هل سجلت مصر أي إصابة بمتحور كورونا الجديد؟ مستشار الرئيس للصحة يجيب

متحور كورونا الجديد، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية:"قدرة المتحور الجديد على الانتشار أكثر من الذي قبله".

أعراض متحور كورونا الجديد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد":"التهاب في الحلق وتكسير في العظام من أهم اعراض المتحور الجديد لكورونا".

علاج الإصابة بالفيروسات التنفسية

ولفت: أي شخص يصاب بفيروسات تنفسية يجب عليه الإلتزام بالراحة التامة في المنزل، والحصول علي أي نوع من الباراسيتامول.



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هل نعود لارتداء الكمامات؟

وأوضح: لا توجد مؤشرات للعودة الي ارتداء الكمامات مرة أخرى بسبب المتحور الجديد لكورونا، وهناك فئات ننصحها بالتطعيمات ضد الإنفلونزا الموسمية وكورونا وهم كبار السن أكثر من 65 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية.

حقيقة تسجيل إصابات بكورونا

وأكد: ليس مطلوبا التطعيم المجتمعي بلقاحات كورونا خلال هذه الفترة في ظل المتحور الجديد، ومصر لم تسجل أي إصابة بالمتحور الجديد حتى الآن.

منظمة الصحة العالمية

وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت أنه حتى الآن لا توجد خطورة من متحور كورونا الجديد وما زال يصنف بمتحور منخفض الخطورة ويتشابه مع متحور أوميكرون من حيث الأعراض ولا يسبب شدة في الأعراض.

وأكد الدكتور أمجد الحداد استشاري أمراض الحساسية والمناعة، أن أعراض الإصابة بنزلات البرد العادية تتشابه مع أعراض متحور فيروس كورونا الجديد.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة لــ"فيتو" أن تحورات فيروس كورونا المستمرة حولت فيروس كورونا إلى إصابة شبيهة بنزلة البرد.

التعامل مع أى نزلة برد على أنها اشتباه بفيروس كورونا

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع أي نزلة برد على أنها اشتباه بفيروس كورونا، مؤكدًا أن ٩٠% من حالات الإصابة بفيروس كورونا أصبحت حالات بسيطة.

وقال استشاري أمراض الحساسية والمناعة، إنه لا يوجد اختلاف بين أعراض جميع متحورات فيروس كورونا ومنهم المتحور الجديد Eg.5.

وكشف استشاري الحساسية والمناعة، عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد Eg.5 وهم كبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وهم أكثر عرضة للمضاعفات.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة لــ"فيتو" أن الشباب يمكن أن يتعرضوا للإصابة بمتحور كورونا الجديد إلا أن أعراضه تكون بسيطة ويمكن علاجها بأدوية البرد التقليدية بينما الفئات الأكثر خطورة عليهم اتباع الإجراءات الاحترازية لأن المرض يمكن أن يسبب مضاعفات لهم.