الجمعة 18 أغسطس 2023
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خارج الحدود

صدام جوي فوق طوكيو، مقاتلات روسية تخترق أجواء اليابان

مقاتلات حربية، فيتو
مقاتلات حربية، فيتو

ذكر الجيش الياباني في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه قام بنشر مقاتلات وذلك بعدما رصد طائرتين روسيتين لجمع المعلومات من طراز "إل-38"، تحلقان ذهابًا وإيابًا بين بحر اليابان وبحر الصين الشرقي


طائرات حربية روسية تخترق أجواء اليابان 


ويأتي ذلك بينما رصدت طوكيو نشاط روسي في المنطقة القريبة أيضا من كوريا الجنوبية والصين، وأيضا سفن تابعة للبحرية الروسية والصينية تعبر المياه بين جزيرتي أوكيناوا ومياكو في جنوب اليابان.
وفي السياق ذاته قالت وكالة كيودو اليابانية،أن طوكيو "تعتزم إجراء  تدريبات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة وأستراليا في بحر الصين الجنوبي، الأربعاء المقبل".
وتعتبر التدريبات التي تخطط لها اليابان بالتعاون مع أمريكا ردا على المناورات البحرية المشتركة  بين موسكو وبكين في بحر الصين الشرقي، تشمل تدريبات على عمليات الإنقاذ والتصدي لضربات جوية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو الجمعة.
وأوضح مقطع فيديو مصور نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، 9 سفن كبيرة تبحر في تشكيل رباعي، بينما وقف أفراد الطاقم على ظهر المراكب.
وذكرت وكالة فرانس برس أن المناورات تضمنت أيضا تدريبا على ملء احتياطات الوقود من قبل السفن ونقل الحمولة أثناء تحرّك المراكب".

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وقالت الوكالة الفرنسية إن "مفرزة سفن من سلاح البحرية الروسي وذاك التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني، تجري عمليات حاليا في مياه بحر الصين الشرقي".

وتوطدت العلاقات بين موسكو وبكين مؤخرا، فيما أدت الحرب في أوكرانيا إلى تدهور علاقة روسيا بالحكومات الغربية.

وأجرى وزير الدفاع الصيني، لي شانغفو، زيارة إلى روسيا هذا الأسبوع لحضور مؤتمر موسكو الـ11 بشأن الأمن الدولي، حيث دعا إلى تعزيز التعاون العسكري.

وكثّفت موسكو وبكين التعاون الثنائي العسكري في الأشهر الأخيرة، وقامتا في هذا السياق بتسيير دوريات جوية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي في يوليو.

وأثار استعراض القوة هذا مخاوف في المنطقة، فيما دفعت الدورية الجوية كوريا الجنوبية لنشر مقاتلات كإجراء احترازي.
 

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روسيا الجيش الياباني طائرات حربية روسية اليابان بحر اليابان الصين

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