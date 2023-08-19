السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أول تعليق من ساديو ماني بعد هزيمة النصر أمام التعاون

مانى، فيتو
مانى، فيتو

الدوري السعودي، علق السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق النصر على خسارة فريقه أمام التعاون بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

قال ساديو ماني في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: “لم نستحق الفوز على التعاون ولم نلعب بشكل جيد وهذا حال كرة القدم”.

وأضاف ماني: "خسارة مباراتين متتاليتين أمر سلبي للغاية، وعلينا أن نعمل جاهدين لنعود لمستوانا الذي قدمناه في الأسابيع الماضية بالبطولة العربية".

Advertisements

واختتم ماني تصريحاته قائلًا: “يجب أن نرتاح  بشكل جيد لنكون بكامل قوتنا لنقدم أداءً مميزًا في المباريات القادمة”.

فاز نادي التعاون على نظيره النصر بنتيجة 2 - 0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين “الدوري السعودي”.

 

أهداف مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

سجل هدف التعاون في شباك النصر اللاعب تاوامبا في الدقيقة عن طريق رأسية قوية سكنت شباك الحارس المخضرم وليد عبد الله، بينما سجل أحمد باحسين الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

 

تشكيل النصر ضد التعاون 

وكان مدرب النصر لويس كاسترو، أعلن التشكيلة الأساسية، التي يخوض بها مباراة التعاون، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

 

وليد عبد الله، جيسلان كونان، علي لاجامي، عبد الإله العمري، سلطان الغنام، عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزفيتش، سيكو فوفانا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، آندرسون تاليسكا.

 

تشكيل التعاون ضد النصر

مايسلون، عبد الملك العييري، وليد الأحمد، جيروتو، حسن كادش، معاذ فقيهي، أشرف الهديوي، فلافيو، ألفارو ميدران، ماتيوس كاسترو، تاوامبا. 


وكان العالمي، خسر في أولى مباراته في دوري روشن السعودي بهدفين مقابل هدف أمام فريق الاتفاق في مباراة شهدت غياب كريستيانو رونالدو للإصابة، فيما تعادل التعاون مع نظيره فريق الفتح بهدف لكل فريق.

واستعاد الجهاز الفني لنادي النصر بقيادة البرتغالي لويس كاسترو خدمات مواطنه كريستيانو رونالدو أمام التعاون، ويلعب النصر أمام التعاون مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وتعافى رونالدو من الكدمة القوية التي تعرض لها في نهائي البطولة العربية/ وغيبته عن مواجهة الاتفاق بالجولة الأولى من الدوري.

وشارك رونالدو بشكل كامل في المران الأخير لنادي النصر، وبات جاهزا لمواجهة التعاون بعد غيابه عن مباراة الاتفاق بسبب الإصابة.

ويسعى النصر لتحقيق الفوز على التعاون، وتعويض الخسارة من الاتفاق بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وتأكد غياب الظهير البرتغالي أليكس تيليس عن مباراة النصر أمام التعاون بسبب عدم الجاهزية.

يذكر أن أهلي جدة يتصدر ترتيب مسابقة الدوري السعودي بشكل مؤقت برصيد 6 نقاط في انتظار اختتام منافسات الجولة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري السعودي ماني النصر التعاون اخبار الرياضة

مواد متعلقة

الدوري السعودي، النصر يخسر أمام التعاون 2-0 (فيديو وصور)

الدوري السعودي، التعاون يباغت النصر بهدف تاوامبا في الشوط الأول (صور)

الفتح يهزم الأخدود بثلاثية في الدوري السعودي

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

أول رد من الزمالك على هجوم أحمد رمضان هتلر على الإدارة

أول تعليق من ساديو ماني بعد هزيمة النصر أمام التعاون

مصدر يكشف شرط الأهلي لبيع محمد عبد المنعم بعد ارتباط اسمه بالدوري السعودي

أنغام توجه رسالة لجمهورها في حفلها بالعلمين (فيديو وصور)

أحمد دعبس لـ مدرب يد الزمالك: أنت من رفضت السفر للسعودية ومش فاهم تصريحاتك

رئيس فرنسا الأسبق يكشف الجهة صاحبة قرار تصفية القذافي

الصحة تنصح بارتداء الكمامات للحماية من متحور فيروس كورونا EG.5

بعد تأخرها ساعتين، أنغام تصالح جمهورها بمهرجان العلمين الجديدة بأغنية "نفضل نرقص" (بث مباشر)

Advertisements

منوعات

المزيد

هروب المصلين والإمام أثناء خطبة الجمعة بأحد مساجد واشنطن بعد بلاغ بوجود قنبلة (فيديو)

فرنسا تستعد للفترة الأكثر سخونة في 2023

مدينة هندية تشدد إجراءات السلامة بعد ازدياد حالات انتحار الطلاب

إدانة ممرضة بريطانية قتلت 7 رضع بحقن الإنسوليسن

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 18-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 18-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 18-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، ليفربول مع بورنموث.. وانطلاق الدوري الإيطالي والألماني

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 19- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تعرف على موضوع خطبة الجمعة الأخيرة في شهر أغسطس

المزيد
الجريدة الرسمية