السبت 19 أغسطس 2023
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أخبار مصر

بالأسماء خريطة المساجد الحاصلة على شهادة ضمان الجودة الدعوية

مساجد ضمان الجودة
مساجد ضمان الجودة والاعتماد، فيتو

 اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أحد عشر مسجدًا جديدًا تم حصولها على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ) ليصبح إجمالي ما تم اعتماده حتى تاريخه (37) مسجدًا من الدرجة الأولى الفئة ( أ )، وذلك على النحو التالي: 

 

مساجد ضمان الجودة والاعتماد في مصر 

م المديرية المسجد وعنوانه الفئة الحاصل عليها
1. الإسكندرية الحق المبين ببشائر الخير ٣ بمدينة الإسكندرية  الفئة (أ)
2. الإسماعيلية السلام بمدينة الإسماعيلية الفئة (أ)
3. البحر الأحمر التواب بمدينة الغردقة   الفئة (أ)
4. البحر الأحمر حمزة بن عبد المطلب بمدينة
رأس غارب   الفئة (أ)
5. البحيرة ناصر بمدينة دمنهور   الفئة (أ)
6. السويس أهل بدر بمدينة السويس الفئة (أ)
7. السويس علي بن أبي طالب – السلام 1 الفئة (أ)
8. الدقهلية الجوهرة بمدينة المنصورة  الفئة (أ)
9. الشرقية زاد المعاد بمدينة العاشر من رمضان  الفئة (أ)
10. جنوب سيناء الهدى بمدينة دهب  الفئة (أ)
11. دمياط كفر البطيخ -  مدينة دمياط الفئة (أ)

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12. القاهرة - مسجد الإمام الحسين - الجمالية.
13. القاهرة - مسجد حسن الشربتلي  - التجمع الخامس.
14. القاهرة - مسجد المهند  - التجمع الخامس.
15. القاهرة - المسجد الجامع - مدينتي.
16. القاهرة - مسجد الرحمن - الرحاب.
17. جنوب سيناء - مسجد الصحابة  - شرم الشيخ.
18. جنوب سيناء - مسجد الروضة  - الطور.
19. البحر الأحمر - مسجد الميناء - الغردقة.
20. المنوفية - مسجد سيدي شبل - الشهداء.
21. دمياط - مسجد الرحمة - رأس البر.
22. أسيوط - مسجد البقلي - مدينة أسيوط.
23. الوادي الجديد - مسجد التواب الرحيم (المجمع الإسلامي) - الداخلة
24. السويس - مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب - الفئة (أ).
25. سوهاج - مسجد العارف بالله- مدينة سوهاج - الفئة (أ).
26. شمال سيناء - مسجد النصر - مدينة العريش - الفئة (أ).
27. كفر الشيخ - مسجد سيدي فتح الله - بلطيم - الفئة (أ).
28. مطروح - مسجد بلال بن رباح - مدينة مطروح - الفئة (أ).
29. التوبة بدمنهور  - البحيرة - الفئة (أ)
30. عبد المجيد قادوس- المحلة الكبرى - الغربية - الفئة (أ)
31. المصطفى بشرم الشيخ - جنوب سيناء - الفئة (أ)
32. العباسي بمدينة بور فؤاد - بور سعيد  - الفئة (أ)
33. فاطمة الشربتلي بالقاهرة الجديدة - القاهرة - الفئة (أ)
34. المصطفى بمدينة الملك عبد الله - السويس - الفئة (أ)
36. الروضة – ميت غمر - الدقهلية - الفئة (أ)
37. الفتح - الإستاد - كفر الشيخ - الفئة (أ)


جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

 

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الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد حسن الشربتلي وزير الأوقاف مسجد العارف بالله مختار جمعة وزير الأوقاف

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