مصاريف الجامعة المصرية الروسية 2023، كل ما تريد معرفته عن الكليات والأقسام

كليات وأقسام ومصروفات الجامعة المصرية الروسية

الجامعة المصرية الروسية هي جامعة مصرية خاصة تأسست عام 2006 لتصبح أول جامعة خاصة في الشرق الأوسط تعمل بالتعاون مع الجامعات الروسية العالمية، وشهادات الجامعة المصرية الروسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وتضم الجامعة المصرية الروسية كلية الهندسة، وكلية الصيدلة، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الإدارة وتكنولوجيا الأعمال، وكلية الذكاء الإصطناعي، وكلية الفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، والألسن واللغات.

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مصاريف الجامعة المصرية الروسية 2023 - 2024

حددت الجامعة المصرية الروسية مصاريف الطلاب للعام الدراسي 2023 – 2024 في كافة التخصصات والكليات، وجاءت مصاريف الجامعة الروسية 2024 لكليات طب الأسنان والصيدلة والهندسة وتكنولوجيا الأعمال، ومختلف التخصصات، كما يأتي:

مصروفات كلية الصيدلة الإ كلينيكية في الجامعة المصرية الروسية 96800 الف جنيه في السنة + 3500 جنيهًا كتب دراسية.



مصروفات كلية الصيدلة التصنيع الدوائى في الجامعة المصرية الروسية 89400 الف جنيه في السنة + 3500 جنيهًا كتب دراسية.



مصروفات كلية طب الأسنان في الجامعة المصرية الروسية 125 الف جنيه في السنة + 5000 ألف جنيهًا كتب دراسية.

مصروفات كلية الذكاء الإصطناعي في الجامعة المصرية الروسية 55 ألف جنيه في السنة + 3200 كتب دراسية.



مصروفات كلية الهندسة في الجامعة الروسية في مصر 61200 الف في السنة.



مصروفات كلية الفنون الجميلة في الجامعة المصرية الروسية 45900 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال في الجامعة المصرية الروسية 44900 الف جنيه في العام.



مصروفات كلية الفنون التطبيقية في الجامعة المصرية الروسية 40800 الف جنيهًا في السنة.

مصروفات كلية الألسن واللغات التقنية في الجامعة المصرية الروسية 35700 ألف جنيه في السنة.



وتقدم الدراسة في الجامعة المصرية الروسية للطالب فرصة الالتحاق بالتخصص الدراسي الذي يحلم به في الدرجات الجامعية المختلفة من البكالويوس وحتى الدراسات العليا وما تتضمنه من الماجستير والدكتوراه، وتقوم الدراسة في تلك الكليات وفقا للاستراتيجيات التعليمية الروسية، ومن بين تلك الكليات:

كلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية



حصلت على شهادة اعتماد الجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) في عام 2019، وتتضمن تلك الكلية العديد من الأقسام العلمية التي تقدم برامج دراسية في مختلف الدرجات العلمية، ومن بينها:

قسم الصيدلانيات والتكنولوجيا الصيدلية.

قسم الميكروبيولوجيا والمناعة.

قسم العقاقير وطب الأعشاب.

قسم الكيمياء الحيوية.

قسم الأدوية والسموم.

قسم الكيمياء الطبية الصيدلية.

قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية.



كلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية



فاز فريق بها بالمركز الثاني في نهائي رالي السيارات الكهربائية EVER-2019 الذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتتضمن تلك الكلية العديد من الأقسام وتطرح عددا من البرامج الدراسية في مختلف المراحل والدرجات الجامعية، على أن تكون تلك الأقسام كالتالي:

هندسة الميكاترونيات والروبوتات.

هندسة الاتصالات.

هندسة التشييد.

الهندسة المعمارية.

هندسة محطات الطاقة النووية.



كلية طب الفم والأسنان



وتتضمن الأقسام والبرامج الدراسية التالية في مختلف الدرجات الجامعية:

قسم بيولوجيا وباثولوجيا الفم والأسنان؛ وما يتضمنه من (التشريحي الوصفي للأسنان، وبيولوجيا الفم والأسنان، وباثولوجيا الفم والأسنان).

قسم الاستعاضة الصناعية للأسنان، ويشمل؛ (التركيبات المتحركة للأسنان (الكاملة والجزئية)، وخواص المواد الحيوية، والتركيبات الخاصة بجراحة الوجه والفكين).

قسم طب الأسنان التحفظي، وما يتضمنه من؛ (العلاج التحفظي للأسنان، وعلاج الجذور، والتركيبات الثابتة (التيجان والجسور).

قسم جراحة الفم والوجه والفكين، وما يتضمنه من؛ (جراحة الفم والوجه والفكين، والتخدير الموضعي والتخدير العام، وغرس الأسنان).

قسم التقويم وطب أسنان الأطفال، وما يتضمنه من؛ (تقويم الأسنان، وطب أسنان الأطفال، والصحة العامة للفم والأسنان).

قسم طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص وأشعة الفم، ويشمل؛ (طب الفم، وأمراض اللثة، والتشخيص، وأشعة الفم).

قسم العلوم الأساسية والطبية، ويشمل؛ (الهستولوجيا العامة، والفسيولوجي، والباثولوجيا العامة، والكيمياء الحيوية، وتشريح عام، وفيزياء، والعلوم الحيوية، وميكروبيولوجي، والفارماكولوجي، وباطنة عامة، وجراحة عامة).



كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات



وتمنح درجة بكالوريوس العلوم وتقدم العديد من البرامج الدراسية في الدراسات العليا، وتتضمن تلك الكلية عدة تخصصات تشمل؛

إدارة الأعمال، والتي تتضمن (الإدارة، والتسويق، وإدارة الموارد البشرية، والتمويل).

المحاسبة.

الاقتصاد.

العلوم السياسية.

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