الجمعة 18 أغسطس 2023
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رياضة

كلوب: الظروف المالية في الدوري السعودي استثنائية

كلوب، فيتو
كلوب، فيتو

كشف  يورجن كلوب، مدرب ليفربول، رأيه في تعاقدات الأندية السعودية مع نجوم الكرة الأوروبية هذا الصيف، مشيرا إلى أن الدوري السعودي للمحترفين يملك قدرة مالية استثنائية.

وقال كلوب في تصريحات لقناة "سبورت 1"الألمانية: "عقد فيرمينو معنا انتهى وبالطبع يمكنه الانتقال بعدها إلى أي مكان ويفعل ما يشاء، لقد قام باختياره سريعا وهذا أمر جيد".

وأضاف: "عندما جلست مع هندرسون وفابينيو بعد ذلك في مكتبي وتحدثا معي بشأن الانتقال إلى السعودية، أدركت أننا لا نملك أي فيها فرصة لمنع حدوث هذا الأمر".

وأردف: "الظروف المالية في الدوري السعودي استثنائية للغاية، أود أن أقول إنه لا توجد حدود تقريبا، أي ناد يمكنه التوقيع مع كريستيانو رونالدو".

رسميًا، ليفربول يضم واتارو إندو من شتوتجارت

وأعلن ليفربول رسميا اليوم الجمعة انضمام واتارو إندو قادما من صفوف شتوتجارت الألماني.

وأوضح ليفربول أن اللاعب الياباني البالغ من العمر 30 عاما وقع على عقد طويل الأمد ويتبقى فقط الحصول على إذن العمل في إنجلترا.

وأصبح إندو ثالث صفقات ليفربول الصيفية بعد أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلا.

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إندو انضم إلى شتوتجارت من سنة 2020 وخاض مع الفريق 133 مباراة سجل خلالهم 15 هدفا وصنع 12 آخرين.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث والقناة الناقلة

وتقام مباراة ليفربول ضد ضيفه بورنموث غد السبت 19 أغسطس الجاري، في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر والسعودية، ويحتضنها ملعب أنفيلد “معقل الريدز”.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث 

وتنقل مباراة ليفربول ضد بورنموث على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1.

انتقال صلاح إلى اتحاد جدة

وكانت قناة الكأس القطرية فجرت مفاجأة قوية بعدما كشفت أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول منح نادي اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض لضمه في الصيف الحالي. 

تغيير وغضب محمد صلاح

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول، استبدل صلاح ولويس دياز قبل نهاية المباراة في 13 دقيقة، لصالح الثنائي هارفي إليوت وبن دوك. 

ولم يكن النجم المصري سعيدًا بالقرار الذي اتخذه المدرب، حيث ظهر يمزق الشريط الواقي ويلقيه على الأرض في حالة من الغضب، كما توجه محمد صلاح مباشرة إلى مقاعد البدلاء في ليفربول، ولم يصافح المدرب الألماني يورجن كلوب. 

وعلق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على غضب محمد صلاح، بعد استبداله في مباراة الريدز أمام تشيلسي، مساء الأحد، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

وانتهت مباراة تشيلسي ضد ليفربول بالتعادل الإيجابي 1/1. 

تعليق يورجن كلوب

وأكد يورجن كلوب عبر تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "خروج محمد صلاح؟ نحن هنا للفوز باللقاء، صلاح يمثل قوة وأهمية وهو رائع لليفربول واحتجت لإجراء التغيير من أجل الحصول على بعض من القوة البدنية ودماء جديدة".  

وقال كلوب: “صلاح يمتلك الكثير من الأرقام القياسية، لا يمكن التفكير في الأرقام القياسية عند إجراء تغيير فني وتكتيكي في الملعب.. فصلاح يهتم بالأرقام الفنية وأنا أهتم بالأمور التكتيكية”. 

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