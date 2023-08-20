الأحد 20 أغسطس 2023
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خارج الحدود

عودة العمل في مطارات موسكو بعد توقف مؤقت لأغراض أمنية

مطارات موسكو، فيتو
مطارات موسكو، فيتو

أعلنت وكالة النقل الجوي الروسية صباح اليوم الأحد عودة العمل في مطارات العاصمة موسكو.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت السلطات الروسية عن توقف مؤقت داخل مطارات العاصمة موسكو بسبب "أغراض أمنية".

 

هجوم مسيرة أوكرانية على محطة سكك حديد في روسيا

ومنذ ساعات، أفاد حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، بإصابة 5 أشخاص جراء هجوم مسيرة أوكرانية على محطة للسكك الحديدية بمدينة كورسك الواقعة على بعد 450 كيلومترا جنوب غرب موسكو.

وكتب ستاروفويت في صفحته على "تليجرام"، اليوم الأحد: "وقع هجوم مسيرة أوكرانية بمدينة كورسك..وفق معلومات تمهيدية اصطدمت المسيرة بسقف محطة للسكك الحديدية، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة بسبب الزجاج المكسور".

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وأضاف أن الخدمات الخاصة تعمل حاليا في مكان الحادث، مؤكدا أنه يتم تحديد ملابسات الاعتداء.

 

 إحباط محاولة تنفيذ هجوم إرهابي

من جانب أخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح الأحد، إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة ضد أهداف في موسكو وضواحيها.
وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، إنه جرت ليلة الأحد، محاولة هجوم بطائرة مسيرة إلى موسكو في الاتجاه الجنوبي، لكن قوات الدفاع الجوي أحبطتها.

وبحسب البيان، اكتشفت قوات الدفاع الجوي طائرة بدون طيار تحلق فوق منطقة ستوبنسكي في موسكو، حيث تم قمعها بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية، وبعد أن فقدت السيطرة تحطمت في منطقة مهجورة.
وكشف البيان، أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

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