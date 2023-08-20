الجيش الروسي يتصدى لهجوم أوكراني بطائرات مسيرة على مقاطعة روستوف

نجحت القوات الروسية في التصدي لهجوم أوكراني باستخدام طائرات مسيرة، اليوم الأحد في مقاطعة روستوف الروسية.





هجوم بطائرات مسيرة على روستوف

وقال حاكم مقاطعة روستوف أون فاسيلي جولوبيف، إنه تم اعتراض ثلاث طائرات بدون طيار من طراز كاميكازي، في المقاطعة دون وقوع إصابات.





وأوضح حاكم مقاطعة روستوف أن سقوط مسيرتين في مجمع وحدة عسكرية في كامينسك وأخرى، على بعد كيلومتر شمال نوفوشاختينسك، مؤكدًا عدم وقوع أي إصابات أو أضرار.



وقال الحاكم إنه تم اعتراض الطائرات بدون طيار باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية، لافتًا إلى أن الدفاع المضاد للطائرات لم يتم تفعيله لأنها أهداف صغيرة.



وفي وقت سابق من اليوم ذكر حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، بإصابة 5 أشخاص جراء هجوم مسيرة أوكرانية على محطة للسكك الحديدية بمدينة كورسك الواقعة على بعد 450 كيلومترا جنوب غرب موسكو.



وكتب ستاروفويت في صفحته على "تليجرام"، اليوم الأحد: "وقع هجوم مسيرة أوكرانية بمدينة كورسك. وفق معلومات تمهيدية اصطدمت المسيرة بسقف محطة للسكك الحديدية، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة بسبب الزجاج المكسور".





وأضاف أن الخدمات الخاصة تعمل حاليا في مكان الحادث، مؤكدا أنه يتم تحديد ملابسات الاعتداء.



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إحباط محاولة تنفيذ هجوم إرهابي

من جانب أخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح الأحد، إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة ضد أهداف في موسكو وضواحيها.

