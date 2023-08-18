بن زايد في إثيوبيا، وآبي أحمد: سنواصل التعاون مع الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة

في زيارة رسمية لإثيوبيا تهدف لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون، وصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أديس أبابا.

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد كان في مقدّمة مستقبلي رئيس الإمارات لدى وصوله مطار بولي الدولي بأديس أبابا.

وأجريت مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وإثيوبيا، فيما أُطلقت المدفعية، واصطفت مجموعة من حرس الشرف ترحيبًا بالزيارة.

طائرات حربية

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وقد رافقت طائرة الرئيس الإماراتي لدى دخولها أجواء إثيوبيا طائرات حربية احتفاء بزيارته وترحيبًا به.

كما رافق موكبه عدد من الخيالة على صهوات الخيول، ورددت مجموعة من الأطفال العبارات الترحيبية ملوّحين بأعلام البلدين، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

تعزيز علاقات الصداقة والتعاون

الزيارة تهدف إلى "تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب"، بحسب الوكالة.. وكان في الاستقبال عدد من الوزراء وكبار المسئولين في إثيوبيا.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي: إن العلاقات المتنامية مع دولة الإمارات قائمة على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة للتقدم، وسنواصل التعاون مع دولة الإمارات سعيا لتحقيق التنمية المستدامة.

العلاقات بين الإمارات العربية وإثيوبيا

وتشهد العلاقات بين دولتي الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا نموا متسارعا على المستويات السياسية والاقتصادية، وهو ما تعكسه الزيارات الرسمية المتبادلة وحجم التبادل التجاري بين البلدين.

وفي هذا السياق، بدأ رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، زيارة رسمية إلى إثيوبيا، بهدف توطيد علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف الجوانب.

العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وإثيوبيا

جاءت هذه الزيارة في الوقت الذي تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وإثيوبيا نموا بخطى متسارعة في عدد واسع من المجالات والقطاعات الاقتصادية، بما يعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الممتدة منذ عقود.

وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإثيوبيا، وتضاعف التبادل التجاري بين البلدين أكثر من سبع مرات منذ العام 2008 ليصل حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى مليار و400 مليون دولار العام الماضي، منها صادرات إماراتية لإثيوبيا بقيمة 565 مليون دولار وواردات من إثيوبيا بقيمة 628 مليون دولار في حين بلغت قيمة إعادة التصدير الإماراتية إلى الدولة الإفريقية 553 مليون دولار.

مشروعات إماراتية في إثيوبيا

وعلى مدار السنوات الماضية نفذت الإمارات حزمة من المشاريع في إثيوبيا بقيمة تتجاوز 2.9 مليار دولار، ومن أبرز القطاعات التي تستثمر فيها الإمارات في إثيوبيا، صناعة الأدوية وتجارة التجزئة والجملة، والقطاع الزراعي والصحي والتعليم والتعدين.

وقد وصل إجمالي المساعدات الإماراتية إلى إثيوبيا 5.05 مليار دولار، وشكلت المساعدات التنموية منها 89 بالمئة، والتي تهدف إلى دعم استقرار إثيوبيا، والمساهمة في دفع عجلة التنمية فيها.

مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية

وامتدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتطال مشاريع في قطاع الطاقة، أبرزها الاتفاقية التي وقعتها شركة مصدر الإماراتية مع الحكومة الإثيوبية في يناير الماضي لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميجاوات كمرحلة أولى، بهدف تطوير ما يصل إلى ألفي ميجاواط من المشاريع المماثلة داخل أثيوبيا في السنوات القادمة.