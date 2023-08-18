الإمارات وإثيوبيا توقعان 18 مذكرة تفاهم واتفاقيات تعاون

وقعت الإمارات وإثيوبيا اليوم الجمعة بالعاصمة أديس أبابا، 18 مذكرة تفاهم واتفاقيات تعاون.

وحضر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، يوم الجمعة، توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات.

وذكرت وكالة "وام" أن المذكرات والاتفاقيات التي وقعها الجانبان في مقر رئاسة الوزراء الإثيوبية شملت:

مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين الإمارات وإثيوبيا

- اتفاقية التعاون في مجال المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب

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- مذكرة تفاهم حول تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

- إعلان مشترك بين دولة الامارات وإثيوبيا للتعاون في مجال العمل المناخي

- مذكرة تفاهم بشأن معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب

- مذكرة تفاهم بين شركة عملات الأمنية وبنك إثيوبيا الوطني

- مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات "ش.م.ع" وشركة التأمين الإثيوبية

- مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات "ش.م.ع" وبنك إثيوبيا التجاري

- مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وبنك إثيوبيا للتنمية

- مذكرة تفاهم للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وهيئة الاستثمارات الإثيوبية

- مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف الشارقة وهيئة الاستثمار الإثيوبية

- مذكرة تفاهم بين موانئ أبوظبي وشركة إثيوبيا القابضة للاستثمار

- مذكرة تفاهم بين "موانئ دبي العالمي" ووزارة النقل واللوجستيات الإثيوبية

- خارطة طريق بين مجموعة مصدر ووزارة المالية الإثيوبية

- خطاب نوايا بين شركة أبوظبي الوطنية للنفط "أدنوك" ووزارة الزراعة الإثيوبية

- مذكرة تفاهم بين مجموعة الظاهرة وهيئة الاستثمار الإثيوبية

- مذكرة تفاهم بين شركة تالك الاستثمارية ووزارة الزراعة الإثيوبية

محمد بن زايد يزور أديس أبابا

وعقد محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، جلسة محادثات مع رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد على، اليوم الجمعة، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية شملت أزمة سد النهضة.

وبحث محمد بن زايد ورئيس وزراء إثيوبيا مختلف مسارات التعاون في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية الحيوية، وإمكانات تنميتها في جميع القطاعات بما يخدم تطلعات البلدين المستقبلية، لتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بينهما ويسهم في دعم التنمية والازدهار لشعبي البلدين.

ووصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أديس أبابا، في زيارة رسمية لإثيوبيا تهدف لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.