أقسام كلية الحقوق، أفضل التخصصات بمختلف الجامعات ومميزاتها

كلية الحقوق ، لا تتطلب شعبة اللغة العربية بكلية الحقوق أي شروط سوى الحصول على تنسيق كلية حقوق، لكن على جانب آخر تتطلب شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق الحصول على ما لا يقل 35 من 50 في درجة اللغة الإنجليزية وألا تقل درجة اللغة عن 30 من 40 درجة، وتشترط شعبة اللغة الفرنسية الحصول على ما لا يقل 32 من 40 درجة في اللغة الفرنسية وألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن 40 من 50 درجة مع العلم أن الأمر قد يختلف من جامعة إلى الأخرى.

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أقسام كلية حقوق جامعة إسكندرية



قسم القانون المدني.

القانون الدولي العام.

القانون الجنائي.

قانون المرافعات.

الاقتصاد والمالية العامة.

القانون العام.

القانون الدولي الخاص.

القانون التجاري.

فلسفة القانون وتاريخه.

الشريعة الإسلامية.





أقسام كلية حقوق حلوان

قسم الشريعة الإسلامية.

القانون التجاري.

القانون المدني.

فلسفة القانون وتاريخه.

قسم المرافعات.

قسم الاقتصاد والمالية العامة.

القسم الجنائي.

القسم العام.

قسم القانون العام.

قسم القانون الدولي الخاص.





أقسام كلية حقوق جامعة المنصورة

قسم الشريعة الإسلامية.

القانون التجاري.

القانون المدني.

قسم قانون المرافعات.

قسم القانون العام.

قسم القانون الجنائي.

قسم القانون الدولي العام.

قسم الاقتصاد والمالية العامة.

قسم فلسفة القانون وتاريخه



أقسام كلية حقوق جامعة أسيوط

قسم القانون المدني.

قسم المالية العامة.

قسم الشريعة الإسلامية.

قسم القانون الدولي العام.

قسم القانون العام.

قسم القانون الخاص.



أقسام كلية حقوق جامعة بنها

قسم القانون المدني.

قسم القانون التجاري.

قسم القانون الجنائي.

قسم الشريعة الإسلامية.

قسم فلسفة القانون وتاريخه.

قسم القانون الدولية الخاص.

قسم قانون المرافعات.

قسم القانون الدولي العام.

قسم المالية العامة.



أقسام كلية حقوق جامعة القاهرة

قسم القانون الجنائي.

قسم فلسفة القانون وتاريخه.

قسم الاقتصاد والمالية العامة.

قسم القانون الدولي العام.

قسم القانون الدولي الخاص.

قسم القانون المدني.

قسم القانون الجنائي.

قسم قانون المرافعات.



أقسام كلية حقوق جامعة السادات

قسم القانون الجنائي.

قسم فلسفة القانون وتاريخه.

قسم الاقتصاد والمالية العامة.

قسم القانون العام.

قسم القانون الدولي العام.

قسم الشريعة الإسلامية.

قسم القانون التجاري.

قسم القانون الدولي الخاص.

قسم القانون المدني.

قسم قانون المرافعات.

أفضل أقسام كلية الحقوق ومميزاتها

هناك العديد من الأقسام التي يمكن الالتحاق بها في كلية الحقوق، وبالطبع كل قسم له تخصصات معينة ومميزات، وفيما يلي نستعرض معًا لكافة الطلاب أهم المعلومات عن تلك الأقسام:

قسم القانون العام

يعد قسم القانون العام افضل اقسام كلية الحقوق عامة، ويمكن للطلاب في هذا القسم دراسة كل ما هو متعلق بتنظيم المجتمع والعلاقات التي وجدت به نتيجة التطور الاجتماعي، ويمكن للطلاب دراسة التخصصات التالية في هذا القسم: تخصص قانون إداري، تخصص القضاء الإداري، تخصص الإدارة العامة، تخصص قانون دستوري، تخصص النظم الدستورية.



قسم القانون المدني

واحد من أقسام الكلية التي يقصدها الطلاب بشكل دائم، ويهتم بدراسة جميع القواعد التي تنظم الأحوال والعلاقات المدنية بين المواطنين، وهذا القسم من الأقسام المهتمة بقضايا العقوبات، ويشمل هذا القسم التخصصات التالية: تخصص قانون مدني، تخصص الأحوال الشخصية لغير المنتمين للديانة الإسلامية، تخصص الملكية الفكرية.



قسم المالية العامة

هذا القسم مهتم ومختص بما يتعلق بالناحية المالية في البلاد، ويدرس فيه الطلاب كافة الأمور حول الميزانية العامة ومقدار الواردات والنفقات وغير ذلك من الأمور، ويشمل القسم التخصصات التالية: المالية العامة والتشريع المالي، القانون الاقتصادي.

قسم القانون الجنائي

هو تخصص شهير من تخصصات كلية الحقوق، يدرس فيه الطلاب كافة القوانين والقضايا الجنائية التي يعاني منها المجتمع، ويعد هذا التخصص رجال قانون يمكنهم النهوض بالدولة من خلال فرض قوانين حماية حازمة، ويشمل القسم التخصصات التالية: تخصص علم الإجرام والعقاب، تخصص الإجراءات الجنائية.



قسم الشريعة الإسلامية

يهتم هذا القسم بدراسة ونشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع، ويدرس الطلاب القيم الأخلاقية والإنسانية حتى يؤدي كل منهم دوره على أكمل وجه في المجتمع، ويؤهل الدارسين لاستنباط الأحكام الشرعية الجزئية من الأصول الكلية.

وقسم الشريعة الإسلامية يشمل التخصصات الأتية: تخصص الفقه الإسلامي، تخصص السياسة الشرعية، تخصص أصول الفقه.



قسم القانون التجاري

هذا القسم يساعد في النهوض بالمعرفة القانونية في كافة مجالات القانون التجاري، وما يميزه تقديم المقررات الدراسية التي تؤهل الطلاب والباحثين علي العمل في الهيئات والمنظمات المتخصصة في الأعمال التجارية. وتخصصات القانون التجاري هي: تخصص قانون تجارى، تخصص قانون جوي، تخصص قانون تجاري، تخصص قانون بحري.

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