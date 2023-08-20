تنسيق الجامعات، أسماء 500 طالب أوائل الثانوية العامة علمي رياضة 2023

تنسيق المرحلة الثانية 2023، ينتهي طلاب الثانوية العامة 2023، من تسجيل الرغبات على موقع تنسيق الجامعات 2023، اليوم الأحد، كآخر موعد لتسجيل الرغبات، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد مد فترة التقديم التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًّا لطلاب المرحلة الثانية 2023، لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، بدلا من السبت وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

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وأشار السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من خلال حسابهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/ 2024.

أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ٣٣٧ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

٣٣٧ ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

وأضاف أ. السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء اليوم الأحد الموافق ٢٠ أغسطس الجاري، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:



● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads)

وحرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الاحتفاء بـ 500 أوائل المجموعة العلمية علمي رياضة لعام 2023 من خلال نشر اسمائهم علي موقع التنسيق فضلا عن إعفائهم من المصروفات الدراسية والتوزيع الجغرافي.

وضمت قائمة أوائل الثانوية العامة للشعبة العلمية رياضيات 2023 كلا من:

1577344 باسل محمد بكر شعيب 407.0

1323869 محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل 406.5

1131035 أروى حسام مدحت محمد فوزى 406.0

1692526 مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي 405.5

1256679 أسامة محمد يوسف شبل نصار 405.5

1423108 محمود أشرف السيد ابو حادي 405.5

1371166 زياد محمد سعد حماد 405.0

1836865 إبرام جمال حنين جاد 405.0

1170277 مرقس شنوده محارب راغب 404.5

1424995 مارسلينو سامر سعيد سيدهم 404.5

1234977 مصطفى محمد عبداللاه محمد 404.5

1425768 عبد الرحمن رائد محيى الدين الموزى 404.5

1217243 حسن احمد محمد حسن الشاذلى 404.5

1836173 لورا جورج يوسف شاكر 404.0

1013344 مازن احمد عبدالقوي شحاته 404.0

1406811 محمد السيد رضوان عبد العال حسين 404.0

1014837 هشام عبدالرحمن محمود محمد 404.0

1485844 عمرو محمد شحاته محمد صالح 404.0

1519878 شمس رأفت عبد الستار ابو الدهب 404.0

1219742 محمد مرسى ماهر محمد جنينة 403.5

1877027 كيرلس سمير خليل كراس 403.5

1007459 أحمد صلاح سالم يوسف 403.5

1407551 إياد عمرو أسعد عبده سعيد 403.5

1275360 أحمد محمد سابق محمد 403.5

1419520 محمود احمد محمد محمد عميش 403.5

1065768 نوال محمد مختار محمد 403.5

1427474 اينور هشام عبد القادر الشامى 403.5

1349963 محمد وليد محمد إسماعيل عطية عمر 403.5

1438697 آية الله سمير فوزى شرف سلامة 403.0

1124210 محمد شريف يوسف يوسف 403.0

1476105 إسراء عبد الحى محمد محمد 403.0

1311043 يوساب اسامه فخرى دانيال 403.0

1481182 عبد الرحمن على صلاح الدين على مرسى ابو عوف 403.0

1121276 مارك أسامة فاروق فكرى 402.5

1559928 كريم مدحت سيد احمد ابواليزيد عجور 402.5

1358383 محمد أحمد إبراهيم سلامة 402.5

1014910 أحمد أحمد حافظ حافظ 402.5

1793584 عمر محمود على سواكن 402.0

1350229 محمد أسامة أحمد السيد أبوستيت 402.0

1588492 مروان أحمد محمود دره 402.0

1323880 يوسف مدحت معروف حواش 402.0

1692530 حسن محمد حسن عبده العزبي 402.0

1321628 ملك حسين محمد مهدى مدني 402.0

1481013 على عمرو عبد الله احمد رمضان 402.0

1236439 محمد احمد محمد على 402.0

1622096 محمد بلال عبد النعيم العزيرى 402.0

1217434 عاصم ربيع على حجاج 402.0

1483785 يوسف على رشيدى على 402.0

1214406 يوسف خالد محمد نسيم عبد الحليم 402.0

1520535 مريم محمد عوض حسين 402.0

1501313 عبد الرحمن ابراهيم محمد احمد عبد الغنى 402.0

1028616 زياد عماد عثمان فرغلي 401.5

1622095 فارس خالد ابراهيم محمد 401.5

1217227 عبدالحميد عيسى عبدالحميد محمود الشرنوبى 401.5

1519855 اسراء ماهر زايد محمد زايد 401.5

1044618 نورهان حمدان رجب صادق 401.5

1694099 ندى صبرى فهمى محمد عطيه 401.5

1264721 اميره شريف محمد محمود ناصف 401.5

1531725 حبيبه محمد عبدالعليم ابوالفضل دوالى 401.5

1124194 ادم طارق احمد الالايلى 401.5

1779923 آيه رفعت محمد عبد المجيد 401.5

1325617 شهد عبدالحميد محمد عبدالحميد 401.5

1476332 نور الدين ناصر عبد الله علي ابراهيم 401.5

1457503 ادهم جمعه البيومي عبد الرؤف البيومى 401.5

1414395 رؤى بهاءالدين عمر عبدالمؤمن السيد 401.5

1578097 احمد ايهاب احمد قامش 401.5

1555786 عبد الرحمن محمود محمد عادل ابراهيم عبدالهادى 401.5

1064948 مينا القس يعقوب سليمان عشم الله 401.0

1599937 هاني علاء مصطفى حسن محمد 401.0

1346491 نورا عبدالله ابراهيم عبدالله 401.0

1588493 مسعد محمد مسعد ابراهيم المحجوب 401.0

1029095 مريم جمال الدين عبدالعظيم ابراهيم ابراهيم 401.0

1840228 محمد حسن عبد الصبور على 401.0

1323876 مصطفى صبرى مصطفى السيد الباجورى 401.0

1407012 محمد رضوان محمود عبد الله عزيز 401.0

1129767 احمد وليد حسين رجب البسطويسى 401.0

1447970 ساجى تامر ابرهيم فتحى محمد المغازى 401.0

1323868 محمد احمد بدير محمد اسماعيل 401.0

1426326 عبد الله ايهاب طلعت الكومى 401.0

1157350 احمد فتحى عبد القوى شجرى 401.0

1526726 احمد محمد حسن حامد عتمان 401.0

1270929 احمد حسام ابراهيم عبدالعزيز دياب 401.0

1485765 بلال محمد حسين محمد حسين 401.0

1177520 على ثروت على احمد محمود 401.0

1483119 امين محمد امين ابوالعلا 401.0

1497056 عمر أحمد فؤاد أبو النجا عبدربه 401.0

1146915 محمد ناصر فاروق ابو سريع 400.5

1686691 عمر السيد محمد جلال السيد الغندور 400.5

1183144 عمر عبد العزيز محمد عبد الله 400.5

1518402 عبد الرحمن محمد حسن محمد مهنا 400.5

1143822 ياسين علي محمد علي 400.5

1431249 على ايمن على محمود رزق 400.5

1215495 سيف خالد رفعت محمد 400.5

1425650 سيف علاء الدين سعيد محمد السيد 400.5

1143987 ماريو جرجس لويز شحاته 400.5

1448981 محمد ابراهيم شلبي محمود الخولى 400.5

1218172 حسام سامح سمير عبدالحميد 400.5

1457572 فاروق محمد على محمد حموده 400.5

1134173 محمد حمدى احمد سعيد عبد الهادى عباس 400.5

1577248 محمد رأفت محمد البسيوني 400.5

1218622 اسراء رفاعى عبدالرازق احمد عبد الرحمن 400.5

1566602 ندى سند سند الخولى 400.5

1172850 محمد خالد حامد عبدالمقصود 400.5

1559948 يوسف احمد محمود عفيفى 400.5

1265614 زياد السيد عبدالحميد ابراهيم 400.5

1041456 حسام احمد سويلم جمعه حسن 400.5

1265665 عبدالحميد فوزى عبدالحميد أبوزيد فرحات 400.5

1014839 طارق محمد عاطف محمد 400.5

1261402 كريم رمضان ابراهيم محمود جاد 400.5

1263416 على اسامه على أبواليزيد اسماعيل 400.5

1246958 محمد خلف مسعد خلف الله حسنين 400.5

1282759 سندس ايهاب خليل السيد حسنين 400.5

1622353 محمد احمد محفوظ مجاهد احمد حسين 400.0

1007044 احمد محمود هريدي منصور 400.0

1556631 عمر محمد محبوب عماره 400.0

1276839 محمد سعد احمد بلتاجى 400.0

1801229 عبدالرحمن محمد محمود صلاح الدين محمد 400.0

1040509 ابراهيم بكر محمد علي حسن 400.0

1497146 يحيى محمود زكريا عبد الله 400.0

1348338 احمد عماد احمد منصور قاسم 400.0

1692525 كريم احمد محمد محمد الدسوقي 400.0

1015007 محمد حسانين محمد حسانين 400.0

1555784 أدهم ايمن محمد اسماعيل الشال 400.0

1326703 سلمى محمد حافظ محمود 400.0

1765233 ادم مصطفى ابراهيم على 400.0

1064975 احمد محسن احمد جاب الله 400.0

1497064 عمرو عماد محمد احمد 400.0

1220234 مريم عمرو محمد عثمان 400.0

1708425 عبدالله ابراهيم محمد عفيفى حسن 400.0

1131636 زياد محمد عاشور مصطفى عاشور 400.0

1485921 محمود محمد عبد الرحمن احمد حسن 400.0

1216454 يوسف احمد السيد اسماعيل 400.0

1715346 عمر وليد محمد الحسينى مرسى 399.5

1131298 جيوفانى ارسانى نعيم راغب 399.5

1485828 على محمد على عبد الواحد السيد 399.5

1218375 عمر احمد عبدالفتاح متولى 399.5

1806462 سميه عثمان محمد عثمان 399.5

1129052 رزان محمد شريف جلال عرام 399.5

1482174 مارك باسم اميل جرجس سيفين 399.5

1263015 عمر عادل محمد فتحى محمود حماد 399.5

1622093 طه محمد طه السعيد حامد 399.5

1026525 حبيبه محمود عبدالرازق عبدالعزيز 399.5

1524856 روان مجدي حسن أحمد مشرف 399.5

1349777 محمد ياسر محمد محمد السيد ناصر 399.5

1660765 انس محمد فوزى طه حسين 399.5

1009391 مروان محمد رجب غزال 399.5

1412865 حنين عصام عبد الحليم محمد دعبس 399.5

1383098 الزهراء عبدالحميد محمد محمد علوان 399.5

1842031 عبدالرحمن جمعة حسان محمد 399.5

1012413 ادهم معتصم بالله محمود احمد 399.5

1410627 محمد منصور محمد منصور محمد 399.5

1310690 يوسف عثمان محمد محمود صالح 399.5

1836868 انس مصطفى على احمد 399.5

1323874 محمود حسام عبدالغفار عفيفى 399.5

1591254 محمد وليد عبد الكريم عبد الحميد مهدى 399.5

1039056 احمد حسن عبدالحليم لبيب الياس 399.0

1836945 مصطفى احمد مصطفى عبد الرحمن 399.0

1323849 احمد شريف محمد عبدالهادى 399.0

1591242 محمد اسامة عبد الفتاح عبدالله حمزه 399.0

1125703 نانسى اشرف جورج صبرى 399.0

1657733 عبد الرحمن ايمن محمد يوسف عبد المقصود قشقش 399.0

1239627 مريم احمد جمال سعد ابراهيم سعد 399.0

1558030 هشام السيد احمد محمد الطيارى 399.0

1069692 عمر مختار شعيب ضيف الله 399.0

1687374 انس اشرف بدوى عبد القادر 399.0

1217240 احمد سيد سعد مراد 399.0

1410581 ريمون رفعت سامى رزق الله 399.0

1172761 مصطفى محمود عبدالله احمد احمد شراب 399.0

1647446 احمد ثروت الدسوقى احمد زلمه 399.0

1214681 بيتر رفعت نعيم شحاته 399.0

1407055 ادم ايمن عبد الفتاح عبد الحميد الاحول 399.0

1442534 محمد ايمن رجب كمال الصايغ 399.0

1518442 مهند محمود قطب محمد محمد 399.0

1497138 نور محمود رزق محمد البياع 399.0

1518393 انس محمود عبد الله محمد عطا الله 399.0

1481047 محمد وليد محمود حسن المسلمي 399.0

1497082 مازن مجدى محمد القبارى يوسف سليمان 399.0

1166578 محمد امير احمد فهمى 398.5

1622308 جنى سعيد محمود السيد 398.5

1177723 احمد سالم سعيد محمود 398.5

1481057 نور سامح سمير عبد الله العطوي 398.5

1129208 احمد حسن محمد جلال الدين احمد القالع 398.5

1804123 محمود احمد محمود احمد 398.5

1214175 محمد عادل صالح محمد فتح الله 398.5

1522221 عبدالرحمن على عبدالله اسماعيل 398.5

1031517 محمد رفعت عبدالحميد عبدالغفار 398.5

1858469 أحمد حاتم أحمد عثمان 398.5

1217659 احمد محمود محمد النجار 398.5

1426301 احمد عبد العزيز بسيونى علي العفيفى 398.5

1014912 بهاءالدين اشرف عيسي محمد 398.5

1407001 حمدى أسامة حمدى احمد المدبولى 398.5

1234514 يوسف مجدى عبدالخالق قطب دسوقى 398.5

1559943 معتز عمر رمضان محمد غازى 398.5

1007788 مريم محمد عبدالمحسن عبدالخالق 398.5

1588463 أحمد محمد معوض يوسف حجازى ناصر 398.5

1588116 فراس محمد عبد الكريم مصطفى زايد 398.3

1219215 احمد محمد خيرى عبد الحميد حسن 398.0

1858487 عبد الرحمن ناجح زيدان السمان 398.0

1127191 معتز اشرف محمد محمد هندى 398.0

1588477 عبد الله رائد عبد الحليم عوف 398.0

1215072 عمر صبحى سعيد عبدالرحمن 398.0

1840217 احمد مصطفى حسن محمد 398.0

1140616 عبدالله محمد عبد الحميد محمد 398.0

1410529 محمد عبد الله احمد عليوة الشيوى 398.0

1323850 انس عبدالعزيز محمود سليمان 398.0

1871490 مريم احمد محمد علي رضا 398.0

1315123 عبدالله علاء الدين عطيه جمعه 398.0

1426318 عبد الرحمن ابراهيم محمود ابراهيم عبد القادر 398.0

1323872 محمد ايمن محمد على امام 398.0

1809913 اسامة اشرف عبدالوهاب محمود 398.0

1275393 عبدالله طارق سيد احمد محمود 398.0

1463560 محمد محمد محمد محمد غالى 398.0

1375821 احمد رضا محمد صديق على 398.0

1795332 زياد ابراهيم محمد محمود 398.0

1368321 خالد مصطفى محمد عبدالرحمن بيومى 398.0

1509115 يعقوب عيد محمد منصور هنداوى 398.0

1369612 شريف عماد نعيم كامل 398.0

1797430 زياد احمد عبيد الشاذلى على 398.0

1497014 خالد عشور عبدالرحيم حسين 398.0

1713647 زياد محمد عبدالحميد رباح حسين 398.0

1479610 فرح عماد حمدى محمد اسماعيل 398.0

1716498 سلمى ممدوح رأفت ممدوح 398.0

1607793 عاصم عبد المنعم منصور جاد محمد 398.0

1687748 كريم هانى محمد مصطفى 398.0

1668063 محمد حميدو عبده توفيق محمد 398.0

1138489 مهدى محمد مهدى الكردانى 397.5

1478015 اية محمد رفعت نجيب علي 397.5

1363957 بيتر عصام زكى ايوب 397.5

1657776 روعه احمد عطيه محمد عبد الله 397.5

1157681 اميره صابر امبارك على احمد 397.5

1491672 محمد احمد ابراهيم معوض 397.5

1366210 شهد شريف حامد محمود عبدالرحمن 397.5

1761235 محمود خميس ابراهيم عبد الحفيظ 397.5

1171653 اروى ابراهيم ابراهيم ابراهيم 397.5

1491742 يوسف حسام السعيد محمد دسوقى 397.5

1344397 رمضان محمد رمضان امام محمد دياب 397.5

1861036 احمد محمود عبد اللاه محمد 397.5

1008832 انطون مجدي يعقوب نظير 397.5

1449734 عبدالرحمن اسامه محمد فتحى غازى الرفاعى 397.5

1334260 محمد بلال محمد احمد موسى 397.5

1463543 عمر محمد محمود محمود عمر 397.5

1014914 حسين محمد حسين احمد 397.5

1439486 عبد الرحمن احمد فتح الله ابوقنديل 397.5

1338362 عمر حاتم حسن عبدالجواد عطايا 397.5

1427424 اسيل احمد صبحى محمد بسيونى 397.5

1039820 يوسف هاني سيد عفيفي 397.5

1426023 احمد طارق حمدان احمد سلامه 397.5

1280977 احمد عبدالرحمن محمد راغب عبدالمعطى 397.5

1410646 يوسف عاطف محمد غريب 397.5

1234884 محمد جمال جمعه السيد 397.5

1407245 حازم عصام السيد عبد الرحيم عبد الجليل 397.5

1259914 علا ياسر عبدالقوى الشيخ 397.5

1575440 مازن سمير عبدالقادر عبدالودود دياب 397.5

1239632 مريم محمد رمضان محمد 397.5

1578136 اسامه ايمن محمد محمد هلال 397.5

1008829 احمد جمال سيف النصر ابراهيم 397.0

1840229 محمود محمد محمد الطيب امين 397.0

1242577 محمود محمد الباسل حجازى 397.0

1561007 سما اشرف محمود الازمازى عبد الفتاح 397.0

1012038 باسل احمد محمد عبدالمنعم شاهين 397.0

1801227 زياد عبده حسين احمد 397.0

1234896 محمد سمير عبدالحميد عبدالحى 397.0

1555789 عمرو محمد رشاد قاسم يوسف 397.0

1129218 عبدالله علاء الدين فهمى السعدنى 397.0

1671283 ملك محمد محمد ابو السعود الخريبى 397.0

1250740 يوسف جمال محمد على بردانه 397.0

1407549 احمد محمد السيد على جبر 397.0

1129344 الاء احمد محيى الدين احمد سويدان 397.0

1687387 يوسف سامح رياض ابراهيم 397.0

1219940 مريم حسام محمد احمد العجوز 397.0

1406860 يوسف سامح السيد عبدالموجود 397.0

1121275 ماثيو بطرس جرجس مرقص 397.0

1411876 نور احمد محمود خليل الصراف 397.0

1218177 عمر احمد محمد سالم على كشك 397.0

1436338 محمد حاتم مختار محمد جاد الشحرى 397.0

1123127 مارتن ميلاد ايليا بولس يوسف 397.0

1463523 السيد اشرف رمضان محمد على بكرى 397.0

1323866 كريم محمد محمود يوسف 397.0

1490438 عبد الرحمن محمد سعيد السيد صالح 397.0

1055244 محمود جمال فاروق محمد 397.0

1477337 مارك عاطف عدلى راضى نسيم 397.0

1338360 خالد السيد ابراهيم متولى خاطر 397.0

1519908 بسمله محمد على عبد الحميد 397.0

1052726 يوسف محمد مجاهد مرتضي مرسي 397.0

1530684 حمزة عبدالعزيز حمزة عبد البديع غريب 397.0

1364596 يوسف محمد محمد عبدالعليم 397.0

1166842 محمد رمضان عبدالفتاح محمد 397.0

1365621 مريهان محمد عبدالمقتدر محمد البشبيشي 397.0

1164963 محمد طارق السيد محمد احمد 397.0

1371194 حسام السيد ابوالنجا سليمان العميرى 397.0

1137656 مينا وائل تناغو فهمى سدراك 397.0

1136196 ساره عادل بكر عبد العزيز 397.0

1135444 محمد احمد محمد محمد الطناحى 397.0

1686692 عيسى محمد عيسى محمد السندوبى 396.5

1339994 ابراهيم سعد لطفى عبدالهادى 396.5

1526808 سمر محمد احمد محمود جمعه 396.5

1135814 علا ابوبكر محمد عبدالحفيظ 396.5

1718322 عبدالله السيد احمد جادعلى 396.5

1333948 يوسف وليد احمد محمد عامر 396.5

1500598 هبه طارق أحمد عبد الغفار محمد 396.5

1153769 احمد مجدي رشدي عبد الباسط 396.5

1719640 حمزه علاء ابراهيم منصور صقر 396.5

1315969 سلمى محمد عبدالناصر ابراهيم 396.5

1481190 محمود مروان محمود موسى 396.5

1172954 سيف هشام عبدالمنعم عفيفى محمد 396.5

1703728 عمر السيد محمد فخرى السيد محمد 396.5

1323865 كريم حسن حامد عبدالمعطى عماره 396.5

1482504 عمر ابراهيم احمد عبدالمعطى السجان 396.5

1124148 ملك اشرف حسن الكيال 396.5

1487774 ميرنا محمد كمال عيسى 396.5

1282098 يوسف هشام العزب مصطفى حويت 396.5

1410576 حسن طارق حسن حسن الشناوي 396.5

1010469 علي سعيد محمد عبدالعزيز 396.5

1407076 عبد الله احمد عبد الله طمان 396.5

1312695 عمر احمد عبدالمهيمن ابراهيم محمد 396.5

1407093 مكسيموس نصيف بسيط جرس 396.5

1014813 ارساني عبدالمسيح بشري بشاي 396.5

1563123 حسام محمد حامد ابراهيم متولى 396.5

1217237 يوسف حامد السيد اللقوه 396.5

1587505 غاده على مصطفى ابو المجد الشيخ 396.5

1220896 ابراهيم ماهر ابراهيم عبدالغنى جاد الحق 396.5

1261482 عبدالرحمن محمود عبدالكريم فرج مبروك 396.5

1261517 مينا مجدى بشرى عزيز رزق 396.5

1758405 ضحى محمد سيد عبد الشافى 396.0

1010001 مؤمن عمر عطيه عبدالرحمن 396.0

1591258 مصطفى احمد عبدالسلام مرسي 396.0

1219614 سلمى هشام احمد احمد على مرعى 396.0

1773154 برسوم وحيد برسوم راجى 396.0

1016305 مارك يوسف شوقي بدروس 396.0

1577240 عمرو محمد احمد محمد القفاص 396.0

1264240 عبدالله سعد محمد السيد 396.0

1789103 مكاريوس صفا ملقى عطيه 396.0

1016396 عبدالرحمن عصام عبدالرحمن عبدالحميد 396.0

1559891 احمد مصطفى محمد يوسف ابو عتمان 396.0

1273373 محمد سعد السيد محمد دبور 396.0

1687223 عبدالله محمد كمال محمدالدسوقى على 396.0

1064150 عمر جمال حامد عبدالوهاب 396.0

1559898 بيتر عادل لويز سعيد عبد الشهيد 396.0

1220376 محمد عنتر محمد محمد حسين 396.0

1643587 محمود السيد محمد محمد عطا الله 396.0

1172857 محمد محمود نصر عبدالونيس عبدالقوى 396.0

1404766 محمد محمود احمد محمد محمد علي 396.0

1281788 ناجى احمد ناجى عليوه خطاب الأعصر 396.0

1865965 بيشوى يوسف فكرى جبره 396.0

1156247 زياد محمد شعبان عبدالحميد 396.0

1406517 عمر عبد القوي عاطف محمد زيد 396.0

1344101 يوسف عبدالرحمن عبدالمعز بدر 396.0

1410613 محمد جمعه عبد الظاهر عبد الحليم عمر 396.0

1163422 زياد احمد ربيع احمد على 396.0

1410640 مينا ماجد سعد داود حنا 396.0

1136571 نور وائل مدحت على عبد السلام 396.0

1436730 يوسف اكرامي خليل السيد خليل 396.0

1144024 مينا اشرف حلمي سروانس بطرس 396.0

1485731 احمد شريف عبد المنعم عبد الحميد مبروك 396.0

1133771 احمد محمد ابو زيد محمد حسن 396.0

1518334 عمرو احمد ابراهيم محمد مكى 396.0

1131068 ملك محمد حاتم عبدالحميد صبرى 396.0

1501504 مصطفى فتحى على عامر على العجوز 396.0

1530689 عبد الرحمن رمضان عبد الحميد عبدالحميد الطواب 396.0

1364538 اسلام عبدالحميد السيد عبدالرازق 395.5

1870991 كريم اشرف مصطفى ابو العلا 395.5

1132971 محمد عبدالرحمن محمد محمد 395.5

1528115 عمر رمضان ابراهيم على على مرعى 395.5

1275386 سيف عاطف موسى محمد موسى 395.5

1837571 تسبيح وليد محمد عبد العزيز 395.5

1135909 بيتر رامى الفى رياض 395.5

1508452 اسراء محمد كامل محمد مراد 395.5

1312319 عبدالله حسين حمدى حسين شحاته 395.5

1662558 ادهم عطيه مصطفى مصطفى 395.5

1141003 جورج ابراهيم عزيز جلبى 395.5

1497129 معتز حسن على حسن السيد 395.5

1246777 ايه حسن مجدى محمد محمود 395.5

1714449 محمد محمود محمد سليمان ربيع 395.5

1159302 محمد فؤاد محمود حافظ سعيد 395.5

1482510 محمد ياسر عبد العليم عبد الحميد سمك 395.5

1261366 البراء محمد عبدالمجيد محمد مكى 395.5

1715600 عبد الله احمد محمد محمد رزق 395.5

1166425 احمد سيد احمد حماد 395.5

1482582 ياسين شهاب الدين محمد توفيق عبدالغفار ابراهيم 395.5

1257362 ابراهيم طارق ابراهيم معوض دسوقى 395.5

1711985 معاذ ايهاب الشحات محمد المليجى 395.5

1128403 انجى وائل شنيف محمود على 395.5

1478739 محمد محمود نور الدين أحمد شمس الدين 395.5

1265643 معاذ محمود محمد ادريس 395.5

1691328 عمر السيد أحمد محمد السحراوى 395.5

1066488 محمد علي محمد كامل 395.5

1491758 احمد حسين علي حسن 395.5

1179648 احمد فؤاد عبد الحميد عبد القادر مدين 395.5

1436713 ايمن صلاح محمد ابراهيم مرسى 395.5

1040239 ملك محمد الحسيني عبدالفتاح 395.5

1406836 ادهم محمد حسين جابر محمد الشباسي 395.5

1181165 سيف خالد عمر عبد الرحمن 395.5

1555796 مريم محمد محمد عبد المنعم طنطاوى 395.5

1012548 عبدالرحمن احمد نجيب محمد طه 395.5

1557862 رضا محمد بسيونى الصيفى 395.5

1217441 محمد باهر محمد عبد المقصود غانم 395.5

1578102 احمد سامى ابراهيم الدقناوى 395.5

1014811 احمد محمد شحاته محمد 395.5

1784747 ايه محمد سيد عبد الجواد 395.0

1220371 امين محمد حسن احمد احمد حمدتو 395.0

1559903 خالد محمود شاكر محمد لاظ 395.0

1012104 معاذ محمد احمد نصر 395.0

1658404 محمد عصام محمد اسماعيل مصطفى النفرى 395.0

1219557 سما محمد على محمد الشوربجى 395.0

1594497 ندى احمد محمد عبد الكريم محمد 395.0

1043588 يوسف حجاج فوزي مرسي 395.0

1649888 مصطفى مسعد عبد المنعم مسعد الشترى 395.0

1215465 احمد خالد توفيق عبد الرحمن هندى 395.0

1578317 محمد محمد رأفت كامل حال 395.0

1121354 محمد مجدى حسين مراد محمد 395.0

1634852 عبد الرحمن سعد صبرى السيد محمد التوابتى 395.0

1267538 سلمى خالد سعيد محمد 395.0

1559899 جاك هانى فاروق عبد المسيح ويصا 395.0

1052821 مريم سامح يسن عبدالمطلب 395.0

1622354 يوسف اسامه مسعد خالد محمد ابو الفضل 395.0

1264643 محمود حازم ابراهيم عبدالغنى السقا 395.0

1564092 عمرو خالد رخا محمد الجبالى 395.0

1127505 مازن علاء محمود مصطفى 395.0

1622278 احمد عماد حمدى ابو عتاب خالد خليفه 395.0

1323870 محمد احمد عبدالحميد امام محمد 395.0

1567088 زياد أحمد زيدان عزام 395.0

1177004 حسن احمد حسن عبدالغنى العدل 395.0

1874609 مينا عادل د اوود ابر اهيم 395.0

1311863 يوسف ايمن محمود محمد ابراهيم 395.0

1406995 احمد باسم عبد السلام عبدالله ابوكيله 395.0

1137410 تقى الرحمن احمد محمد الدمرداش 395.0

1439679 احمد شريف جابر حسونه 395.0

1311959 حسن عبدالله حسن محمد مرسى النجار 395.0

1491769 اياد حسين محمد عبد المنعم مطاوع 395.0

1138652 زينه عبد الحميد احمد عبد الحميد 395.0

1487750 اية ياسر محمد عبدالسلام 395.0

1328982 يوسف باسم منير جورجى نسيم 395.0

1485766 بلال محمد زكريا محمد سيد احمد الازهري 395.0

1147837 الاء طارق جابر عبدالمقصود 395.0

1555785 خالد محمد عبد الفتاح رجب على 395.0

1132968 ضحى هانى كمال حسن الروبى 395.0

1131148 مريم عماد ابراهيم حليم منطورة 395.0

1126129 زياد محمد فاروق محمد 395.0

1129764 عمر ياسر السيد ابراهيم السيد مصطفى 395.0

1843072 مايكل سامى كامل جورجى 394.5

1350467 عمر محمد دسوقى محمد احمد 394.5

1528119 كيرلس نبيل جرجس ابراهيم حنا 394.5

1130278 ايسل وليد محمد عبداللاه محمد خلف الله 394.5

1599911 محمود مدحت عبد الهادى محمد عبد الهادى 394.5

1355323 عمرو ناجى عبدالسميع شاهين 394.5

1497127 معاذ حسن على صالح طلبه 394.5

1131861 مازن محسن مصطفى حافظ مصطفى 394.5

1604933 محمود عبدالله مصطفى محمد ايوب 394.5

1356790 عمر سيد سعيد على الروبى 394.5

1501491 خالد محمد احمد عبدالمجيد احمد 394.5

1135096 جنى احمد قاسم عثمان 394.5

1648275 مصطفى عاطف مصطفى عياد مصطفى 394.5

1371451 عبدالرحمن زكريا طلعت عبدالموجود 394.5

1504156 فرح على السيد أحمد السيد 394.5

1146936 يوسف طلعت فاروق احمد السيد 394.5

1687225 يوسف وائل على حسين قنديل 394.5

1278277 فاروق احمد فاروق عطا الله 394.5

1479448 ايمان اشرف محمد شوقى محمد شكري رجب 394.5

1168658 منار سعيد محمد حسن عبد الصمد 394.5

1687384 محمد وليد فوزى طه خميس 394.5

1321178 عبدالرحمن جلال شعبان السيد 394.5

1481334 ميسرة احمد ابراهيم عبد المعطي 394.5

1166440 عبدالرحمن عيد عبدالتواب خليل 394.5

1687386 يوسف اسامه البدوى حامد 394.5

1275361 احمد محمد طلعت الفقي 394.5

1481459 محمد السيد الشاطبي السيد سعيد 394.5

1125749 محمود هشام محمد احمد حسن 394.5

1687074 محمد احمد محمد حسن يوسف عنان 394.5

1213324 على امير ابوزيد عبدالحميد 394.5

1485749 احمد يسرى احمد عبد الحافظ 394.5

1050118 رحمه محمد عبدالمنعم عويس 394.5

1690518 سيف الدين سامح سعيد صبحى على 394.5

1063047 محمود محمد عبدالعظيم شعبان 394.5

1482435 احمد محمد احمد السيد 394.5

1122072 جنى عماد الدين فضل شنب 394.5

1715340 عمر احمد احمد فاروق احمد 394.5

1068325 ابرام اشرف ثابت جرجس 394.5

1462224 عمار مجدى عبدالعزيز عبدالرحمن عرب 394.5

1462229 عمر محمد السيد وفا حسن احمد 394.5

1436719 عمر مصطفى سعد محمد الرفاعى عزام 394.5

1426319 عبد الرحمن احمد عبدالمعبود الشوربجى 394.5

1425700 محمد باسم محمد صفوت عبد التواب 394.5

1401633 نور اسامة محمد حفنى 394.5

1416385 نور احمد عبد الستار عبد الحميد احمد 394.5

1424985 سمير سامح سمير فوزى 394.5

1578303 محمد عصام عزت على شطا 394.5

1177452 عبدالرحمن محمد حنفي يوسف حسن 394.0

1689269 عبد الرحمن محمد عطيه عبد المقصود عطيه 394.0

1125582 محمد احمد رضوان عبد الرحمن 394.0

1559901 حمزه جادالله محمد عطيه جادالله 394.0

1213225 ابراهيم فايز محمد حسن هندام 394.0

1626947 عبد الرحمن على المهدى السيد عبد الهادى 394.0

1128724 احمد السيد ماهر السيد محمد نصير 394.0

1419961 اسامه حسين ابواليزيد حسن كرم 394.0

1217294 ساره ابوبكر محمد المحمودى 394.0

1621742 زياد محمد عبد الفتاح حامد برهام 394.0

1129217 عبدالرحمن عماد انور السيد محمود 394.0

1406831 احمد شريف عبدالمنعم على ابو السعود 394.0

1268047 عبدالله جميل محمد بهجت نصر 394.0

1840471 مريم ابو المواهب ابراهيم احمد 394.0

1129741 حبيبه هيثم احمد محمد عفيفى 394.0

1410185 مهند عبد الله عبد العزيز محمد مرجان 394.0

1264032 محمد وجيه حسن علام 394.0

1425004 يحيى محمد عبد الفتاح هدايه 394.0

1129245 يوسف وليد محمد رفعت محمد سيد 394.0

1426015 محمود محمد السيد النجارى 394.0

1220858 سيف الدين هيثم محمد فهمى 394.0

1449387 محمد انور سامى عبد السلام سعد 394.0

1018619 عبدالرحمن ممدوح محمد عبدالوهاب 394.0

1475676 فادى مدحت جورج عبده دميان 394.0

1226675 انس محمد رفاعى عبدالحميد 394.0

1477328 عمر أحمد محمد عبد الله سيد أحمد 394.0

1015084 محمد وليد محمد محمود راضي 394.0

1497091 محمد اشرف على احمد محمد سعد 394.0

1324466 براء هادى محمد محمد ابراهيم 394.0

1518416 عمرو خالد محمد نصر الشنيطى 394.0

1014967 هلا محمد عبدالفتاح حسن 394.0

1518993 زياد عبد الحليم جاب الله خير الله عويس 394.0

1275419 محمد عماد عبدالصمد ندا 394.0

1014913 حازم احمد حسانين عويس 394.0

1281004 مروان هيثم منوفى ابراهيم جمال الدين 394.0

1010325 عمر محمد ابراهيم محمد ابراهيم 394.0

1314077 جوى اشرف دريهم يونان 394.0

1166338 ابراهيم سامى عبدالرءوف ادريس سيد احمد 394.0

1282335 عمرو أحمد أحمد عبدالوهاب سيد احمد 394.0

1159372 يوسف علاءالدين يوسف فرغلى محمد 394.0

1344222 عبدالرحمن حماده عبدالجليل البديوى 394.0

1172932 حسن احمد عبدالبديع احمد احمد 394.0

1153875 باسل مجدى فرغلى فرغلى 394.0

1155564 مارينا اسحق يوسف عبده 394.0

1158525 احمد رامى زهران رضوان 394.0

1140597 احمد محمد صقر رمضان 394.0

1130281 جنى محمد عبدالرازق عبدالله شاهين 394.0

استثناءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من التوزيع الجغرافي

وكشف المجلس الأعلى للجامعات إعفاء 1500 طالب من أوائل الجمهورية بمرحلة الثانوية العامة 2023 بواقع "500 من كل شعبة سواء علمي علوم، علمي رياضة، أدبي" من قواعد التوزيع الجغرافي، والمصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.