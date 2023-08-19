اعتقال زعيم المعارضة الباكستانية في إسلام آباد بعد 3 أشهر من إطلاق سراحه

أفادت وكالة “رويترز" للأنباء، بأن السلطات الباكستانية اعتقلت زعيم المعارضة شاه محمود قريشي اليوم السبت في إسلام آباد.

حزب المعارضة الرئيسي في باكستان

وحسب ما نقلته “رويترز” للأنباء، قال حزب المعارضة الرئيسي في باكستان على حسابه بمنصة “إكس”، إن نائب رئيس حركة إنصاف الباكستانية شاه محمود قريشي اعتقل اليوم السبت في إسلام أباد.

وجاء في منشور على حساب الحزب أن "نائب رئيس حركة إنصاف شاه محمود قريشي اعتقل بشكل غير قانوني مرة أخرى، مضيفًا أن وحدة كبيرة من الشرطة احتجزته من مقر إقامته في العاصمة الفيدرالية.

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التحقيقات الفيدرالية

وأضاف الحساب أنه تم نقل قريشي إلى مقر وكالة التحقيقات الفيدرالية.

اعتقال قريشي

يأتي اعتقال قريشي بعد أقل من ثلاثة أشهر من إطلاق سراحه في قضية تتعلق باحتجاجات 9 مايو، والتي اندلعت بعد اعتقال رئيس الحزب عمران خان في قضية فساد.