الدوري السعودي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لملاقاة الطائي،مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويلتقي اتحاد جدة أمام الطاي في تمام التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة اتحاد جدة والطائي بالدوري السعودي

واستهل الاتحاد حملة الدفاع عن لقبه في دوري روشن السعودي، بفوز كبير على مضيفه الرائد بنتيجة (3-0)، بينما فاز الطائي على نظيره ضمك بنتيجة (1-0)، في مباراة الجولة الأولى.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الاتحاد والطائي، عبر فضائية SSC HD، حيث يتولى بلال علام وحماد العنزي، مهام التعليق على أحداث المباراة.

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وكشفت صحيفة سبورت السعودية، عن طلب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة من إدارة النادي، فسخ التعاقد مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي.

وأضافت الصحيفة، أن سانتو طالب من إدارة اتحاد جدة التعاقد مع مدافع أجنبي سيتم قيده مكان أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي وسيغيب عن الملاعب لفترة لن تقل عن 6 أشهر.

ووفقًا لما ذكره الصحفي البرازيلي الشهير "برونو أندرادي" فإن نادي الاتحاد بعد تعاقده مع نجولو كانتي من تشيلسي وفابينيو تافاريس من ليفربول وكريم بنزيما من ريال مدريد وفيليبي جوتا، لن يتوقف عن أحلامه.

وأضاف الصحفي البرازيلي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بأن نادي الاتحاد يستهدف التعاقد مع مدافع جديد، وقد وضع اسم البرازيلي ماركينيوس، لاعب باريس سان جيرمان ضمن قائمته، التي تضم أيضًا الفرنسي رافائيل فاران.

واتصل مسؤولين من نادي الاتحاد بوكلاء فاران، حيث أظهر العميد اهتمامًا كبيرًا بالمدافع الذي يلعب حاليًا مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

لكن فاران صاحب الـ30 عاما رفض الاقتراح، حيث يريد لاعب خط الوسط السابق في لينس وريال مدريد مواصلة المنافسة في أوروبا لموسم آخر على الأقل.

ويمتلك فاران الذي اعتزل دوليا بعد كأس العالم 2022 في قطر بنهايات العام الماضي، عقدًا مع مانشستر يونايتد حتى صيف عام 2025.

وتابعت، أن إدارة نادي اتحاد جدة بدأت على الفور في التفاوض مع أحمد حجازي لفسخ عقده مع حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين بالتراضي.

جدل حول رحيل أحمد حجازي

وأثارت تغريدة الإعلامي ماجد هود، عن موعد عودة المدافع الدولي المصري أحمد حجازي للمشاركة مع فريق الاتحاد، حالة من الجدل بين جماهير "العميد".

وأجرى حجازي عملية جراحية في الرباط الصليبي، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي، ودخل في برنامج تأهيلي مكثف، يستمر لمدة 6 أشهر.

وأكد الإعلامي الرياضي ماجد هود، أن المدافع المخضرم أحمد حجازي، ينهي التأهيل ويصبح جاهزا للتدريبات الجماعية والمشاركة مع فريق الاتحاد، بداية من شهر ديسمبر المقبل.

وتفاعل عدد كبير من الجماهير مع كلمات الإعلامي ماجد هو، حيث عبر البعض عن سعادته برؤية حجازي مرة أخرى مدافعا عن شعار العميد، بينما أعرب البعض الآخر عن ضرورة استبداله مقدما مصلحة الفريق على أي لاعب أو إداري، وأن زمن حجازي انتهى.

وتعرض حجازي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في مباراة الفيحاء والاتحاد، في الجولة التاسعة والعشرين، وقبل الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2022-2023"، والتي حسمت تتويج الاتحاد باللقب، للمرة التاسعة في تاريخه، ليتأكد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

تعليق محمد صلاح على الانتقال للدوري السعودي

وتحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول عن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي من خلال الانضمام إلى اتحاد جدة.

وقال محمد صلاح في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي عبر تويتر: "الدوري الإنجليزي يعني الرغبة والدراما والجمال، هو أفضل دوري في العالم".

واعتبرت جماهير الكرة في العالم أن كلمات محمد صلاح هي ردا غير مباشر على أنباء انتقاله للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري وأنه مستمر في صفوف ليفربول.