الأحد 20 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تنسيق الجامعات، أسماء 500 طالب أوائل الثانوية العامة علمي رياضة 2023

تنسيق الجامعات 2023،فيتو
تنسيق الجامعات 2023،فيتو

تنسيق المرحلة الثانية 2023، ينتهي طلاب الثانوية العامة 2023، من تسجيل الرغبات على موقع تنسيق الجامعات 2023، اليوم الأحد، كآخر موعد لتسجيل الرغبات، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد مد فترة التقديم التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًّا لطلاب المرحلة الثانية 2023، لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، بدلا من السبت وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

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وأشار السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من خلال حسابهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني  للعام الجامعي الجديد 2023/ 2024.

أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ٣٣٧ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني  للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

 

٣٣٧ ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

وأضاف أ. السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء اليوم الأحد الموافق ٢٠ أغسطس الجاري، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها  الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:


الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام) 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)  
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads)

وحرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الاحتفاء بـ 500 أوائل المجموعة العلمية علمي رياضة لعام 2023 من خلال نشر اسمائهم علي موقع التنسيق فضلا عن إعفائهم من المصروفات الدراسية والتوزيع الجغرافي.

وضمت قائمة أوائل الثانوية العامة للشعبة العلمية رياضيات 2023 كلا من:

1577344          باسل محمد بكر شعيب          407.0

1323869          محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل           406.5

1131035          أروى حسام مدحت محمد فوزى           406.0

1692526          مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي            405.5

1256679          أسامة محمد يوسف شبل نصار            405.5

1423108          محمود أشرف السيد ابو حادي  405.5

1371166          زياد محمد سعد حماد            405.0

1836865          إبرام جمال حنين جاد           405.0

1170277          مرقس شنوده محارب راغب   404.5

1424995          مارسلينو سامر سعيد سيدهم    404.5

1234977          مصطفى محمد عبداللاه محمد 404.5

1425768          عبد الرحمن رائد محيى الدين الموزى    404.5

1217243          حسن احمد محمد حسن الشاذلى            404.5

1836173          لورا جورج يوسف شاكر       404.0

1013344          مازن احمد عبدالقوي شحاته   404.0

1406811          محمد السيد رضوان عبد العال حسين     404.0

1014837          هشام عبدالرحمن محمود محمد            404.0

1485844          عمرو محمد شحاته محمد صالح           404.0

1519878          شمس رأفت عبد الستار ابو الدهب        404.0

1219742          محمد مرسى ماهر محمد جنينة            403.5

1877027          كيرلس سمير خليل كراس      403.5

1007459          أحمد صلاح سالم يوسف        403.5

1407551          إياد عمرو أسعد عبده سعيد     403.5

1275360          أحمد محمد سابق محمد         403.5

1419520          محمود احمد محمد محمد عميش           403.5

1065768          نوال محمد مختار محمد        403.5

1427474          اينور هشام عبد القادر الشامى  403.5

1349963          محمد وليد محمد إسماعيل عطية عمر    403.5

1438697          آية الله سمير فوزى شرف سلامة          403.0

1124210          محمد شريف يوسف يوسف    403.0

1476105          إسراء عبد الحى محمد محمد   403.0

1311043          يوساب اسامه فخرى دانيال    403.0

1481182          عبد الرحمن على صلاح الدين على مرسى ابو عوف          403.0

1121276          مارك أسامة فاروق فكرى      402.5

1559928          كريم مدحت سيد احمد ابواليزيد عجور   402.5

1358383          محمد أحمد إبراهيم سلامة      402.5

1014910          أحمد أحمد حافظ حافظ          402.5

1793584          عمر محمود على سواكن       402.0

1350229          محمد أسامة أحمد السيد أبوستيت          402.0

1588492          مروان أحمد محمود دره        402.0

1323880          يوسف مدحت معروف حواش 402.0

1692530          حسن محمد حسن عبده العزبي 402.0

1321628          ملك حسين محمد مهدى مدني  402.0

1481013          على عمرو عبد الله احمد رمضان         402.0

1236439          محمد احمد محمد على          402.0

1622096          محمد بلال عبد النعيم العزيرى            402.0

1217434          عاصم ربيع على حجاج         402.0

1483785          يوسف على رشيدى على       402.0

1214406          يوسف خالد محمد نسيم عبد الحليم        402.0

1520535          مريم محمد عوض حسين      402.0

1501313          عبد الرحمن ابراهيم محمد احمد عبد الغنى           402.0

1028616          زياد عماد عثمان فرغلي        401.5

1622095          فارس خالد ابراهيم محمد       401.5

1217227          عبدالحميد عيسى عبدالحميد محمود الشرنوبى       401.5

1519855          اسراء ماهر زايد محمد زايد    401.5

1044618          نورهان حمدان رجب صادق   401.5

1694099          ندى صبرى فهمى محمد عطيه            401.5

1264721          اميره شريف محمد محمود ناصف        401.5

1531725          حبيبه محمد عبدالعليم ابوالفضل دوالى   401.5

1124194          ادم طارق احمد الالايلى         401.5

1779923          آيه رفعت محمد عبد المجيد    401.5

1325617          شهد عبدالحميد محمد عبدالحميد           401.5

1476332          نور الدين ناصر عبد الله علي ابراهيم     401.5

1457503          ادهم جمعه البيومي عبد الرؤف البيومى 401.5

1414395          رؤى بهاءالدين عمر عبدالمؤمن السيد    401.5

1578097          احمد ايهاب احمد قامش         401.5

1555786          عبد الرحمن محمود محمد عادل ابراهيم عبدالهادى 401.5

1064948          مينا القس يعقوب سليمان عشم الله         401.0

1599937          هاني علاء مصطفى حسن محمد          401.0

1346491          نورا عبدالله ابراهيم عبدالله     401.0

1588493          مسعد محمد مسعد ابراهيم المحجوب      401.0

1029095          مريم جمال الدين عبدالعظيم ابراهيم ابراهيم         401.0

1840228          محمد حسن عبد الصبور على 401.0

1323876          مصطفى صبرى مصطفى السيد الباجورى          401.0

1407012          محمد رضوان محمود عبد الله عزيز      401.0

1129767          احمد وليد حسين رجب البسطويسى       401.0

1447970          ساجى تامر ابرهيم فتحى محمد المغازى  401.0

1323868          محمد احمد بدير محمد اسماعيل           401.0

1426326          عبد الله ايهاب طلعت الكومى  401.0

1157350          احمد فتحى عبد القوى شجرى 401.0

1526726          احمد محمد حسن حامد عتمان  401.0

1270929          احمد حسام ابراهيم عبدالعزيز دياب       401.0

1485765          بلال محمد حسين محمد حسين            401.0

1177520          على ثروت على احمد محمود 401.0

1483119          امين محمد امين ابوالعلا        401.0

1497056          عمر أحمد فؤاد أبو النجا عبدربه          401.0

1146915          محمد ناصر فاروق ابو سريع  400.5

1686691          عمر السيد محمد جلال السيد الغندور     400.5

1183144          عمر عبد العزيز محمد عبد الله 400.5

1518402          عبد الرحمن محمد حسن محمد مهنا       400.5

1143822          ياسين علي محمد علي          400.5

1431249          على ايمن على محمود رزق   400.5

1215495          سيف خالد رفعت محمد         400.5

1425650          سيف علاء الدين سعيد محمد السيد        400.5

1143987          ماريو جرجس لويز شحاته     400.5

1448981          محمد ابراهيم شلبي محمود الخولى       400.5

1218172          حسام سامح سمير عبدالحميد   400.5

1457572          فاروق محمد على محمد حموده            400.5

1134173          محمد حمدى احمد سعيد عبد الهادى عباس           400.5

1577248          محمد رأفت محمد البسيوني    400.5

1218622          اسراء رفاعى عبدالرازق احمد عبد الرحمن          400.5

1566602          ندى سند سند الخولى            400.5

1172850          محمد خالد حامد عبدالمقصود  400.5

1559948          يوسف احمد محمود عفيفى     400.5

1265614          زياد السيد عبدالحميد ابراهيم   400.5

1041456          حسام احمد سويلم جمعه حسن 400.5

1265665          عبدالحميد فوزى عبدالحميد أبوزيد فرحات          400.5

1014839          طارق محمد عاطف محمد      400.5

1261402          كريم رمضان ابراهيم محمود جاد         400.5

1263416          على اسامه على أبواليزيد اسماعيل        400.5

1246958          محمد خلف مسعد خلف الله حسنين        400.5

1282759          سندس ايهاب خليل السيد حسنين           400.5

1622353          محمد احمد محفوظ مجاهد احمد حسين   400.0

1007044          احمد محمود هريدي منصور  400.0

1556631          عمر محمد محبوب عماره      400.0

1276839          محمد سعد احمد بلتاجى         400.0

1801229          عبدالرحمن محمد محمود صلاح الدين محمد        400.0

1040509          ابراهيم بكر محمد علي حسن  400.0

1497146          يحيى محمود زكريا عبد الله    400.0

1348338          احمد عماد احمد منصور قاسم 400.0

1692525          كريم احمد محمد محمد الدسوقي           400.0

1015007          محمد حسانين محمد حسانين   400.0

1555784          أدهم ايمن محمد اسماعيل الشال           400.0

1326703          سلمى محمد حافظ محمود      400.0

1765233          ادم مصطفى ابراهيم على      400.0

1064975          احمد محسن احمد جاب الله     400.0

1497064          عمرو عماد محمد احمد         400.0

1220234          مريم عمرو محمد عثمان       400.0

1708425          عبدالله ابراهيم محمد عفيفى حسن         400.0

1131636          زياد محمد عاشور مصطفى عاشور      400.0

1485921          محمود محمد عبد الرحمن احمد حسن    400.0

1216454          يوسف احمد السيد اسماعيل    400.0

1715346          عمر وليد محمد الحسينى مرسى           399.5

1131298          جيوفانى ارسانى نعيم راغب   399.5

1485828          على محمد على عبد الواحد السيد          399.5

1218375          عمر احمد عبدالفتاح متولى     399.5

1806462          سميه عثمان محمد عثمان      399.5

1129052          رزان محمد شريف جلال عرام            399.5

1482174          مارك باسم اميل جرجس سيفين            399.5

1263015          عمر عادل محمد فتحى محمود حماد      399.5

1622093          طه محمد طه السعيد حامد      399.5

1026525          حبيبه محمود عبدالرازق عبدالعزيز       399.5

1524856          روان مجدي حسن أحمد مشرف           399.5

1349777          محمد ياسر محمد محمد السيد ناصر      399.5

1660765          انس محمد فوزى طه حسين   399.5

1009391          مروان محمد رجب غزال      399.5

1412865          حنين عصام عبد الحليم محمد دعبس      399.5

1383098          الزهراء عبدالحميد محمد محمد علوان    399.5

1842031          عبدالرحمن جمعة حسان محمد 399.5

1012413          ادهم معتصم بالله محمود احمد 399.5

1410627          محمد منصور محمد منصور محمد       399.5

1310690          يوسف عثمان محمد محمود صالح        399.5

1836868          انس مصطفى على احمد        399.5

1323874          محمود حسام عبدالغفار عفيفى 399.5

1591254          محمد وليد عبد الكريم عبد الحميد مهدى  399.5

1039056          احمد حسن عبدالحليم لبيب الياس          399.0

1836945          مصطفى احمد مصطفى عبد الرحمن     399.0

1323849          احمد شريف محمد عبدالهادى  399.0

1591242          محمد اسامة عبد الفتاح عبدالله حمزه      399.0

1125703          نانسى اشرف جورج صبرى   399.0

1657733          عبد الرحمن ايمن محمد يوسف عبد المقصود قشقش           399.0

1239627          مريم احمد جمال سعد ابراهيم سعد        399.0

1558030          هشام السيد احمد محمد الطيارى           399.0

1069692          عمر مختار شعيب ضيف الله  399.0

1687374          انس اشرف بدوى عبد القادر   399.0

1217240          احمد سيد سعد مراد 399.0

1410581          ريمون رفعت سامى رزق الله  399.0

1172761          مصطفى محمود عبدالله احمد احمد شراب           399.0

1647446          احمد ثروت الدسوقى احمد زلمه           399.0

1214681          بيتر رفعت نعيم شحاته         399.0

1407055          ادم ايمن عبد الفتاح عبد الحميد الاحول   399.0

1442534          محمد ايمن رجب كمال الصايغ            399.0

1518442          مهند محمود قطب محمد محمد            399.0

1497138          نور محمود رزق محمد البياع 399.0

1518393          انس محمود عبد الله محمد عطا الله        399.0

1481047          محمد وليد محمود حسن المسلمي          399.0

1497082          مازن مجدى محمد القبارى يوسف سليمان           399.0

1166578          محمد امير احمد فهمى          398.5

1622308          جنى سعيد محمود السيد        398.5

1177723          احمد سالم سعيد محمود         398.5

1481057          نور سامح سمير عبد الله العطوي         398.5

1129208          احمد حسن محمد جلال الدين احمد القالع 398.5

1804123          محمود احمد محمود احمد      398.5

1214175          محمد عادل صالح محمد فتح الله           398.5

1522221          عبدالرحمن على عبدالله اسماعيل          398.5

1031517          محمد رفعت عبدالحميد عبدالغفار          398.5

1858469          أحمد حاتم أحمد عثمان          398.5

1217659          احمد محمود محمد النجار      398.5

1426301          احمد عبد العزيز بسيونى علي العفيفى    398.5

1014912          بهاءالدين اشرف عيسي محمد  398.5

1407001          حمدى أسامة حمدى احمد المدبولى        398.5

1234514          يوسف مجدى عبدالخالق قطب دسوقى   398.5

1559943          معتز عمر رمضان محمد غازى           398.5

1007788          مريم محمد عبدالمحسن عبدالخالق         398.5

1588463          أحمد محمد معوض يوسف حجازى ناصر           398.5

1588116          فراس محمد عبد الكريم مصطفى زايد    398.3

1219215          احمد محمد خيرى عبد الحميد حسن       398.0

1858487          عبد الرحمن ناجح زيدان السمان           398.0

1127191          معتز اشرف محمد محمد هندى            398.0

1588477          عبد الله رائد عبد الحليم عوف  398.0

1215072          عمر صبحى سعيد عبدالرحمن 398.0

1840217          احمد مصطفى حسن محمد     398.0

1140616          عبدالله محمد عبد الحميد محمد 398.0

1410529          محمد عبد الله احمد عليوة الشيوى         398.0

1323850          انس عبدالعزيز محمود سليمان 398.0

1871490          مريم احمد محمد علي رضا    398.0

1315123          عبدالله علاء الدين عطيه جمعه            398.0

1426318          عبد الرحمن ابراهيم محمود ابراهيم عبد القادر      398.0

1323872          محمد ايمن محمد على امام     398.0

1809913          اسامة اشرف عبدالوهاب محمود          398.0

1275393          عبدالله طارق سيد احمد محمود            398.0

1463560          محمد محمد محمد محمد غالى 398.0

1375821          احمد رضا محمد صديق على  398.0

1795332          زياد ابراهيم محمد محمود      398.0

1368321          خالد مصطفى محمد عبدالرحمن بيومى  398.0

1509115          يعقوب عيد محمد منصور هنداوى       398.0

1369612          شريف عماد نعيم كامل         398.0

1797430          زياد احمد عبيد الشاذلى على   398.0

1497014          خالد عشور عبدالرحيم حسين  398.0

1713647          زياد محمد عبدالحميد رباح حسين         398.0

1479610          فرح عماد حمدى محمد اسماعيل          398.0

1716498          سلمى ممدوح رأفت ممدوح    398.0

1607793          عاصم عبد المنعم منصور جاد محمد     398.0

1687748          كريم هانى محمد مصطفى     398.0

1668063          محمد حميدو عبده توفيق محمد            398.0

1138489          مهدى محمد مهدى الكردانى   397.5

1478015          اية محمد رفعت نجيب علي    397.5

1363957          بيتر عصام زكى ايوب         397.5

1657776          روعه احمد عطيه محمد عبد الله          397.5

1157681          اميره صابر امبارك على احمد 397.5

1491672          محمد احمد ابراهيم معوض    397.5

1366210          شهد شريف حامد محمود عبدالرحمن     397.5

1761235          محمود خميس ابراهيم عبد الحفيظ        397.5

1171653          اروى ابراهيم ابراهيم ابراهيم  397.5

1491742          يوسف حسام السعيد محمد دسوقى         397.5

1344397          رمضان محمد رمضان امام محمد دياب  397.5

1861036          احمد محمود عبد اللاه محمد   397.5

1008832          انطون مجدي يعقوب نظير    397.5

1449734          عبدالرحمن اسامه محمد فتحى غازى الرفاعى       397.5

1334260          محمد بلال محمد احمد موسى 397.5

1463543          عمر محمد محمود محمود عمر           397.5

1014914          حسين محمد حسين احمد       397.5

1439486          عبد الرحمن احمد فتح الله ابوقنديل        397.5

1338362          عمر حاتم حسن عبدالجواد عطايا          397.5

1427424          اسيل احمد صبحى محمد بسيونى         397.5

1039820          يوسف هاني سيد عفيفي        397.5

1426023          احمد طارق حمدان احمد سلامه           397.5

1280977          احمد عبدالرحمن محمد راغب عبدالمعطى           397.5

1410646          يوسف عاطف محمد غريب    397.5

1234884          محمد جمال جمعه السيد        397.5

1407245          حازم عصام السيد عبد الرحيم عبد الجليل            397.5

1259914          علا ياسر عبدالقوى الشيخ      397.5

1575440          مازن سمير عبدالقادر عبدالودود دياب    397.5

1239632          مريم محمد رمضان محمد      397.5

1578136          اسامه ايمن محمد محمد هلال  397.5

1008829          احمد جمال سيف النصر ابراهيم           397.0

1840229          محمود محمد محمد الطيب امين           397.0

1242577          محمود محمد الباسل حجازى   397.0

1561007          سما اشرف محمود الازمازى عبد الفتاح  397.0

1012038          باسل احمد محمد عبدالمنعم شاهين        397.0

1801227          زياد عبده حسين احمد           397.0

1234896          محمد سمير عبدالحميد عبدالحى           397.0

1555789          عمرو محمد رشاد قاسم يوسف            397.0

1129218          عبدالله علاء الدين فهمى السعدنى          397.0

1671283          ملك محمد محمد ابو السعود الخريبى     397.0

1250740          يوسف جمال محمد على بردانه            397.0

1407549          احمد محمد السيد على جبر     397.0

1129344          الاء احمد محيى الدين احمد سويدان       397.0

1687387          يوسف سامح رياض ابراهيم   397.0

1219940          مريم حسام محمد احمد العجوز            397.0

1406860          يوسف سامح السيد عبدالموجود           397.0

1121275          ماثيو بطرس جرجس مرقص  397.0

1411876          نور احمد محمود خليل الصراف          397.0

1218177          عمر احمد محمد سالم على كشك           397.0

1436338          محمد حاتم مختار محمد جاد الشحرى     397.0

1123127          مارتن ميلاد ايليا بولس يوسف 397.0

1463523          السيد اشرف رمضان محمد على بكرى   397.0

1323866          كريم محمد محمود يوسف      397.0

1490438          عبد الرحمن محمد سعيد السيد صالح      397.0

1055244          محمود جمال فاروق محمد     397.0

1477337          مارك عاطف عدلى راضى نسيم          397.0

1338360          خالد السيد ابراهيم متولى خاطر           397.0

1519908          بسمله محمد على عبد الحميد   397.0

1052726          يوسف محمد مجاهد مرتضي مرسي      397.0

1530684          حمزة عبدالعزيز حمزة عبد البديع غريب 397.0

1364596          يوسف محمد محمد عبدالعليم   397.0

1166842          محمد رمضان عبدالفتاح محمد 397.0

1365621          مريهان محمد عبدالمقتدر محمد البشبيشي            397.0

1164963          محمد طارق السيد محمد احمد 397.0

1371194          حسام السيد ابوالنجا سليمان العميرى      397.0

1137656          مينا وائل تناغو فهمى سدراك  397.0

1136196          ساره عادل بكر عبد العزيز     397.0

1135444          محمد احمد محمد محمد الطناحى          397.0

1686692          عيسى محمد عيسى محمد السندوبى      396.5

1339994          ابراهيم سعد لطفى عبدالهادى  396.5

1526808          سمر محمد احمد محمود جمعه 396.5

1135814          علا ابوبكر محمد عبدالحفيظ   396.5

1718322          عبدالله السيد احمد جادعلى      396.5

1333948          يوسف وليد احمد محمد عامر  396.5

1500598          هبه طارق أحمد عبد الغفار محمد         396.5

1153769          احمد مجدي رشدي عبد الباسط            396.5

1719640          حمزه علاء ابراهيم منصور صقر         396.5

1315969          سلمى محمد عبدالناصر ابراهيم            396.5

1481190          محمود مروان محمود موسى  396.5

1172954          سيف هشام عبدالمنعم عفيفى محمد        396.5

1703728          عمر السيد محمد فخرى السيد محمد       396.5

1323865          كريم حسن حامد عبدالمعطى عماره       396.5

1482504          عمر ابراهيم احمد عبدالمعطى السجان    396.5

1124148          ملك اشرف حسن الكيال        396.5

1487774          ميرنا محمد كمال عيسى        396.5

1282098          يوسف هشام العزب مصطفى حويت     396.5

1410576          حسن طارق حسن حسن الشناوي          396.5

1010469          علي سعيد محمد عبدالعزيز    396.5

1407076          عبد الله احمد عبد الله طمان     396.5

1312695          عمر احمد عبدالمهيمن ابراهيم محمد      396.5

1407093          مكسيموس نصيف بسيط جرس            396.5

1014813          ارساني عبدالمسيح بشري بشاي           396.5

1563123          حسام محمد حامد ابراهيم متولى           396.5

1217237          يوسف حامد السيد اللقوه        396.5

1587505          غاده على مصطفى ابو المجد الشيخ       396.5

1220896          ابراهيم ماهر ابراهيم عبدالغنى جاد الحق 396.5

1261482          عبدالرحمن محمود عبدالكريم فرج مبروك           396.5

1261517          مينا مجدى بشرى عزيز رزق 396.5

1758405          ضحى محمد سيد عبد الشافى  396.0

1010001          مؤمن عمر عطيه عبدالرحمن 396.0

1591258          مصطفى احمد عبدالسلام مرسي           396.0

1219614          سلمى هشام احمد احمد على مرعى       396.0

1773154          برسوم وحيد برسوم راجى     396.0

1016305          مارك يوسف شوقي بدروس   396.0

1577240          عمرو محمد احمد محمد القفاص           396.0

1264240          عبدالله سعد محمد السيد         396.0

1789103          مكاريوس صفا ملقى عطيه     396.0

1016396          عبدالرحمن عصام عبدالرحمن عبدالحميد            396.0

1559891          احمد مصطفى محمد يوسف ابو عتمان   396.0

1273373          محمد سعد السيد محمد دبور   396.0

1687223          عبدالله محمد كمال محمدالدسوقى على    396.0

1064150          عمر جمال حامد عبدالوهاب   396.0

1559898          بيتر عادل لويز سعيد عبد الشهيد          396.0

1220376          محمد عنتر محمد محمد حسين 396.0

1643587          محمود السيد محمد محمد عطا الله         396.0

1172857          محمد محمود نصر عبدالونيس عبدالقوى            396.0

1404766          محمد محمود احمد محمد محمد علي      396.0

1281788          ناجى احمد ناجى عليوه خطاب الأعصر  396.0

1865965          بيشوى يوسف فكرى جبره     396.0

1156247          زياد محمد شعبان عبدالحميد   396.0

1406517          عمر عبد القوي عاطف محمد زيد         396.0

1344101          يوسف عبدالرحمن عبدالمعز بدر          396.0

1410613          محمد جمعه عبد الظاهر عبد الحليم عمر 396.0

1163422          زياد احمد ربيع احمد على      396.0

1410640          مينا ماجد سعد داود حنا         396.0

1136571          نور وائل مدحت على عبد السلام         396.0

1436730          يوسف اكرامي خليل السيد خليل           396.0

1144024          مينا اشرف حلمي سروانس بطرس        396.0

1485731          احمد شريف عبد المنعم عبد الحميد مبروك          396.0

1133771          احمد محمد ابو زيد محمد حسن            396.0

1518334          عمرو احمد ابراهيم محمد مكى            396.0

1131068          ملك محمد حاتم عبدالحميد صبرى        396.0

1501504          مصطفى فتحى على عامر على العجوز  396.0

1530689          عبد الرحمن رمضان عبد الحميد عبدالحميد الطواب            396.0

1364538          اسلام عبدالحميد السيد عبدالرازق         395.5

1870991          كريم اشرف مصطفى ابو العلا            395.5

1132971          محمد عبدالرحمن محمد محمد 395.5

1528115          عمر رمضان ابراهيم على على مرعى   395.5

1275386          سيف عاطف موسى محمد موسى         395.5

1837571          تسبيح وليد محمد عبد العزيز  395.5

1135909          بيتر رامى الفى رياض          395.5

1508452          اسراء محمد كامل محمد مراد  395.5

1312319          عبدالله حسين حمدى حسين شحاته        395.5

1662558          ادهم عطيه مصطفى مصطفى 395.5

1141003          جورج ابراهيم عزيز جلبى     395.5

1497129          معتز حسن على حسن السيد    395.5

1246777          ايه حسن مجدى محمد محمود 395.5

1714449          محمد محمود محمد سليمان ربيع          395.5

1159302          محمد فؤاد محمود حافظ سعيد 395.5

1482510          محمد ياسر عبد العليم عبد الحميد سمك   395.5

1261366          البراء محمد عبدالمجيد محمد مكى        395.5

1715600          عبد الله احمد محمد محمد رزق            395.5

1166425          احمد سيد احمد حماد            395.5

1482582          ياسين شهاب الدين محمد توفيق عبدالغفار ابراهيم  395.5

1257362          ابراهيم طارق ابراهيم معوض دسوقى   395.5

1711985          معاذ ايهاب الشحات محمد المليجى        395.5

1128403          انجى وائل شنيف محمود على 395.5

1478739          محمد محمود نور الدين أحمد شمس الدين            395.5

1265643          معاذ محمود محمد ادريس      395.5

1691328          عمر السيد أحمد محمد السحراوى         395.5

1066488          محمد علي محمد كامل          395.5

1491758          احمد حسين علي حسن          395.5

1179648          احمد فؤاد عبد الحميد عبد القادر مدين    395.5

1436713          ايمن صلاح محمد ابراهيم مرسى         395.5

1040239          ملك محمد الحسيني عبدالفتاح  395.5

1406836          ادهم محمد حسين جابر محمد الشباسي    395.5

1181165          سيف خالد عمر عبد الرحمن   395.5

1555796          مريم محمد محمد عبد المنعم طنطاوى    395.5

1012548          عبدالرحمن احمد نجيب محمد طه         395.5

1557862          رضا محمد بسيونى الصيفى   395.5

1217441          محمد باهر محمد عبد المقصود غانم      395.5

1578102          احمد سامى ابراهيم الدقناوى   395.5

1014811          احمد محمد شحاته محمد        395.5

1784747          ايه محمد سيد عبد الجواد       395.0

1220371          امين محمد حسن احمد احمد حمدتو       395.0

1559903          خالد محمود شاكر محمد لاظ   395.0

1012104          معاذ محمد احمد نصر          395.0

1658404          محمد عصام محمد اسماعيل مصطفى النفرى       395.0

1219557          سما محمد على محمد الشوربجى          395.0

1594497          ندى احمد محمد عبد الكريم محمد         395.0

1043588          يوسف حجاج فوزي مرسي    395.0

1649888          مصطفى مسعد عبد المنعم مسعد الشترى 395.0

1215465          احمد خالد توفيق عبد الرحمن هندى      395.0

1578317          محمد محمد رأفت كامل حال   395.0

1121354          محمد مجدى حسين مراد محمد            395.0

1634852          عبد الرحمن سعد صبرى السيد محمد التوابتى       395.0

1267538          سلمى خالد سعيد محمد          395.0

1559899          جاك هانى فاروق عبد المسيح ويصا      395.0

1052821          مريم سامح يسن عبدالمطلب   395.0

1622354          يوسف اسامه مسعد خالد محمد ابو الفضل           395.0

1264643          محمود حازم ابراهيم عبدالغنى السقا      395.0

1564092          عمرو خالد رخا محمد الجبالى 395.0

1127505          مازن علاء محمود مصطفى   395.0

1622278          احمد عماد حمدى ابو عتاب خالد خليفه   395.0

1323870          محمد احمد عبدالحميد امام محمد          395.0

1567088          زياد أحمد زيدان عزام          395.0

1177004          حسن احمد حسن عبدالغنى العدل          395.0

1874609          مينا عادل د اوود ابر اهيم      395.0

1311863          يوسف ايمن محمود محمد ابراهيم         395.0

1406995          احمد باسم عبد السلام عبدالله ابوكيله      395.0

1137410          تقى الرحمن احمد محمد الدمرداش        395.0

1439679          احمد شريف جابر حسونه      395.0

1311959          حسن عبدالله حسن محمد مرسى النجار   395.0

1491769          اياد حسين محمد عبد المنعم مطاوع       395.0

1138652          زينه عبد الحميد احمد عبد الحميد         395.0

1487750          اية ياسر محمد عبدالسلام       395.0

1328982          يوسف باسم منير جورجى نسيم           395.0

1485766          بلال محمد زكريا محمد سيد احمد الازهري         395.0

1147837          الاء طارق جابر عبدالمقصود  395.0

1555785          خالد محمد عبد الفتاح رجب على          395.0

1132968          ضحى هانى كمال حسن الروبى           395.0

1131148          مريم عماد ابراهيم حليم منطورة           395.0

1126129          زياد محمد فاروق محمد        395.0

1129764          عمر ياسر السيد ابراهيم السيد مصطفى  395.0

1843072          مايكل سامى كامل جورجى    394.5

1350467          عمر محمد دسوقى محمد احمد 394.5

1528119          كيرلس نبيل جرجس ابراهيم حنا          394.5

1130278          ايسل وليد محمد عبداللاه محمد خلف الله 394.5

1599911          محمود مدحت عبد الهادى محمد عبد الهادى         394.5

1355323          عمرو ناجى عبدالسميع شاهين 394.5

1497127          معاذ حسن على صالح طلبه    394.5

1131861          مازن محسن مصطفى حافظ مصطفى    394.5

1604933          محمود عبدالله مصطفى محمد ايوب      394.5

1356790          عمر سيد سعيد على الروبى    394.5

1501491          خالد محمد احمد عبدالمجيد احمد           394.5

1135096          جنى احمد قاسم عثمان          394.5

1648275          مصطفى عاطف مصطفى عياد مصطفى            394.5

1371451          عبدالرحمن زكريا طلعت عبدالموجود    394.5

1504156          فرح على السيد أحمد السيد     394.5

1146936          يوسف طلعت فاروق احمد السيد          394.5

1687225          يوسف وائل على حسين قنديل 394.5

1278277          فاروق احمد فاروق عطا الله    394.5

1479448          ايمان اشرف محمد شوقى محمد شكري رجب       394.5

1168658          منار سعيد محمد حسن عبد الصمد        394.5

1687384          محمد وليد فوزى طه خميس   394.5

1321178          عبدالرحمن جلال شعبان السيد 394.5

1481334          ميسرة احمد ابراهيم عبد المعطي          394.5

1166440          عبدالرحمن عيد عبدالتواب خليل          394.5

1687386          يوسف اسامه البدوى حامد     394.5

1275361          احمد محمد طلعت الفقي        394.5

1481459          محمد السيد الشاطبي السيد سعيد           394.5

1125749          محمود هشام محمد احمد حسن 394.5

1687074          محمد احمد محمد حسن يوسف عنان      394.5

1213324          على امير ابوزيد عبدالحميد    394.5

1485749          احمد يسرى احمد عبد الحافظ  394.5

1050118          رحمه محمد عبدالمنعم عويس 394.5

1690518          سيف الدين سامح سعيد صبحى على      394.5

1063047          محمود محمد عبدالعظيم شعبان            394.5

1482435          احمد محمد احمد السيد          394.5

1122072          جنى عماد الدين فضل شنب    394.5

1715340          عمر احمد احمد فاروق احمد   394.5

1068325          ابرام اشرف ثابت جرجس      394.5

1462224          عمار مجدى عبدالعزيز عبدالرحمن عرب            394.5

1462229          عمر محمد السيد وفا حسن احمد           394.5

1436719          عمر مصطفى سعد محمد الرفاعى عزام  394.5

1426319          عبد الرحمن احمد عبدالمعبود الشوربجى 394.5

1425700          محمد باسم محمد صفوت عبد التواب     394.5

1401633          نور اسامة محمد حفنى          394.5

1416385          نور احمد عبد الستار عبد الحميد احمد    394.5

1424985          سمير سامح سمير فوزى       394.5

1578303          محمد عصام عزت على شطا  394.5

1177452          عبدالرحمن محمد حنفي يوسف حسن     394.0

1689269          عبد الرحمن محمد عطيه عبد المقصود عطيه       394.0

1125582          محمد احمد رضوان عبد الرحمن          394.0

1559901          حمزه جادالله محمد عطيه جادالله           394.0

1213225          ابراهيم فايز محمد حسن هندام 394.0

1626947          عبد الرحمن على المهدى السيد عبد الهادى          394.0

1128724          احمد السيد ماهر السيد محمد نصير       394.0

1419961          اسامه حسين ابواليزيد حسن كرم          394.0

1217294          ساره ابوبكر محمد المحمودى  394.0

1621742          زياد محمد عبد الفتاح حامد برهام          394.0

1129217          عبدالرحمن عماد انور السيد محمود       394.0

1406831          احمد شريف عبدالمنعم على ابو السعود  394.0

1268047          عبدالله جميل محمد بهجت نصر           394.0

1840471          مريم ابو المواهب ابراهيم احمد           394.0

1129741          حبيبه هيثم احمد محمد عفيفى  394.0

1410185          مهند عبد الله عبد العزيز محمد مرجان    394.0

1264032          محمد وجيه حسن علام         394.0

1425004          يحيى محمد عبد الفتاح هدايه   394.0

1129245          يوسف وليد محمد رفعت محمد سيد       394.0

1426015          محمود محمد السيد النجارى    394.0

1220858          سيف الدين هيثم محمد فهمى   394.0

1449387          محمد انور سامى عبد السلام سعد         394.0

1018619          عبدالرحمن ممدوح محمد عبدالوهاب     394.0

1475676          فادى مدحت جورج عبده دميان            394.0

1226675          انس محمد رفاعى عبدالحميد   394.0

1477328          عمر أحمد محمد عبد الله سيد أحمد        394.0

1015084          محمد وليد محمد محمود راضي           394.0

1497091          محمد اشرف على احمد محمد سعد        394.0

1324466          براء هادى محمد محمد ابراهيم            394.0

1518416          عمرو خالد محمد نصر الشنيطى          394.0

1014967          هلا محمد عبدالفتاح حسن      394.0

1518993          زياد عبد الحليم جاب الله خير الله عويس  394.0

1275419          محمد عماد عبدالصمد ندا       394.0

1014913          حازم احمد حسانين عويس     394.0

1281004          مروان هيثم منوفى ابراهيم جمال الدين   394.0

1010325          عمر محمد ابراهيم محمد ابراهيم          394.0

1314077          جوى اشرف دريهم يونان      394.0

1166338          ابراهيم سامى عبدالرءوف ادريس سيد احمد         394.0

1282335          عمرو أحمد أحمد عبدالوهاب سيد احمد   394.0

1159372          يوسف علاءالدين يوسف فرغلى محمد   394.0

1344222          عبدالرحمن حماده عبدالجليل البديوى     394.0

1172932          حسن احمد عبدالبديع احمد احمد           394.0

1153875          باسل مجدى فرغلى فرغلى     394.0

1155564          مارينا اسحق يوسف عبده      394.0

1158525          احمد رامى زهران رضوان    394.0

1140597          احمد محمد صقر رمضان      394.0

1130281          جنى محمد عبدالرازق عبدالله شاهين      394.0

استثناءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من التوزيع الجغرافي

وكشف المجلس الأعلى للجامعات إعفاء 1500 طالب من أوائل الجمهورية بمرحلة الثانوية العامة 2023 بواقع "500 من كل شعبة سواء علمي علوم، علمي رياضة، أدبي" من قواعد التوزيع الجغرافي، والمصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.

 

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