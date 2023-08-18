الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

عملات مزورة يصعب تمييزها عن الأصلية، قصة تهريب أوراق نقدية من تركيا لإسرائيل

أوراق نقدية، فيتو
أوراق نقدية، فيتو

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، عن عمليات تهريب كبيرة تقوم بها جماعات إجرامية لأوراق نقدية مزورة تم طبعها في مختبرات بتركيا إلى تل أبيب.

أوراق نقدية مزورة مهربة من تركيا إلى إسرائيل 

وذكر موقع ماكو العبري في تقرير له، أنه يصعب التمييز  بين الأوراق النقدية المزورة  وبين الأوراق الرسمية التي يقوم بطبعها بنك إسرائيل، بسبب جودة التزوير العالية.

وأكد الموقع نقلا عن مصدر إسرائيلي، أن العناصر الإجرامية تبيع ورقة واحدة من فئة مائتي شيكل مقابل ما بين خمسين ومائة شيكل، وإنها تجني من ذلك أرباحا تقدر بمئات الآلاف من الشواقل شهريا.

وأضاف موقع ماكو في تقريره أن ذلك يتم عن طريق تهريب حقائب مليئة بـ النقود المزورة من قبل فتيات، حيث أفيد أن شابتين في العشرينات من العمر من أواسط البلاد وصلتا الأسبوع الماضي إلى مطار بن غوريون على متن رحلة مباشرة من إسطنبول، كانت حقائبهما مليئة بالأوراق النقدية المزورة من فئة 200 شيقل، وبجودة عالية جدًا إلى درجة أن الصرافين وموظفي البنوك، لم يتمكنوا من اكتشاف التزوير.

Advertisements

وقالت الفتيات  "ذهبنا إلى عدة محلات تجارية ومحلات السوبر ماركت في الأحياء وقمنا بشراء منتجات غذائية، العاملات أمام ماكينة الدفع قمن بفحص الأوراق النقدية عدة مرات ولم يتمكن من اكتشاف أنها مزيفة".

وأضافوا أن كل واحدة تحصل على مبلغ 5000 شيكل مقابل كل عملية تهريب إضافة إلى 500 دولار نفقات كما أن تكاليف الطيران والفندق تدفعهما المنظمة الإجرامية.

txt

استغاثة إسرائيل بأمريكا حسمت قرار السادات، نص رسالة عمرها 50 عاما قلبت موازين حرب أكتوبر

txt

خبير يكشف كواليس صعود الأحزاب الدينية الراعية للإرهاب في إسرائيل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل تركيا أوراق نقدية عملات مزورة تل أبيب

مواد متعلقة

استغاثة إسرائيل بأمريكا حسمت قرار السادات، نص رسالة عمرها 50 عاما قلبت موازين حرب أكتوبر

خبير يكشف كواليس صعود الأحزاب الدينية الراعية للإرهاب في إسرائيل

إسرائيل على مشارف أزمة دستورية جديدة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث

أول تحرك من الخطيب لإنهاء أزمة القندوسي لاعب الأهلي

وفاة مؤدي المهرجانات «كلوشة»

حقيقة حصول الأهلي على توقيع أحمد حجازي

أبرز الاتهامات الموجهة لـ هبة السيد صاحبة قناة أم زياد

قبل محاكمتها، العقوبة القانونية المتوقعة على صاحبة قناة أم زياد

رئيس شركة الكرة بالأهلي يهاجم برونو سافيو

رد حاسم من نقابة المهن الموسيقية على غناء محمد الحلو عمار يا سعودية

Advertisements

منوعات

المزيد

قبل الذهاب للمصيف، تعرف على أسعار مستلزمات البحر (فيديو)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الجمعة 18-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

اكتشاف عملات عربية أثرية في روسيا

لعبة البادل البديل الجديد للتنس، واللاعبون: سهلة ولجميع الفئات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 18-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 18-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

رسوم استيراد السيارات الجديدة من الخارج للاستخدام الشخصي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أعمال ليلة الجمعة المستحبة.. لا تفوتك

20 موطنا للصلاة على النبي و10 مواطن تكره فيها الصلاة عليه

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة في مسجد سيدنا الحسين

المزيد
الجريدة الرسمية