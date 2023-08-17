الخميس 17 أغسطس 2023
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خارج الحدود

1000 أسير فلسطيني يُضربون عن الطعام بكافة سجون الاحتلال

سجون الاحتلال، فيتو
سجون الاحتلال، فيتو

ذكر مكتب إعلام الأسرى أن ما يقارب 1000 أسير من كافة السجون يشرعون الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام تمام الساعة 7 مساء احتجاجا على عدوان إدارة السجون.

وقال مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة: “بعد دخول الأسرى في إضراب جماعي على الكل الفلسطيني إعلان النفير والنزول للشوارع نصرة للأسرى في معركتهم ضد بطش السجان”.

 

إضراب 1000 أسير بسجون الاحتلال الإضراب

ودعا القدرة للخروج في مسيرات حاشدة غدا بعد صلاة الجمعة تعبيرا عن الغضب الشعبي والفصائلي للعدوان الإسرائيلي على الأسرى.

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كما دعا الشباب الثائر في الضفة الغربية لإشعال نقاط التماس مع الاحتلال غدا الجمعة، احتجاجا على الهجمة الوحشية التي تشن على الأسرى في السجون.

 

الهجوم علي الأسري في السجون الإسرائيلية

وكان أسرى تعرضوا لهجوم همجي من قوات القمع في سجن النقب، وأعلنوا اليوم دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، فيما أعلنت الحركة الأسيرة عن إغلاق أقسام الأسرى في السجون كافة ردا على الاعتداء.

واقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال صباح اليوم قسم “3” في سجن النقب بطريقة وحشية، ونقلت أسرى القسم إلى جهة مجهولة، وعلى أثر ذلك، سادت حالة من التوتر الشديد في أقسام سجن النقب كافة.

وقالت الحركة إنها تدرس سلسلة خطوات وإجراءات تصعيدية ضد إدارة سجون الاحتلال بعد عمليات الاقتحام المتواصلة من وحدات القمع الخاصة في سجن النقب.

 

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