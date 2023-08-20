حملات لضبط المواد المخدرة والأسلحة النارية فى مديريات أمن أسوان ودمياط والبحيرة
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط - البحيرة) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت جهودها باشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية بمديرية أمن أسوان من ضبط (4) قضايا "سلاح" ضُبط خلالهم (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4) متهمين لعدد (2 منهم معلومات جنائية) و(6) قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين)، بحوزة (8) متهمين لعدد "4 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ (805) أحكام قضائية متنوعة.
مديرية أمن دمياط
ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 24 كيلو جرام لمخدر البانجو –
6 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات)، بحوزة (5 متهمين لـ"4منهم معلومات جنائية").
مديرية أمن البحيرة
ضبط (20) قضية "سلاح" ضُبط خلالهم (1 بندقية خرطوش – 5 طبنجات – 14 فرد محلى - وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 5 خزائن) بحوزة (18) متهما لعدد (6 منهم معلومات جنائية).
ضبط (24) قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (4,740 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 540 قرصا مخدرا)، بحوزة (25) متهما لعدد "18 منهم معلومات جنائية" و تنفيذ عدد (1313) حكما قضائيا متنوعا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
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