مصطفى ياسر احمد السيد      392.2

1002699          احمد سعد عبدالحليم نصر محمد           392.2

1408583          محمد احمد جاد الكريم احمد حسن         392.2

1394420          حسن السيد حسن محمد منصور           392.2

1408584          محمود اسماعيل محمود موسى ابراهيم  392.2

1120547          فرح خالد شفيق امام 392.2

1541016          اندرو سامي حناوي حنا        392.2

1230676          زينب ماجد فتحى امام           392.2

1541017          انطونيوس هانى موريس جرجس         392.2

1540979          مريم علاء عمر احمد بشر     392.2

1540909          شهاب الدين محمد ابراهيم محمد           392.2

1120504          رامز ماجد مكرم وهبه          392.0

1408447          عمر حمدى ابراهيم حسن ابراهيم         392.0

1002367          عبدالله معتز سعدالدين سيد     392.0

1128702          عمرو خالد ناصر عفيفى       391.5

1394834          فرح عبدالرؤف احمد ابراهيم رخا         391.1

1222100          احمد عمر حسن حسين مدين   391.1

1540943          محمد احمد ابو المجد مرسى احمد         391.1

1540977          مادونا ايهاب منير عبد الملاك سليمان    391.1

1219461          سيف محمد عبدالمعز محمد    391.0

1408380          احمد مصطفى محمد احمد السيد           391.0

1227812          احمد رافت رياض امين مؤمن 391.0

1408381          احمد ممدوح رزق حسن السيد العلوى    391.0

1408520          مصطفى محمد محمد السيد منسى         391.0

1408544          يوسف عاصم سليمان السعيد العزب      391.0

1009193          محمد حاتم عبدالسلام عبدالوهاب          390.5

1401189          فرح محمد قدرى ابراهيم حسن            390.5

1223690          احمد مصطفى محمد عز الدين عزالدين محمد       390.0

1810981          احمد مجدى منصور محمد     390.0

1002403          عبدالرحمن طارق كمال حافظ علي       390.0

1394478          عبدالرحمن محمد احمد محمد  390.0

1218306          رامى احمد شريف فتحى محمد ابراهيم   390.0

1394425          شهد نبيل سيد عيد جاد السعداوى          390.0

1002464          منه ياسر صلاح محمد          390.0

1416475          روان لؤي محمد ابراهيم عاشور          390.0

1259516          الاء طارق محمد سعيد عبدالمجيد العناني            390.0

1002710          محمد ناصر زكريا عبدالمنعم  390.0

1120830          شهد بدر يحيى بدر عبد الفتاح  390.0

1120878          عفيفى احمد عفيفى عبد الرحيم            390.0

1428092          نسمه محمد سليمان جسار      389.5

1127745          عزالدين احمد العوضى رزق  389.5

1835902          فهد ايهاب محمد اسماعيل      389.0

1220002          شريف محمد محمود احمد جمال الدين    389.0

1002863          محمد حسن عبدالعزيز صالح  389.0

1220003          على رجب عبدالستار على     389.0

1002462          اسراء عبدالله عطيه السيد عطيه           389.0

1002604          محمد عصام محمد عزت الحسيني        389.0

1002523          عمر السيد موافي ابراهيم موافي          389.0

1408582          عمرو سمير عبدالله مرسى السيد          388.9

1002602          مصطفي محمد عبدالقادر عبدالحميد       388.9

1624490          ملك عمرو محمد توفيق حسين            388.9

1121009          روان محمد نصر عبد الحفيظ  388.9

1394424          حبيبه هشام حامد هاشم          388.9

1120670          رؤى احمد منشاوي عبده الصباح         388.9

1394464          كريم احمد عبدالعزيز السيد عطوه         388.9

1394467          محمد احمد عبدالعزيز السيد عطوه        388.9

1394489          الاء جميل سلامه سليمان محمد            388.9

1395802          جهاد طارق احمد عبدالقادر     388.9

1129271          عائشه هانى محمد فتحى عبد الحميد ابو عاصى    388.5

1648929          مروه ابو النصر ابوزيد ابو النصر محمد            388.0

1120756          مريم نشأت فهيم جرجس        388.0

1394484          رانيا السيد احمد محمد على    388.0

1002371          كيرلس طلعت رشدي بطرس  388.0

1688609          بسمله علاء ابراهيم امين       388.0

1541151          زكريا سامى زكريا ابراهيم عبد السلام    388.0

1835938          ايمن احمد حسانين يونس       388.0

1223705          ياسر محمود امام عبدالرحيم    387.8

1408586          مصطفى احمد مصطفى مصطفى على البلتاجى     387.8

1120519          تبارك عجمى ابراهيم عجمى ابراهيم     387.8

1624489          سلمى محمد رفعت على عبد المنعم       387.8

1019528          ندا عمر السيد محمد 387.5

1408550          يوسف محمد عبدالوهاب عبدالغنى خضر            387.0

1220124          مايكل هانى ادوار ميخائيل     387.0

1408411          سيف الدين محمد سعيد احمد حسن على  387.0

1015807          معاذ عبدالرحيم احمد يونس    387.0

1408425          عبدالرحمن محمد السيد محمد احمد العياط           387.0

1246449          مريم يسرى هلال طلبه هلال  387.0

1002468          شهد حسام عبدالواحد رمضان  387.0

1120506          عمر محمد هشام محمد الجنزوري        387.0

1434781          حبيبة امير ابراهيم عبد الله منصور       386.7

1002905          فرح سامي سيد محمد ابراهيم  386.7

1002700          محمد احمد سعد خلف الله       386.7

1629155          نوران محمد مصطفى محمد محمد فوزي            386.5

1221285          مريم تامر محمد ابراهيم الشامندى         386.5

1715400          زياد محمد رضا حسنى ابراهيم            386.5

1006821          رنيم عبدالسلام فريد عبدالسلام 386.5

1139388          سيف علاء الدين محمد صدقى ابراهيم   386.5

1541153          يوسف محمد احمد محمد التداوى          386.0

1324124          زياد محمد زكى سليمان         386.0

1750613          منه الله عز الدين محمد مصطفى          386.0

1002395          محمد حسن يحيي علي          386.0

1408427          عبدالرحمن محمد محمود حنفى محمود عمر        386.0

1325906          ياسمين فايد عبدالمقصود فايد  386.0

1408486          محمد علاء احمد محمد عبداللاه           386.0

1052827          عبدالرحمن خالد سيد صميده   386.0

1120841          جنى وليد حمدى موسى        386.0

1394422          مروان حسن سيد حسن فهمى  385.6

1541158          جويس مجدى عوض عرندس 385.6

1133046          تبارك علي محمد علي محمود 385.5

1691610          هند طارق احمد امين مراد     385.5

1121442          لطيفه محمد تيسير جميل البارودى        385.5

1014503          ملك ايهاب عبدالمنعم المتولي  385.5

1010873          ايه اشرف سيد اسماعيل درويش          385.5

1011169          كريم خالد علي علي محمد      385.5

1135724          بسمله عادل صالح اسماعيل    385.5

1541152          مصطفى ياسر عبد الحميد سالم الأعصر 385.0

1318833          ندى مجدى محمد سليمان       385.0

1425209          عبد الرحمن ابراهيم محمد محمد السبكى 385.0

1002482          يوسف محمد سالم سادات عبد المقصود  385.0

1503857          منه الله اسامه يوسف عيسى    385.0

1218041          نادر اشرف محمد عبدالمنعم    385.0

1411882          حبيبه محمد عبد المنعم عبد الرحمن على            385.0

1002579          يوسف هادي زكي محارب     385.0

1009192          مازن محمد عبدالقادر ابراهيم الششتاوي  385.0

1134999          يوسف حسن محمد النبوى يوسف مفتاح 385.0

1130231          فريده محمد حسن حسنين       385.0

1120730          شادى هارون فوزى عطيه بنيامين        385.0

1753415          ملك محمد رأفت عبد الحكيم    384.5

1120705          جورج ماجد صابر ذكي        384.5

1395906          محمود حسنين سيد احمد فرح  384.5

1120785          ستيفن سامح محروس نيازى   384.5

1406712          علي جمال راشد محمد قنديل   384.5

1002616          سما ياسر شوقي مصطفي حسن           384.5

1540942          عبد الرحمن اكرم محمد عبد الحميد       384.5

1223725          ملك محمود رجب محمد رشوان           384.0

1694254          يوسف طارق عبد العليم محمد سليمان    384.0

1002603          سيف حازم محمد حسام الدين حسن التكريتي        384.0

1487386          منةالله ممدوح أحمد ابراهيم    384.0

1223695          عاصم محمد عرابى محمد صيام          384.0

1475550          محمود تامر محمد عادل محمد وفائى     384.0

1012048          جمانه طارق ابوبكر عبدالعزيز خليفه     384.0

1408456          فارس محمد على عبدالعال شيخون        384.0

1340123          زياد اشرف نور الدين محمود عبدالرازق            384.0

1009270          مريم عماد عبدالرحمن عفيفي  384.0

1315272          عليا اشرف السيد احمد وهب   384.0

1026691          مني احمد محمد يحيي          384.0

1120673          سلمى محمود محمد عبد المنعم محمود   384.0

1567133          رنا ممدوح سالم عزام           383.5

1122086          جينا ابراهيم عبد الخالق ابراهيم           383.5

1582321          وسام محمود محمود عمر      383.5

1010002          كنزي هاني حمزه محمد        383.5

1138566          لجين محمد احمد حامد ابو العينين         383.5

1541159          رحمه وليد محمد حجاج         383.4

1120677          منار هاني محمد سليمان محمد عمار      383.4

1693620          شهد محمد فاروق حماد اسماعيل          383.0

1280708          ايه خالد سليمان ابراهيم القطب            383.0

1540806          سارة محمد محمد ياقوت رمضان          383.0

1120634          يحيي رامي يحيي احمد محمد  383.0

1691607          هبه الله محمد فتحى صالح إبراهيم الجبه 383.0

1220135          رغد خالد عوض محمد خير   383.0

1475835          نور كريم ابراهيم محمد عوض            383.0

1135180          حبيبه وليد السيد ابراهيم الغزالى          383.0

1418754          ايمان محمود احمد يوسف النحراوى      383.0

1002517          شهد هاني خميس محمد ابراهيم            383.0

1416480          زينب اسامه فهمى محمد ابراهيم          383.0

1006838          حنين ايمن عبدالمعين السيد    383.0

1150005          مريم انور شحاته شنوده        383.0

1694883          مهند محمد عبد الله عبد المحسن           382.5

1181864          روضه اشرف عبد المنعم محمد           382.5

1476485          مريم محمد صالح مغازى       382.5

1027353          ساره ابراهيم حسين محمد حمد الكومي   382.5

1219703          فريده هانى فريد عبد الحى موسي         382.5

1132172          روان شريف على محمد عبدالرؤف       382.5

1232974          كريم ابراهيم جادالله عبد الرحيم جاد الله   382.5

1130228          فاطمه الزهراء وائل سيد عبدالرحمن     382.5

1225187          بريهان محمد عبدالرحيم حسن 382.5

1238877          مريم ممدوح سعيد محمد على  382.5

1540817          يوسف شريف أحمد خميس أحمد          382.2

1120549          ميريم خالد شفيق امام           382.2

1394477          حسام اشرف محمد عبداللطيف 382.2

1219913          تسبيح محمد سعيد محمد        382.2

1120525          لوجانا رضا سعد باشا عبد العظيم         382.2

1120526          على محمد عبدالحميد محمد    382.2

1002723          جرجس داود جرجس جادالله    382.2

1693536          نور سامح صبري وفا علي    382.0

1007356          ملك محمد ذكري سيد احمد ادريس        382.0

1465077          ياسمين ابراهيم محمد احمد     382.0

1008406          حبيبه تامر محمد النادي        382.0

1848229          محمد عشماوى محفوظ عبد العال         382.0

1013051          محمد ايمن محمد كامل عفيفي 382.0

1533677          اسراء عمران حسين احمد      382.0

1120512          فيلوباتير ماجد جورج سامى غالى         382.0

1475767          سلمى ابراهيم محمد عبد اللطيف الرافعى 382.0

1144121          هنا هشام محمد محمد السيد     382.0

1428110          هند صلاح عبدالحليم حسب النبى         382.0

1171578          احمد على جلال الدين عبد اللطيف الجيار            382.0

1429445          مريم محمد ابراهيم محمد الضوينى       382.0

1587519          حبيبه وليد عبد العزيز محمد   382.0

1221432          مفدى ميشيل اميل صموئيل    381.5

1693628          كنزى الحسين حسن عبد الرحمن قناوى  381.5

1171581          حمزه مصطفى محمد على قرين           381.5

1430564          بافلى صبحى فهيم صليب جرجس         381.5

1224502          شهد مصطفى محمد محمد محمد درويش 381.5

1686708          حبيبه الشريف مأمون محمد الشيخ        381.5

1150038          ايناس حسن جمال حسن        381.5

1434522          فرحه صبحى حسب النبى عبد الواحد    381.5

1235990          فاطمه عماد محمد احمد الديب 381.5

1490473          لندا احمد رمضان البنداري رزق          381.5

1018223          حسن خالد سيد عبدالله           381.5

1560339          سلمى احمد محمد شمس الدين عبد العزيز الحنفى   381.5

1333609          معاذ عبدالعليم موسى حسن البربرى      381.5

1688875          ملك محمد على عيسى محمد   381.1

1002662          حبيب الله هشام محمد نصر علي          381.1

1394469          محمد عبدالباسط محمد ابراهيم 381.1

1120629          فريده فخرى محمد عماره       381.1

1394517          محمود يوسف محمد يوسف   381.1

1121005          امنيه محمد البدرى محمد       381.1

1394804          سمر السعيد على غلاب سلطان            381.1

1394806          منه الله السيد ابو زيد محمد ابو السعود   381.1

1394827          اية محمد فتحى احمد زيدان    381.1

1334738          سلمى اشرف محمد عبدالعزيز علي       381.0

1691934          منه الله ياسر حامد مسعد سعد  381.0

1120945          رضوى اشرف علي عبد الله   381.0

1410211          مازن محمد ابراهيم محمد اسماعيل       381.0

1335207          مرام السيد محمد صبحى مرسى           381.0

1686513          مصطفى أشرف محرم توفيق محمد       381.0

1130230          فريده احمد سمير نجيب         381.0

1693621          شهد محمد محمد على حمام    381.0

1318941          ميرهان احمد رفعت محمد      381.0

1751230          شروق عياد عبد الحميد محمد  381.0

1135183          يارا محمد محسن طه مردان   381.0

1790716          ندا عمران محمد على           381.0

1361661          منه عزت ابراهيم سعد سويلم  381.0

1002534          علاء عبدالمنعم خيري عزيزي            381.0

1324637          شريف محمد متولى متولى محمد         381.0

1009553          ملك وليد محمد ياقوت          381.0

1369896          سهيله محمد احمد معروف     381.0

1151075          تسنيم نصر عبدالصادق شعبان            381.0

1232690          احمد مصطفى قناوي حسين احمد         381.0

1153452          ادهم ابراهيم صابر محمد       381.0

1280321          مصطفى محسن السيد محمود احمد موسى           381.0

1215829          ملك ابراهيم عبداللطيف عبدالعزيز        381.0

1410231          كريم محمود عبد العظيم صالح عبد الظاهر          380.5

1155286          تقى صلاح محمد عيد صالح   380.5

1858565          جنة محمد صلاح محمد         380.5

1229482          عمرو خالد عبدالراضى عباس 380.5

1427939          رؤى ياسر فاروق مصطفى عبد الوهاب 380.5

1138569          منة الله مصطفى محمد عاطف ابو علم   380.5

1784368          ماريو سمير داود وهيب        380.5

1255101          اشرقت عبدالحافظ عبدالحافظ عبدالحليم   380.5

1842778          محمد ابراهيم حفنى امين       380.5

1056100          حسام احمد حسين احمد         380.5

1750659          شروق اشرف عنتر عبد الغني 380.5

1264554          اسراء فتحى فخرى طايل       380.5

1708633          منه الله مالك محمد عبدالعزيز متولى      380.5

1239759          ايمان بدران حامد ابراهيم       380.5

1629949          منه الله محمد موسى بدير ابو العنين      380.5

1239989          ملكه محمود عبدالجليل عبدالحميد         380.5

1638808          منه محمد طارق مصطفى عبد الحميد البراز        380.5

1318845          الاء ايمن مصطفى حسن       380.5

1428069          منه الله محمد سليمان جسار    380.0

1018320          يوسف محمد عبدالوهاب محمد            380.0

1687092          خالد حسن عبد الرحمن محمد حسنين     380.0

1230015          فاطمه ادهم ابورواش سيد موسى          380.0

1440505          نيرة حسن محمد حسين الشوكي           380.0

1010090          عليا ماجد محمود محمد خليفه  380.0

1714355          سيف أيمن عبدالحليم حسن عبد الله        380.0

1244213          محمد احمد محمود احمد        380.0

1503860          ندى ايمن محمد طاهر محمد البيه         380.0

1002516          سميه حامد حمزه بكر دياب    380.0

1694530          نوران سامح سعد بهنسى محمد            380.0

1221923          جيسيكا ايمن شحاته ساويرس  380.0

1541157          نورين احمد مصطفى عبداللطيف الجيار 380.0

1135062          هدى طارق محمد عبد الله      380.0

1860585          احمد عبدالمنعم مصطفى السيد 380.0

1220998          حبيبه سامح محمد حسين محمد            380.0

1501721          رزان عماد عبد العظيم محمد حسين      380.0

1133602          مريم توفيق جرجس توفيق     380.0

1540008          اصفهان اكمل حسن حسين     380.0

1179641          يوسف عادل رافت فوزى      380.0

1409680          زياد محمد ابراهيم محمد النداف           380.0

1121939          روموندا بطرس حبيش متي    380.0

1409805          احمد محمد سالم احمد سالم     380.0

1120511          محمد خالد تاج الدين نسيم محمود نسيم   380.0

1416112          ريم خالد توفيق غازى الشعراوى          380.0

1128157          مريم احمد رافت عبدالحميد    380.0

1422831          محمد احمد عبد الله يوسف الحضرى     380.0

1157844          لينا اشرف محمد حرفوش      380.0

1394692          تامر حسنى عبدالفتاح حسن    380.0

1154804          هبه حسن سعيد عجيل          380.0

1407278          محمد حسين محمد حسين عبد المجيد     380.0

1169816          يوسف جمال صبحي محمد عبدالرؤوف 380.0

1408378          احمد محمد احمد بيومى داود  380.0

1394480          عمرو ناصر محمد سيد         380.0

1589359          روان السعيد محمد شحاته النقار           380.0

1583076          محمد فؤاد شفيق مصطفى خليف          380.0

1213623          شهد احمد محمد مصطفى الجندي         379.5

1693642          مريم وليد محمد سعد محمد     379.5

1152610          نور احمد محمد عبد العزيز    379.5

1571802          فاطمه رضا عبدالحميد ابراهيم على       379.5

1215395          زياد احمد محمود احمد محمود فراج      379.5

1624227          ملك محمد سعيد محمود محمد خضر     379.5

1150111          شهد يسري علي عبد العال     379.5

1404719          محمد رضا ابراهيم محمد ابواليزيد        379.5

1273415          مريم محمد ابراهيم سالم        379.5

1412886          جودى احمد فتحى محمد البنا  379.5

1135733          حور على محمد صلاح على حبيشى      379.5

1503859          ندى احمد عبد المنعم محمد خليل          379.5

1241655          هايدى ايهاب يونس على ابراهيم          379.5

1482994          رواء هاني محمد الليثي         379.5

1124089          كنزى سمير ناجى حبيب غبريال           379.5

1428142          ملك محمد كمال حسين عزت  379.5

1318938          ميار السيد محمد السيد نحله    379.5

1125940          اوجيستا هانى حسنى جبرائيل 379.5

1329483          فرح مصطفى عبدالمنعم محمد 379.5

1127825          عبدالرحمن عماد عبدالرحمن عبدالحليم   379.5

1012346          ملك تامر محمد عبدالعليم محمد            379.5

1028019          مصطفي احمد محمد صالح زكير         379.5

1021510          نور احمد جوده السيد مراد     379.5

1712113          كاترين عصام ادوار فهمى غالى           379.0

1381148          بسمله مجدى عبداللطيف فوزي           379.0

1499906          يمني علي عبد المحسن محمد عطيه      379.0

1019957          هاجر احمد محمود شريف      379.0

1835946          هبه الله عبد الرحمن احمد محمد           379.0

1221921          مصطفى رضا محمد السيد الطحان        379.0

1394483          خديجه هشام يوسف محمود    379.0

1021494          ماهيتاب وجدي عباس عباس   379.0

1221922          محمد اسامه محمد سليم         379.0

1012332          ملك احمد حمدي احمد مهران  379.0

1002607          هايدي خالد محمد فاروق ابراهيم الخولي 379.0

1002697          محمد وائل نصر الحسيني عبدالجواد     379.0

1127144          حسن محمد حسن محمد         379.0

1125630          ملك احمد محمد على محمد     379.0

1121730          رويدا احمد عبد العال السيد خالد           379.0

1121050          ملك عماد احمد عبد القادر      379.0

1120745          محمد محب عيد السيد           379.0

1176510          فرح احمد عبد المجيد محمد عثمان        379.0

1540928          فارس اشرف ابراهيم محمد السماحى      378.9

1120618          احمد عادل عبد الحميد عبدالله  378.9

1541020          عبدالله عصام فتحى ابراهيم    378.9

1221510          رقيه احمد سمير عبد العزيز الامام        378.5

1415096          فريده محمد على عبدالله احمد  378.5

1121801          ناردين ناصر عزيز سيدهم العشارى      378.5

1584516          عبد الرحمن ناجى عبد الرحمن محمد الفخرانى      378.5

1177618          محمد مصطفى على حامد      378.5

1132489          يمنى على ابراهيم دسوقى      378.5

1219064          على محمد صلاح الدين الشيمى           378.5

1012246          عمار هشام صالح محمد جبر   378.5

1313426          مى طارق السيد على فرج سعيد           378.5

1010089          جنه ياسر محمد سيد حسن مؤمن          378.5

1328403          محمود حسين ممدوح سعد     378.5

1029965          مريم محمد بدر محمد الحلفاوي            378.5

1174294          دنيا حمدى محمد عفيفى        378.5

1144047          سلمى مجدى ابراهيم محمود   378.5

1144635          جنه حربى بدر جبريل          378.5

1792786          تسنيم على محمود عثمان       378.0

1313738          سما حسام عيد السيد 378.0

1415838          منه الله خالد نوح حموده        378.0

1136153          مريم حسن على حسين          378.0

1661957          محمد حامد محمود صبرى     378.0

1284402          عبدالرحمن محمد محمد صالح عبد الرحيم           378.0

1567874          محمد فؤاد فخرى الزامل       378.0

1033185          فاطمه علي عبدالعظيم احمد    378.0

1508912          يوسف احمد عبدالجواد عراقى 378.0

1182383          شهد خالد سيد حسن 378.0

1069050          لمياء مصطفي احمد حسن      378.0

1221140          ملك احمد عبدالفتاح عبدربه    378.0

1135492          الاء عماد الدين ابراهيم على   378.0

1228024          تيا احمد محمد ثروت عباس    378.0

1130218          حبيبه احمد فكرى احمد المرسى           378.0

1131097          نوران احمد محمد محمود      378.0

1127145          سيف الدين مدحت رزق محمد 378.0

1123846          كلارا البير ابراهيم يوسف      378.0

1430813          كيفن ناجى عبد الملك ميخائيل 377.8

1219914          عاليه احمد جلال الدين السيد بحبح        377.8

1541103          ملك محمد عبدالوهاب خليفه محمود      377.8

1120545          على عبد الغفور احمد محمد ابراهيم      377.8

1572500          حسن عبدالفتاح حسن محمود هيكل       377.8

1233413          مروان محمد ابوالفتح محمد علي          377.8

1002738          فاطمه احمد عبدالعظيم محمد محمود      377.8

1432640          فاطمه عمرو محمود علي حسن           377.5

1254721          ريم محمد محمد سعد على      377.5

1430563          بافلى ريمون مكرم حبيب       377.5

1068003          دنيا علي محمد علي 377.5

1475962          محمد حسين شعبان سيد        377.5

1240988          منه سعد زهران محمد ابراهيم 377.5

1519133          سما هانى السعيد احمد عوده   377.5

1017226          ملك شريف حسن عبدالعاطي  377.5

1508900          مروان مجدى احمد محمد عبدالرحمن    377.5

1261980          نورين احمد قرنى ابراهيم عبد العواض  377.5

1488967          دعاء ناصر عطيه عبد الله عسكر          377.5

1122401          زياد محمد عبد المتعال محمد  377.5

1408444          عمار الشحات فرج احمد بركات           377.5

1368791          منه الله عبدالله عبدالبديع عبدالله السيد     377.5

1407273          عمر هانى محمد عبدالفتاح طه 377.5

1136826          مريم عصام محمد فتحى مصطفى الصباغ           377.5

1340352          السيد ابواليزيد السيد عبدالله    377.5

1144186          ندا جابر صدقى عبدالرحمن    377.5

1360339          فرح ايمن محمد ابراهيم شعراوى         377.5

1219758          مريم محمد جلال صالح        377.5

1182651          وعد وليد سيد محمد 377.5

1177974          نجاه رضا السيد محمد           377.5

1693606          سلمى السيد محمد محمود محمد           377.0

1150173          نيره عاطف محمد عامر        377.0

1408927          اسلام فرج محمود عطيه عبد النعيم       377.0

1215514          شهد هانى عبدالمحسن على    377.0

1782069          نادين ربيع محمد ابوالحمد      377.0

1159129          يوسف عبد الحميد سيد البسيونى          377.0

1416115          مايا طارق عبد الله محمد السيد البنا        377.0

1215263          بافلى اشرف نصحى عبده      377.0

1416685          ياسمين هشام هلال محمود طولان        377.0

1131903          نغم مراد عبدالحميد حسن       377.0

1489272          شاهنده سامي محمود احمد محمد          377.0

1219464          حازم ماهر عبدالمنجى عبدالله  377.0

1478095          يمنى محمود عبد العال احمد عبد ربه    377.0

1120744          فيلوباتير شحاته وديع غبريال   377.0

1535918          ضحي محمد فهيم محمد النهر  377.0

1229896          مرام ايهاب مصطفى محمد     377.0

1476174          يوسف اسامة صادق يس       377.0

1120887          مازن طارق زياد الماجدى      377.0

1541181          اسراء عاطف عبدالمحسن محمود حسب الله         377.0

1223728          ميار على عبدالوهاب عبد الله الفقى       377.0

1541155          عبد الرحمن حازم محمود نبيل توفيق التحفه        377.0

1012890          مريم محمود حسن محمود عبدالجواد     377.0

1221918          احمد سعد عبدالحميد سعد       377.0

1012052          هنا عادل امين عبدالمحسن     377.0

1369957          مريم السيد عبدالجابر ابراهيم  377.0

1032461          تقي عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالحميد الجمل         377.0

1341963          شهد اشرف ابراهيم عبدالسلام 377.0

1002760          كنزي اشرف سيد مرسي       377.0

1314005          فاطمه محمد على ابراهيم       377.0

1259507          هبه صالح عبدالغفار خليفه     377.0

1315347          نور وائل وفاء عبدالقادر ابراهيم          377.0

1315480          نوران امجد محمد عبدالحميد محمد       377.0

1317998          اية الله محمد عبدالحميد حسين عبدالحميد 377.0

 

استثناءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من التوزيع الجغرافي

وكشف المجلس الأعلى للجامعات إعفاء 1500 طالب من أوائل الجمهورية بمرحلة الثانوية العامة 2023 بواقع "500 من كل شعبة سواء علمي علوم، علمي رياضة، أدبي" من قواعد التوزيع الجغرافي، والمصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية.

تنسيق المرحلة الثانية 2023، ينتهي طلاب الثانوية العامة 2023، من تسجيل الرغبات على موقع تنسيق الجامعات 2023، اليوم الأحد، كآخر موعد لتسجيل الرغبات، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد مد فترة التقديم التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًّا لطلاب المرحلة الثانية 2023، لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، بدلا من السبت وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

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وأشار السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من خلال حسابهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني  للعام الجامعي الجديد 2023/ 2024.

 

315 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

تنسيق المرحلة الثانية 2023، وأعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي امس السبت أن عدد الطلاب المُتقدمين لـتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 315 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني  للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

 

وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

 

وأضاف أ. السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء اليوم الأحد الموافق ٢٠ أغسطس الجاري، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

 

وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها  الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:


الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام) 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)  
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads)

 

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

تنسيق الجامعات، أسماء أوائل المجموعة العلمية علوم لعام 2023

تنسيق المرحلة الثانية 2023، اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات

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