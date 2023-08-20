متى تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية؟ مصدر يكشف الموعد النهائي

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، ارتفع بحث طلاب الثانوية العامة 2023، حول معرفة موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للالتحاق بالجامعات، خاصة بعد قرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني المرحلة الثانية يومًا إضافيًا.

وكان من المقرر لـ موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023 يوم أمس السبت 19 أغسطس الساعة السابعة مساءً، وجاء مد فترة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بـ التنسيق الإلكتروني حتى الآن.

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موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويترقب الطلاب معرفة موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، حيث من المنتظر أن يسجل خلالها نحو 350 ألفا و133 طالبًا وطالبة من مختلف التخصصات العلمية والأدبية، موزعين ما بين طلاب علمي علوم ورياضة وأدبي، والتي تم تحديد الحد الأدنى بالنسبة للشعبة العلمية بـ 250 درجة، أما طلاب الشعبة الأدبية يمكنهم التسجيل بداية من 238 درجة فأكثر، وبالتالي يتوقع أن يكون موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة، خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.

وكان قد قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد 20 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

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موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

جدير بالذكر أنه عادة ما تستغرق عملية إعلان النتائج مدة 48 ساعة من غلق باب كتابة الرغبات، ووفقًا لما كشفته بعض المصادر فإن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية سيكون صباح الثلاثاء 22 أغسطس 2023.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي على أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.

وأكد مكتب التنسيق أنه يحق لطلاب الثانوية العامة بالدور الثاني التقدم للتنسيق للالتحاق بالجامعات 2023/ 2024، بعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني ولهم أماكن بالكليات والجامعات.

وأوضح مكتب التنسيق، أنه يتم ترشيح طلاب الثانوية العامة للدور الثاني بالكليات الجامعية والمعاهد وفقا للمجموع الحاصل عليه في الثانوية العامة والحد الأدنى للكليات سواء بالمرحلة الأولى للتنسيق أو المرحلة الثانية.

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وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.