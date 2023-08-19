بعد الخسارة في أول جولتين، المدير الفني للنصر يحدد مطالبه من صفقات الميركاتو الصيفي

الدوري السعودي، كشفت صحيفة "الرياضية"، مطالب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، بعد الهزيمة في أول جولتين من الدوري السعودي.

وأكدت الصحيفة أنه طالب إدارة النصر بالتعاقد مع مدافع محلي، حيث حدد اسمين فقط وهم، متعب الحربي، مدافع نادي الشباب، وعبد الله العمار، مدافع نادي ضمك، من أجل ضم أحدهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن كاسترو طالب إدارة العالمي بفتح باب التفاوض مع إدارة الناديين للوصول إلى اتفاق سواء بنظام الإعارة أو البيع النهائي.



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فيما علق السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق النصر على خسارة فريقه أمام التعاون بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

قال ساديو ماني في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: “لم نستحق الفوز على التعاون ولم نلعب بشكل جيد وهذا حال كرة القدم”.

وأضاف ماني: "خسارة مباراتين متتاليتين أمر سلبي للغاية، وعلينا أن نعمل جاهدين لنعود لمستوانا الذي قدمناه في الأسابيع الماضية بالبطولة العربية".

واختتم ماني تصريحاته قائلًا: “يجب أن نرتاح بشكل جيد لنكون بكامل قوتنا لنقدم أداءً مميزًا في المباريات القادمة”.

فاز نادي التعاون على نظيره النصر بنتيجة 2 - 0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين “الدوري السعودي”.

أهداف مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

سجل هدف التعاون في شباك النصر اللاعب تاوامبا في الدقيقة عن طريق رأسية قوية سكنت شباك الحارس المخضرم وليد عبد الله، بينما سجل أحمد باحسين الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.



وكان العالمي، خسر في أولى مباراته في دوري روشن السعودي بهدفين مقابل هدف أمام فريق الاتفاق في مباراة شهدت غياب كريستيانو رونالدو للإصابة، فيما تعادل التعاون مع نظيره فريق الفتح بهدف لكل فريق.

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