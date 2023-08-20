مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-8-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد 20 - 8 - 2023، إقامة العديد من المباريات الهامة حول العالم، ضمن منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى.

مواعيد الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا X إيفرتون – 4 مساء – beIN Sports

وست هام يونايتد X تشيلسي – 6.30 مساء - beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال سوسيداد X سيلتا فيجو – 5 مساء - beIN Sports

جيرونا X خيتافي – 5.30 مساء - beIN Sports

ألافيس X إشبيلية – 7 مساء - beIN Sports

الميريا X ريال مدريد – 7.30 مساء - beIN Sports

برشلونة X قادش – 7.30 مساء - beIN Sports

ريال مايوركا X فياريال – 7.30 مساء - beIN Sports

فالنسيا X لاس بالماس – 9.30 مساء - beIN Sports

أوساسونا X أتلتيك بيلباو – 9.30 مساء - beIN Sports

ريال بيتيس X أتلتيكو مدريد – 9.30 مساء - beIN Sports

غرناطة X رايو فاليكانو – 9.30 مساء - beIN Sports.

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مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

روما X ساليرنيتانا – 7.30 مساء - Abu Dhabi

ساساولو X أتالانتا – 7.30 مساء - Abu Dhabi

أودينيزي X يوفنتوس – 9.45 مساء - Abu Dhabi

ليتشي X لاتسيو – 9.45 مساء - Abu Dhabi

مواعيد مباريات الدوري الألماني

يونيون برلين X ماينز – 4.30 مساء

آينتراخت فرانكفورت X دارمشتات – 6.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليل X نانت – 2 ظهرًا - beIN Sports

لوريان X نيس – 4 مساء - beIN Sports

ستاد ريمس X كليرمون فوت – 4 مساء - beIN Sports

لوهافر X ستاد بريست – 4 مساء - beIN Sports

موناكو X ستراسبورج – 6.05 مساء - beIN Sports

لانس X رين – 9.45 مساء - beIN Sports