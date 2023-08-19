أخبار مصر اليوم.. مستشار الرئيس يكشف حقيقة ظهور إصابات بمتحور كورونا الجديد في مصر.. تحذير من أمطار رعدية على عدد من المدن

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

تعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمرًا صحفيًا يوم الاثنين المقبل الموافق 21 أغسطس الجاري، وذلك للإعلان عن تفاصيل إطلاق رحلة الـ«1000 كيلو» بمحافظات الصعيد تحت شعار «اسبقي بخطوة»، والتي تتم بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، حيث تهدف الرحلة إلى التوعية، والتدريب، والتمكين للمرأة المصرية.

Advertisements

الجامعة المصرية الروسية هي جامعة مصرية خاصة تأسست عام 2006 لتصبح أول جامعة خاصة في الشرق الأوسط تعمل بالتعاون مع الجامعات الروسية العالمية، وشهادات الجامعة المصرية الروسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وتضم الجامعة المصرية الروسية كلية الهندسة، وكلية الصيدلة، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الإدارة وتكنولوجيا الأعمال، وكلية الذكاء الإصطناعي، وكلية الفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، والألسن واللغات.

كلية الحقوق، لا تتطلب شعبة اللغة العربية بكلية الحقوق أي شروط سوى الحصول على تنسيق كلية حقوق، لكن على جانب آخر تتطلب شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق الحصول على ما لا يقل 35 من 50 في درجة اللغة الإنجليزية وألا تقل درجة اللغة عن 30 من 40 درجة، وتشترط شعبة اللغة الفرنسية الحصول على ما لا يقل 32 من 40 درجة في اللغة الفرنسية وألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن 40 من 50 درجة مع العلم أن الأمر قد يختلف من جامعة إلى الأخرى.

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أحد عشر مسجدًا جديدًا تم حصولها على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ) ليصبح إجمالي ما تم اعتماده حتى تاريخه (37) مسجدًا من الدرجة الأولى الفئة ( أ )، وذلك على النحو التالي:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من جنوب سيناء وعلى جنوب سلاسل البحر الأحمر فى هذه المدن " حلايب، شلاتين، مرسى علم " ونشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد والوجه البحرى

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح غدا الأحد على خليج السويس، حيث تصل سرعتها من 50:60 كم فى الساعة، ما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج من 2,5:3 متر.

متحور كورونا الجديد، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية:"قدرة المتحور الجديد على الانتشار أكثر من الذي قبله".