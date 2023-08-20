الأحد 20 أغسطس 2023
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أخبار مصر

مستقبل كلية تربية طفولة، أبرز مجالات العمل بعد التخرج

كلية تربية طفولة،
كلية تربية طفولة، فيتو

يعد تخصص تربية طفولة من أكثر وأهم التخصصات التي تسعى الكثير من الطالبات إلى الالتحاق به، لذلك يبحث كثيرًا منهم على مجالات عمل خريجي كلية طفولة مبكرة.

يمكن لخريجي وخريجات كلية تربية طفولة العمل داخل المدارس الحكومية والخاصة بالتربية الخاصة، يمكنهم كذلك العمل داخل الروضات العادية كمنسقات دمج لذوي الإعاقة، أو العمل داخل المراكز العلاجية المتخصصة في كل تخصصات ذوي الإعاقة، أو العمل داخل مراكز تنمية المواهب.

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ويمكن لخريجي كلية تربية طفولة أيضا اكتشاف وتنمية الموهبة، وإعداد البرامج التربوية المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين الموهوبين، وتصميم الوسائل والألعاب التعليمية الخاصة بذوي الإعاقة.

مجالات العمل بعد التخرج

وعن مجالات العمل المتاحة للطلبة بعد التخرج، فكلية تربية طفولة تؤهل الطلبة للعمل معلم رياض أطفال، وأخصائي تعديل سلوك وتخاطب للأطفال، بالإضافة إلى إمكانية العمل كأخصائي طفولة بالمستشفيات، والعمل كأخصائي في مؤسسات المجتمع المدني التي تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام.

وينتهي طلاب الثانوية العامة 2023، من تسجيل الرغبات على موقع تنسيق الجامعات 2023، اليوم الأحد، كآخر موعد لتسجيل الرغبات، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

 

وقرر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًّا لطلاب المرحلة الثانية 2023، لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.
 

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