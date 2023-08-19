الخطيب يطلب تقريرا دوريا عن أزمة صفقة المهاجم الأجنبي

الأهلى، طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تقريرا دوريا عن تطورات أزمة المهاجم الأجنبي الجديد الذي لم يحسم الأهلي حتي الآن التعاقد معه لتلبية احتياجات الجهاز الفني.

وتواصل الخطيب مع عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي وأمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة بالأهلي وأيضا خالد بيبو مدير الكرة من أجل الوقوف علي تطورات أزمة المهاجم الأجنبي الجديد خاصة مع اقتراب معسكر الإعداد للموسم الجديد.

تعثرت مفاوضات النادي الأهلي مع الكونغولي دياماتا لاعب اسبانيول الإسباني للتعاقد معه في ميركاتو الصيف الجاري.

وقالت صحيفة أس الاسبانية إن الأهلي تفاوض بشكل رسمي وأرسل عرضا ماليا مغريا الي اللاعب ولكن الأخير رفض الأمر وتمسك برغبته في استكمال مسيرته في القارة العجوز.

وأوضحت أن الأهلي قدم عرض مغري جدا ماليا إلي اللاعب الكونغولي ولكن الأخير رفض الأمر ومن ثم فشلت المفاوضات.

واستعجل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إدارة القلعة الحمراء لحسم صفقة المهاجم الأجنبي الجديد.

وقال مصدر داخل الأهلي أن كولر تمسك برغبته في تواجد المهاجم الأجنبي الجديد في معسكر الإعداد الخارجي في النمسا من أجل دخوله سريعا في أجواء الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

قال مصدر داخل الأهلي أن هناك جلسة جديدة مرتقبة مع احمد القندوسي لاعب الأهلي من أجل إقناعه بقبول عرض الإعارة وحصوله علي نفس راتبه السنوي مع النادي.

أضاف: هذه الجلسة قد تكون الأخيرة قبل إعلان فسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضي خاصة وأن اللاعب يرفض الرحيل والنادي يرغب في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لقيده بدلا من الجزائري احمد القندوسي.

فجرت مصادر داخل الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل في أزمة رحيل الجزائري احمد القندوسي عن الفريق في انتقالات الصيف الحالية.

وقالت: القندوسي طلب فسخ عقده مع النادي الأهلي الحصول على مستحقاته كاملة حال إصرار الأهلي علي موقفه بشأن اعارته في ميركاتو الصيف الجاري.

اضافت إن القندوسي طلب الحصول على مستحقاته كاملة حال فسخ تعاقده مع النادي الأهلي خاصة وأن فك الارتباط جاء بناء علي رغبة النادي في ظل رغبته الشخصية في الاستمرار.

قال مصدر داخل الأهلي أن إعلان تمديد عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيكون قبل انطلاق معسكر الفريق في النمسا.

أضاف: الأمور انتهت تماما في المفاوضات مع المدرب السويسري وتبقي فقط الاعلان الرسمي الذي سيكون بالاتفاق بين الطرفين علي موعده فور وصول كولر إلي القاهرة قبل انطلاق فترة إعداد الموسم الجديد يوم 24 أغسطس الجاري.

يجهز خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي تقرير شامل عن معسكر النمسا من أجل تقديمه إلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل انطلاق فترة إعداد الموسم الجديد يوم 24 أغسطس الجاري.

وغادر بيبو إلي النمسا في رحلة سريعة رفقة سمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلي النمسا.

وكشف مصدر داخل النادى الأهلى موقف مسؤولى النادى من رحيل محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى الدورى السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شروط الأهلى لبيع محمد عبد المنعم

وأوضح المصدر أنه حتى الآن لم يصل أى عرض رسمي من أى نادى للتعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار المصدر أنه حال وصول عرض رسمي لضم محمد عبد المنعم فسوف يتم الموافقة عليه في حالة واحدة فقط أن يكون بقيمة مالية كبيرة تتخطى الـ5 ملايين دولار وذلك بالاتفاق مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي وافق على رحيل المدافع الدولي صاحب الـ24 عاما في هذه الحالة فقط.

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الجدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية أشارت خلال الأيام القليلة الماضية عن وجود اهتمام من أحد أندية الدوري السعودي للتعاقد مع محمد عبد المنعم.

الأهلى يتواصل مع الاتحاد الأفريقي

من ناحية أخرى طلب مسئولو النادي الأهلي ردا سريعا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بشأن موعد وملعب مباراة كأس السوبر الأفريقي، أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الماضي.

ووفقا لصحيفة البلاد السعودية فإن السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري سيقام يوم 15 سبتمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

كما أشارت الصحيفة أنه سيتم تحديد الملعب الذي يستضيف السوبر الأفريقي خلال الأيام المقبلة، ولكن الأقرب هو ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، والذي أقيم عليه فعاليات البطولة العربية أو على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي

ومن ناحيته تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تدخله مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، من أجل تأجيل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري

وقال كولر في تصريحات صحفية سويسرية: “الاتحاد الإفريقي كان يرغب في إقامة مباراتنا أمام اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي في وقت قريب ولكنني طلبت من محمود الخطيب التدخل لتأجيل ذلك الموعد، نظرًا لضرورة حصول اللاعبين على راحة سلبية.

وأضاف كولر: “في مصر، لدى المدير الفني أهمية مختلفة عن أوروبا. وأكثر كفاءة. يجب أن أتخذ العديد من القرارات، لذلك يتم معاملتي تلقائيًا بمزيد من الاحترام”.

وواصل كولر تصريحاته قائلًا: “عندما أراد الاتحاد الأفريقي إقامة كأس السوبر بين بطلي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في وقتٍ قريب، تدخلت لدى رئيس النادي وقلت إن اللاعبين بحاجة إلى إجازة بعد الموسم الطويل الآن ستُقام المباراة في وقتٍ لاحق”.

وكان الموعد المبدئي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للسوبر الإفريقي هو 1 سبتمبر المقبل، ولكن تأجل ذلك إما إلي منتصف سبتمبر المقبل.

كولر يتسلم تقرير عن حالة رضا سليم

من ناحية أخرى تسلم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرا شاملا عن حالة رضا سليم لاعب الفريق الجديد والذي ينفذ برنامجا تأهيليا في الوقت الحالي استعدادا للموسم الجديد.

ويرغب كولر في الاطمئنان على حالة اللاعب قبل انطلاق معسكر الإعداد للموسم الجديد حيث يستأنف الأهلي تدريباته يوم الجمعة المقبل.

ووصل رضا سليم إلى القاهرة أمس الخميس قادما من بلاده من أجل الاستعداد للظهور الأول له مع الأهلي.

الأهلي، وحصلت فيتو على التفاصيل الخاصة باحتفالية النادي الأهلي المرتقبة لتكريم فرقه الرياضية بعد موسم الإنجازات الذي تحقق في الموسم المنقضي.

وقالت مصادر إن احتفالية النادي الأهلي ستكون يوم الأربعاء المقبل بملعب التتش بالجزيرة وستنطلق الاحتفالية في الثامنة مساء.

وأضافت، تم الاستقرار على إقامة الاحتفالية في مقر النادي بالجزيرة وتحديدا في ملعب التتش كما حدث قبل عدة سنوات وتم إلغاء فكرة إقامة الاحتفالية في فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس.