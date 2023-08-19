السبت 19 أغسطس 2023
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سياسة

حريات الصحفيين ترحب بقرارات العفو الرئاسي عن السجناء وتجدد مطالب الإفراج عن الزملاء

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

رحبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بقرارات العفو الرئاسي عن سجناء الرأي التي كان آخرها القرار الذي صدر اليوم بالإفراج عن عدد من السجناء، ومن بينهم الناشط السياسي أحمد دومة.

 

الجهد المبذول لخروج سجناء الرأي

وتوجهت اللجنة بالشكر لكل مَن بذل ويبذل جهودًا في هذا الإطار، الذي نأمل أن يتسع ليشمل كل محبوسي وسجناء الرأي وفي مقدمتهم الصحفيون المحبوسون، خاصة الزميلات اللاتي يعانين ظروفًا صحية تستدعي الإفراج عنهنَّ، مع تأكيد مطلبنا بسرعة تعديل قانون الحبس الاحتياطي بما يضمن إغلاق هذا الملف بالكامل ومنع ضم محبوسين جدد.

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الإفراج عن الصحفيين المحبوسين 

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها مساء اليوم السبت:" بهذه المناسبة تجدد اللجنة مطالبها ومطالب نقابة الصحفيين المتكررة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين -نقابيين وغير نقابيين- والعفو عمن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، وهي المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم معالي النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، مرفق بها قائمة كاملة تتضمن أسماء ٢٣ زميلة وزميلا محبوسين، بينهم ٩ من أعضاء نقابة الصحفيين.

 

حرية الصحافة 

وأضافت: "أن لجنة الحريات وهي تدافع عن حرية الصحافة وعن كرامة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد من جديد تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وترفض كل صور انتهاك كرامة الصحفيين، والتمسك الكامل بالحق في العمل بحرية، وفي ظل مناخ أفضل يضمن أن تقوم الصحافة برسالتها على الوجه الأكمل دون منع أو حصار أو تقييد".

 

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