الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-8-2023 والقنوات الناقلة

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد 20 - 8 - 2023، إقامة العديد من المباريات الهامة حول العالم، ضمن منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى.

مواعيد الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا X إيفرتون – 4 مساء – beIN Sports
وست هام يونايتد X تشيلسي – 6.30 مساء - beIN Sports

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال سوسيداد X سيلتا فيجو – 5 مساء - beIN Sports
جيرونا X خيتافي – 5.30 مساء - beIN Sports
ألافيس X إشبيلية – 7 مساء - beIN Sports
الميريا X ريال مدريد – 7.30 مساء - beIN Sports
برشلونة X قادش – 7.30 مساء - beIN Sports
ريال مايوركا X فياريال – 7.30 مساء - beIN Sports
فالنسيا X لاس بالماس – 9.30 مساء - beIN Sports
أوساسونا X أتلتيك بيلباو – 9.30 مساء - beIN Sports
ريال بيتيس X أتلتيكو مدريد – 9.30 مساء - beIN Sports
غرناطة X رايو فاليكانو – 9.30 مساء - beIN Sports.

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مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

روما X ساليرنيتانا – 7.30 مساء - Abu Dhabi
ساساولو X أتالانتا – 7.30 مساء - Abu Dhabi
أودينيزي X يوفنتوس – 9.45 مساء - Abu Dhabi
ليتشي X لاتسيو – 9.45 مساء - Abu Dhabi

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

يونيون برلين X ماينز – 4.30 مساء
آينتراخت فرانكفورت X دارمشتات – 6.30 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليل X نانت – 2 ظهرًا - beIN Sports
لوريان X نيس – 4 مساء - beIN Sports
ستاد ريمس X كليرمون فوت – 4 مساء - beIN Sports
لوهافر X ستاد بريست – 4 مساء - beIN Sports
موناكو X ستراسبورج – 6.05 مساء - beIN Sports
لانس X رين – 9.45 مساء - beIN Sports

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