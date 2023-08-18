السبت 19 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لتنعيم الشعر فى نصف ساعة فقط

تنعيم الشعر، فيتو
تنعيم الشعر، فيتو

الشعر الناعم من أفضل أنواع الشعر التى تفضلها الفتيات بمظهره الجذاب، وتسعى الفتيات دائما إلى تنعيم الشعر بطرق عديدة.

ورغم ظهور أساليب حديثة لتنعيم الشعر إلا أن الوصفات الطبيعية ما زالت الأفضل لأنها غير مكلفة ولا تضر بالشعر بل تغذية وتزيد من طوله ونعومته.

وصفة طبيعية لتنعيم الشعر فى نصف ساعة 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل وصفة طبيعية لتنعيم الشعر فى نصف ساعة.

المكونات:-

2 ملعقة جل كتان 

2 ملعقة زبادى

2 ملعقة عسل نحل

الطريقة:-

  • نحضر المكونات ونضعها معا فى بولة ونخلط جيدا حتى نحصل على قوام سائل متجانس.
  • نادر الخليط على الشعر النظيف من الجذور حتى الأطراف ونتركه لمدة نصف ساعة على الشعر.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الدافئ ثم بالماء الفاتر ثم بالشامبو.
  • نكرر الوصفة مرة أسبوعيا.
  • عند تحضير المكونات يجب أن تكون الكميات متساوية على حسب طول وكثافة الشعر فيمكن ملعقة من كل مكون ويمكن اثنان.
  • ولعمل جل بذور الكتان فى المنزل نأخذ ملعقة بذور كتان ونضيفها لكوب ماء، ونتركها على النار الهادئة تغلى حتى تتحول إلى جل، ثم نصفيها وهى ساخنة ونترك الحل يبرد ويكون جاهز للاستخدام.
وصفة طبيعية لتنعيم الشعر فى نصف ساعة، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك 

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية، وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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