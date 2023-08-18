احتجاجا على القمع والنقل التعسفي، الأسرى الفلسطينيون يعلنون الإضراب عن الطعام

أعلن ما يقارب ألف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على عدوان إدارة السجون.

وأكد مكتب إعلام الأسرى استمرار حالة التوتر بكافة السجون في أعقاب عمليات القمع والتفتيش والنقل التعسفي التي تعرض لها أسرى سجن النقب.

قمع أسرى النقب

وقد تعرّض عدد كبير من الأسرى في سجن “النقب” الصحراوي، يوم أمس الخميس 17 أغسطس لهجومٍ وقمعٍ شرس من قوات القمع التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية؛ ما أدى إلى حالة من التوتر الشديد في أقسام سجن النقب كافة، وأعلنت الحركة الأسيرة عن إغلاق أقسام الأسرى في السجون كافة.

Advertisements

من جانبها، قالت لجنة الطوارئ العليا في الحركة الأسيرة: "رسالتنا للعدو أنّ حماقتكم ستقودكم إلى خيبة أمل أخرى".

وأكدت اللجنة أن "كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي موحدين في خندق واحد وعلى قبضة رجل واحد في مواجهة العدوان، وسنسقط أوهام المحتل أمام وحدتنا مرة أخرى".

وتعليقا على ما يحدث في سجون الاحتلال، قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول: "إن المساس بالأسرى ومحاولة الاستفراد بهم، سيكون له تبعات خطيرة، ونسعى وبشكل متواصل لمنع المحتل من الاستفراد بالأسرى داخل سجونه".

الأسرى في سجن النقب الصحراوي

وأكد العالول: "إننا نتابع باهتمام بالغ أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما الأسرى في سجن النقب الصحراوي، وما يتعرضون له من قمع وحملات تفتيش ممنهج وبشكل استفزازي، تطبيقًا لسياسة حكومة الاحتلال الإجرامية، وتعليمات الوزير المتطرف ايتمار بن غفير".

ودعا نائب رئيس حركة فتح "المؤسسات الحقوقية الدولية كافة، بالتدخل الفوري والعاجل لحماية الأسرى من آلة بطش المحتل داخل السجون"، معتبرًا أن "الأسرى خط أحمر، والمساس بهم هو مساس بالشعب الفلسطيني بكل مكوناته".

من جانبها، طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف عمليات القمع والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

اقتحام همجي

وأوضحت الهيئة الدولية "حشد"، أن وحدات كبيرة اقتحمت أمس الخميس وحدة "اليماز والدورو والميتسادا" باقتحام قسم رقم (3،4) بشكل همجي في سجن النقب ونقل الأسرى إلى جهة غير معلومة، إضافة إلى استخدام القوة المفرطة في قمع المعتقلين، وسبق هذا الاعتداء سلسلة اقتحامات سابقة شهدتها أقسام النقب.

جاءت هذه الإجراءات بعد زيارة وزير الأمن القومي الإرهابي بن غفير الاستفزازية قبل ثلاثة أيام لسجن النقب، بهدف متابعة تطبيق إجراءات التضييق على الأسرى والمعتقلين، الأمر الذي يُنذر بخطر حقيقي تجاههم وحرمان من حقوقهم، وتفاقم أوضاعهم الإنسانية وظروفهم المعيشية.

السجن المؤبد لـ 556 أسيرًا

من جانبه، أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن أعداد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة في سجون الاحتلال ارتفعت لتصل إلى 556 أسيرًا، وذلك بعدما أصدرت محاكم الاحتلال أحكامًا بالسجن المؤبد بحق أسيرين من جنين.

وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر إن محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد مدى الحياة المضاعف أربع مرات، إضافة إلى 20 عامًا، بحق الأسيرين أسعد يوسف الرفاعي (20 عامًا) وصبحي عماد صبيحات (21 عامًا) من بلدة رمانة قضاء جنين.

وأضاف الأشقر أن قوات الاحتلال اعتقلت صبيحات والرفاعي في الثامن من مايو العام الماضي بعد مطاردة استمرت 3 أيام، إثر تنفيذ عملية طعن في منطقة إلعاد أدت إلى مقتل 4 مستوطنين وإصابة 3 آخرين.

وجرى اعتقالهم في أحراج قريبة من المنطقة التي حدثت فيها العملية.

المؤبد مدى الحياة

وبحسب الأشقر، فقد نقلا إلى التحقيق.. وتم إصدار أحكام بالسجن المؤبد مدى الحياة بحقهما 4 مرات.. وكانت سلطات الاحتلال هدمت منازل ذويهما في أغسطس من العام الماضي.

وأشار الأشقر إلى أن عددًا من الأسرى المحكومين بالمؤبد معتقلون منذ ما يزيد على 25 عامًا، وهم الأسرى القدامى، وإن عشرات الأسرى الآخرين معتقلون منذ ما يزيد على 20 عامًا، إذ إن غالبية عمداء الأسرى يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأوضح أن حكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة، يحدده الاحتلال بـ99 عامًا (مؤبد عسكري)، ويفرضه على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بتنفيذ عمليات فدائية.