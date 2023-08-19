أول تعليق من ساديو ماني بعد هزيمة النصر أمام التعاون

الدوري السعودي، علق السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق النصر على خسارة فريقه أمام التعاون بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

قال ساديو ماني في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: “لم نستحق الفوز على التعاون ولم نلعب بشكل جيد وهذا حال كرة القدم”.

وأضاف ماني: "خسارة مباراتين متتاليتين أمر سلبي للغاية، وعلينا أن نعمل جاهدين لنعود لمستوانا الذي قدمناه في الأسابيع الماضية بالبطولة العربية".

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واختتم ماني تصريحاته قائلًا: “يجب أن نرتاح بشكل جيد لنكون بكامل قوتنا لنقدم أداءً مميزًا في المباريات القادمة”.

فاز نادي التعاون على نظيره النصر بنتيجة 2 - 0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين “الدوري السعودي”.

أهداف مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

سجل هدف التعاون في شباك النصر اللاعب تاوامبا في الدقيقة عن طريق رأسية قوية سكنت شباك الحارس المخضرم وليد عبد الله، بينما سجل أحمد باحسين الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

تشكيل النصر ضد التعاون

وكان مدرب النصر لويس كاسترو، أعلن التشكيلة الأساسية، التي يخوض بها مباراة التعاون، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وليد عبد الله، جيسلان كونان، علي لاجامي، عبد الإله العمري، سلطان الغنام، عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزفيتش، سيكو فوفانا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، آندرسون تاليسكا.

تشكيل التعاون ضد النصر

مايسلون، عبد الملك العييري، وليد الأحمد، جيروتو، حسن كادش، معاذ فقيهي، أشرف الهديوي، فلافيو، ألفارو ميدران، ماتيوس كاسترو، تاوامبا.



وكان العالمي، خسر في أولى مباراته في دوري روشن السعودي بهدفين مقابل هدف أمام فريق الاتفاق في مباراة شهدت غياب كريستيانو رونالدو للإصابة، فيما تعادل التعاون مع نظيره فريق الفتح بهدف لكل فريق.

واستعاد الجهاز الفني لنادي النصر بقيادة البرتغالي لويس كاسترو خدمات مواطنه كريستيانو رونالدو أمام التعاون، ويلعب النصر أمام التعاون مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وتعافى رونالدو من الكدمة القوية التي تعرض لها في نهائي البطولة العربية/ وغيبته عن مواجهة الاتفاق بالجولة الأولى من الدوري.

وشارك رونالدو بشكل كامل في المران الأخير لنادي النصر، وبات جاهزا لمواجهة التعاون بعد غيابه عن مباراة الاتفاق بسبب الإصابة.

ويسعى النصر لتحقيق الفوز على التعاون، وتعويض الخسارة من الاتفاق بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وتأكد غياب الظهير البرتغالي أليكس تيليس عن مباراة النصر أمام التعاون بسبب عدم الجاهزية.

يذكر أن أهلي جدة يتصدر ترتيب مسابقة الدوري السعودي بشكل مؤقت برصيد 6 نقاط في انتظار اختتام منافسات الجولة الثانية.