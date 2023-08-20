الأحد 20 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بمحافظة الشرقية ( صور)

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة  بمحافظة الشرقية.

رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 


وضبط (سيدة وشخصين "لإثنين منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام - 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام).
وضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة وبحوزته (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام).
وضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة وبحوزته (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام).
و ضبط (شخصين) وبحوزتهما (كمية لمخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرامات – دراجة نارية " بدون لوحات").
و ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله دراجة نارية " بدون لوحات " وبحوزته ( كمية لمخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام - سلاح أبيض).
 

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 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (550,000 خمسمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتى ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

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الاتجار بالمواد المخدرة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الاسلحة والذخائر الأجهزة الأمنية مخدر الهيروين مخدر الحشيش

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