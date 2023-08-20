مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-8-2023 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد 20 - 8 - 2023، إقامة العديد من المباريات الهامة حول العالم، ضمن منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى.
مواعيد الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
أستون فيلا X إيفرتون – 4 مساء – beIN Sports
وست هام يونايتد X تشيلسي – 6.30 مساء - beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال سوسيداد X سيلتا فيجو – 5 مساء - beIN Sports
جيرونا X خيتافي – 5.30 مساء - beIN Sports
ألافيس X إشبيلية – 7 مساء - beIN Sports
الميريا X ريال مدريد – 7.30 مساء - beIN Sports
برشلونة X قادش – 7.30 مساء - beIN Sports
ريال مايوركا X فياريال – 7.30 مساء - beIN Sports
فالنسيا X لاس بالماس – 9.30 مساء - beIN Sports
أوساسونا X أتلتيك بيلباو – 9.30 مساء - beIN Sports
ريال بيتيس X أتلتيكو مدريد – 9.30 مساء - beIN Sports
غرناطة X رايو فاليكانو – 9.30 مساء - beIN Sports.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
روما X ساليرنيتانا – 7.30 مساء - Abu Dhabi
ساساولو X أتالانتا – 7.30 مساء - Abu Dhabi
أودينيزي X يوفنتوس – 9.45 مساء - Abu Dhabi
ليتشي X لاتسيو – 9.45 مساء - Abu Dhabi
مواعيد مباريات الدوري الألماني
يونيون برلين X ماينز – 4.30 مساء
آينتراخت فرانكفورت X دارمشتات – 6.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ليل X نانت – 2 ظهرًا - beIN Sports
لوريان X نيس – 4 مساء - beIN Sports
ستاد ريمس X كليرمون فوت – 4 مساء - beIN Sports
لوهافر X ستاد بريست – 4 مساء - beIN Sports
موناكو X ستراسبورج – 6.05 مساء - beIN Sports
لانس X رين – 9.45 مساء - beIN Sports
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