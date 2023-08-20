ماء الأرز حل سريع وفعال لزيادة طول الشعر

الشعر الطويل حلم العديد من الفتيات لزيادة جمالهن لأن الشعر علامة من علامات الجمال المميزة التى تسعى لها الفتيات دائما.

وزيادة كول السعر يحدث بالتغذية الجيدة من الداخل أولا والعناية بالشعر من الخارج من خلال الوصفات الطبيعية والزيوت المهمة للشعر.

ماء الأرز تزيد طول الشعر سريعا

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر.

المكونات:-

3 ملاعق أرز

كوب ماء مغلي

ملعقة زيت روز مارى

ملعقة زيت جرجير

ملعقة زيت خروع

الطريقة:-

ننقع الأرز فى الماء الساخن لمدة ساعتين، ثم نصفيه ونأخذ ماءه.

ثم نحضر زجاجة صغيرة ونضع بها الزيتون المذكورة فى المكونات، ثم نضيف لها ربع كوب ماء الأرز.

حيث ونخلطها معا جيدا، ونرج جيدا قبل الاستخدام، حيث يرش على جذور الشعر جيدا ويترك ساعة ثم يغسل بعدها ونكررها مرتين أسبوعيا.

وماء الأرز المتبقي نرشه على الشعر يوميا لمدة ساعتين ونغسل الشعر بالماء الفاتر.

زيادة طول الشعر، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

Advertisements

-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية، وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.