السبت 19 أغسطس 2023
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أخبار مصر

رسائل رئاسية قوية عن القضايا الإقليمية والدولية والشأن الداخلي (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي،فيتو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا حريصون على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية والعمل بجد في كافة القطاعات والمجالات، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار تلك الأزمة.

وقال الرئيس السيسي خلال لقائه مع طلبة الأكاديمية العسكرية أثناء زيارته التفقدية لها فجر اليوم  إننا نعمل على توفير العملة الصعبة ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا الأساسية، مشددا على أننا بذلنا جهودا غير مسبوقة لزيادة الرقعة الزراعية.

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وأضاف الرئيس أننا نحرص على توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة تتراوح ما بين خمسة إلى ستة أشهر.

وأكد الرئيس أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاعتدال والتوازن وعدم التدخل في الشئون الداخلية للآخرين، لافتا إلى أننا نحاول أن نكون عاملا إيجابيا لإيجاد حلول للأزمات التي تواجه المنطقة كما حدث عندما استضافت مصر مؤتمر دول جوار السودان لمحاولة إيجاد حل سلمي لأزمة السودان.

وأشاد الرئيس السيسي بدور الأكاديمية العسكرية المصرية مؤكدا أن دور الأكاديمية لا يتوقف فقط على إعداد وتأهيل الطلبة ولكنها تقوم بدور في إعداد كوادر للعمل بمؤسسات الدولة المختلفة.

ووجه الرئيس التهنئة للخريجين من الأكاديمية العسكرية متمنيا التوفيق للطلبة الجدد وداعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر.

كما التقي الرئيس السيسي في حوار مفتوح مع الطلبة مستعرضا عددا من ا القضايا الإقليمية والدولية والشأن الداخلي 
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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي طلبة الأكاديمية العسكرية

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