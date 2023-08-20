أول قرار ضد الشرطة المزيفة بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية حبس عصابة انتحلت صفة قانونية ضباط شرطة لسرقة أموال المواطنين بالبساتين، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بتعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واتفقا على التقابل بدائرة القسم.. لتغيير مبلغ مالي عملة محلية بما يساويه من عملة أجنبية، وعقب حضوره للمكان المتفق عليه فوجئ بعدد 3 أشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص"، وادعوا بكونهم من "رجال الشرطة" - وقاموا بالاستيلاء منه على المبلغ المالي المشار إليه "ولاذوا بالفرار".

Advertisements

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة الجيزة) وبحوزتهم (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- طبنجة صوت - مبلغ مالي من متحصلات الواقعة - السيارة المستخدمة في ارتكاب الوقعة "ملك أحدهم").

وبمواجهتهم واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب عن طريق استخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.. وباستدعاء المجني عليه إتهمهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.