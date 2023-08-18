عملات مزورة يصعب تمييزها عن الأصلية، قصة تهريب أوراق نقدية من تركيا لإسرائيل

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، عن عمليات تهريب كبيرة تقوم بها جماعات إجرامية لأوراق نقدية مزورة تم طبعها في مختبرات بتركيا إلى تل أبيب.

أوراق نقدية مزورة مهربة من تركيا إلى إسرائيل

وذكر موقع ماكو العبري في تقرير له، أنه يصعب التمييز بين الأوراق النقدية المزورة وبين الأوراق الرسمية التي يقوم بطبعها بنك إسرائيل، بسبب جودة التزوير العالية.

وأكد الموقع نقلا عن مصدر إسرائيلي، أن العناصر الإجرامية تبيع ورقة واحدة من فئة مائتي شيكل مقابل ما بين خمسين ومائة شيكل، وإنها تجني من ذلك أرباحا تقدر بمئات الآلاف من الشواقل شهريا.

وأضاف موقع ماكو في تقريره أن ذلك يتم عن طريق تهريب حقائب مليئة بـ النقود المزورة من قبل فتيات، حيث أفيد أن شابتين في العشرينات من العمر من أواسط البلاد وصلتا الأسبوع الماضي إلى مطار بن غوريون على متن رحلة مباشرة من إسطنبول، كانت حقائبهما مليئة بالأوراق النقدية المزورة من فئة 200 شيقل، وبجودة عالية جدًا إلى درجة أن الصرافين وموظفي البنوك، لم يتمكنوا من اكتشاف التزوير.

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وقالت الفتيات "ذهبنا إلى عدة محلات تجارية ومحلات السوبر ماركت في الأحياء وقمنا بشراء منتجات غذائية، العاملات أمام ماكينة الدفع قمن بفحص الأوراق النقدية عدة مرات ولم يتمكن من اكتشاف أنها مزيفة".

وأضافوا أن كل واحدة تحصل على مبلغ 5000 شيكل مقابل كل عملية تهريب إضافة إلى 500 دولار نفقات كما أن تكاليف الطيران والفندق تدفعهما المنظمة الإجرامية.