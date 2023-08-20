الأحد 20 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط عصابة مباحث قسم شبرا المزيفة للنصب على المواطنين

مديرية أمن القاهرة،
مديرية أمن القاهرة، فيتو

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة مباحث شبرا للنصب على المواطنين.

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البداية وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث شبرا بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (7 أشخاص "لعدد 4 منهم معلومات جنائية") مستقلين سيارة "ميكروباص" حال قيامهم بالشروع في النصب على (مالك مكتبة - مقيم بدائرة قسم الشرابية "بحوزته مبلغ مالي") بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.

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 وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه نظرًا لسابقة قيامه بالتعامل معه فى مجال الإتجار بالنقد، اختمرت في ذهنه الشروع فى النصب على المجنى عليه بأسلوب انتحال الصفة، حيث قام بالتواصل معه بزعم رغبته فى تبديل مبلغ مالي "عملات أجنبية" إلى العملة المحلية واتفق معه على التقابل بدائرة القسم وفى سبيل ذلك قام بالاستعانة بباقي المتهمين لانتحال صفة رجال شرطة للنصب على المجني عليه أثناء عملية تغيير العملة وقاموا بالتوجه لمحل الضبط وارتكاب الواقعة، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما سبق.

وبمواجهة المجني عليه بأقوال المتهمين أيدها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

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مباحث شبرا مديرية أمن القاهرة انتحل صفة مباحث شبرا

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